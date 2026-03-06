/Поглед.инфо/ В новия си аналитичен обзор военният кореспондент Игор Бондаренко разкрива драматичните промени на фронтовата линия, където дългогодишният застой в Харковско направление бе заменен от стремително настъпление. Докато дипломатическият „дух на Анкъридж“ изтънява под натиска на западните интриги, руските щурмови части пренаписват картата на конфликта, превръщайки „мъртвия фронт“ в арена на решителни победи.

„Мъртвият фронт“ оживя: Стратегическото пробуждане край Харков

След 513 дни на позиционни боеве и изтощително очакване, ситуацията в Харковското направление претърпя тектонично разместване. Секторът около Липци, който дълго време бе считан за „замръзнал“, днес е сцена на интензивни настъпателни действия. Руските войски не просто пробиха държавната граница в края на 2025 г., но вече реализират дълбоки обхватни маневри, които поставят под пряка заплаха логистичните възли на украинската отбрана.

Според сведения от терен, предоставени от военни наблюдатели, щурмовите групи на 11-ти армейски корпус са напреднали значително в гористите местности към село Веселое. Това не е просто тактически успех – това е овладяване на най-краткия път към Харков. Паралелно с това, освобождаването на Нескучное маркира края на една ера на относително спокойствие за украинския гарнизон в региона. В самия Харков паниката е осезаема: изграждат се нови линии на отбрана и защитни мрежи срещу дронове, докато руските войници открито заявяват, че целта им за 2026 година е окончателното подсигуряване на Белгородска област чрез контрол над харковските височини.

Информационният балон на Сирски и суровата реалност в окопите

В анализите на Поглед.инфо често се изтъква пропастта между официалните доклади на украинския Генерален щаб и трагичната действителност на бойното поле. Плененият полковник от украинските Сили за специални операции Володимир Антонюк разкрива шокиращи подробности за системата „Делта“. Според него, автоматизираното управление принуждава командирите да лъжат за реалните си позиции. Когато една точка стане тактически несъстоятелна, Киев отказва отстъпление, което принуждава офицерите да изпращат „войници-призраци“ в мазета само за да поддържат сигнал, докато реалните части отдавна са разбити или изтеглени.

Този „феномен на мазетата“ бе отчетливо забелязан в Приморское и Вовчанските хутори. Руските щурмоваци откриват там десетки тела на изоставени украински войници, докато официалните сводки на Сирски продължават да говