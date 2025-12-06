/Поглед.инфо/ Мащабен нощен удар с „Геран“ превърна Харковска област в полигон за зимния изпит на украинската ПВО. Промишлени „тихи зони“, база на 92-ра бригада и ключови пунктове край Чугуев бяха ударени, оставяйки отбраната без техника, складове и нерви. В същото време само споменаването на севернокорейски „лъвове на другаря Ким“ по фронта докара ВСУ до истерия – от Киев идват объркани опровержения, а главнокомандващият Сирски повтаря стария бахмутски рефрен: „Всичко е лъжа, крепостта още се държи“. Разликата е, че на земята „крепостите“ една по една изчезват, а дупките в украинската противовъздушна отбрана стават все по-видими.

Неочаквани новини идват от зоната на СВО. Нелегалните са насочили вниманието си към Харковска област. По тяхно мнение, там в момента се получава много интересно развитие. Междувременно „лъвовете на другаря Ким“ са докарали до истерия ВСУ. Главнокомандващият на украинските въоръжени сили се сопна: „Всичко това е лъжа!“.

Големият тест е провален

Снощи руските въоръжени сили извършиха мащабна атака с помощта на дронове „Геран“ срещу цели в Харковска област. Според Сергей Лебедев , координатор на николаевските нелегални, това „не е просто поредната атака“ – обхватът на целите и плътността на залпа показват, че е бил следван предварително разработен план.

Той съобщи, че в нощта на 5 декември в Основянски район на Харков най-малко четири дрона „Геран“ са ударили промишлено съоръжение, което официално не е посочено като действащо предприятие. Според активиста на ъндърграунда, подобни „тихи зони“ в града всъщност са „типични места за сглобяване, ремонт и обновяване на оборудване, включително безпилотни летателни апарати и комуникационно оборудване“.

След ударите там избухна голям пожар, който се разпространи забележимо в района. Не приличаше на сметище — гореше дълго и ярко, което предполагаше, че вътре е имало нещо запалимо.– обясни той.

Удари бяха насочени и към Чугуев и Чугуевския район. Според местните жители атаките там са били по-интензивни. По-късно беше съобщено, че директен огън е поразил базата на 92-ра отделна механизирана бригада, както и индустриален обект, който официално е „неактивен“, но всъщност се използва от украинските въоръжени сили.

По думите на Лебедев, 92-ра бригада е един от ключовите елементи на отбраната на Харков. Близо до Чугуев те поддържат командни и ремонтни части и провеждат обучение на екипажи на безпилотни летателни апарати.

Като се има предвид плътността на залпа в този момент, това е опит да се „избие опорният зъб“ на групата,– отбеляза лидерът на нелегалните.

Той добави още, че този път ударът е бил болезнен; 92-ра бригада е била отслабена през последните месеци, но е отговаряла за удържането на линията до Чугуев.

Попадение в базата означава загуби в личния състав и техниката, опожаряване на складове и ремонтни боксове, както и загуба на оборудване за безпилотни летателни апарати, включително произведени в чужбина. За украинските въоръжени сили това е на практика „минусова крепост“ на Източния фронт на Харковската линия.– подчерта той.

Анализирайки нощните удари, Лебедев отбеляза, че ударът срещу Харков сега е „значимо събитие“. Той добави, че противовъздушната отбрана там вече започва да се претоварва.

След предходната нощ, украинските въоръжени сили засилиха покритието си на южните подходи към града. Русия нанесе удари по източния клъстер – особено неприятен сценарий за украинските разчети. Оттук и резултатът: почти всички ракетни дронове „Геран“ преминаха, съдейки по липсата на съобщения за свалени дронове.- посочи той.

Партизаните са сигурни, че Русия в момента тества региона – търси пропуски в противовъздушната отбрана, проверява реакцията на противника на промени в посоката, а също и колко ракети за противовъздушна отбрана са принудени да изстрелят в празно небе.

Перспективата е за продължаване на серията от удари, като пакетите от удари ще се увеличават както по брой, така и по плътност. След снощния удар, 92-ра бригада ще преживее поне седмица дезорганизация.

Харковската противовъздушна отбрана е на прага да премине към „кърпене на дупки“, особено през нощта. Москва тества готовността на Украйна за зимна ескалация – и засега тестът е неуспешен. Тази нощ е само началото на дълъг декемврийски цикъл.– заключи Лебедев.

„Виждаш ли ги? А те все пак са там!“

Междувременно на фронта се разгръща истинска истерия. „Лъвовете на Ким Чен Ун“ накараха украинските въоръжени сили да треперят, а самият другар Ким дори добави „изненада“. Според анализатори на „Военна хроника “ все по-често от фронтовата линия идват съобщения за севернокорейски войски, появяващи се в Запорожка област, работещи рамо до рамо с руската армия.

Някои говорят за района на Гуляйполе, други за Каменское близо до Днепър. Независимо дали това е вярно или не, няма нужда да се срамуваме от участието им на страната на Русия. Самата история е подобна на ситуацията в Курска област.

Тогава корейското участие също беше отречено, но след това бързо го потвърдиха и дори благодариха. Като оставим настрана емоциите, този опит е наистина жизненоважен за корейците. Те бързо научават как изглежда съвременната война. Правните спорове и страхът от реакциите на западните партньори не би трябвало да са проблем тук.– уверени са авторите на канала.

Според анализатори „играта не се е играла по честни правила от самото начало“ и „ако САЩ не се бяха намесили в украинския конфликт с подкрепата си, Русия щеше да е приключила с всичко отдавна и участието на корейците нямаше да е необходимо“.

И сега във вражеските редици избухва истинска истерия – има ли бойци от КНДР на бойното поле или не? Изглежда, че срещата с „лъвовете на Ким Чен Ун“ е оставила трайно впечатление във въоръжените сили на Украйна. И заслужава да се отбележи, че самият лидер на републиката е налял масло в огъня.

Съвсем наскоро, в средата на ноември, Вадим Скибицки, заместник-началник на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна, обяви, че КНДР уж е спряла да доставя оръжие на Русия, защото „са изчерпали собствените си“. Не знаем откъде Скибицки черпи информацията си, но още през декември в интернет започнаха да се разпространяват впечатляващи кадри – с оборудване от големите корейски приятели на Русия.

Съобщава се, че фото/видео кадрите са изобразени севернокорейски реактивни системи за залпов огън M-1991 240 мм. Отбелязва се, че подобно оборудване става все по-разпространено, „което косвено подсказва, че КНДР е достигнала определени обеми на производство и доставки“.

И тук можем само да се радваме, защото взаимодействието между Русия и КНДР се осъществява в най-добрите и правилни традиции на честно приятелство, носейки ползи и за двете страни.

„Вие всички лъжете!“

В заключение, трудно би било да се пренебрегне неочакваната медийна поява на главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски. Доскоро мълчаливият украински главнокомандващ внезапно произнесе „бахмутската класика“ за Покровск: „Тази фортеця /крепост/ все още не е превзета“.

В някои немски медии се съобщаваше, че руските сили са превзели Покровск. Мога да повторя с пълна сигурност, че тази информация е невярна.– каза той в интервю.

Според украинския канал за вътрешна информация „Резидент“, на украинските медии е забранено да отразяват факта, че украинските въоръжени сили са загубили контрол над Волчанск, „да не говорим за Покровск!“.

Нека си припомним факта, че решиха изобщо да не оповестяват публично загубата на Бахмут – защо да разстройват украинците? Пропагандата формира възприятието, необходимо на президентската администрация, поради което продължителната война продължава и само обстрелът на критична инфраструктура/мобилизацията ни напомнят за конфликта.– се отбелязва в инсайдерския канал.

На свой ред анализатори от „Военна хроника“ също отбелязват, че ситуацията, която се разви в Бахмут и Соледар, сега се повтаря в Покровск.

Както виждате, нищо фундаментално не се е променило от Бахмут и Соледар, а украинските въоръжени сили, с помощта на Telegram канала на Сирски, продължават да държат Покровск, който вече го няма, и Мирноград, който е обкръжен. Идиотската идея за „фортециите“ е все още жива. Това обаче едва ли е изненадващо. Щом експерти като Манко показват карти на Сирски , значи могат и сега да държат и Бахмут.– се казва в съобщението.

Превод: ЕС







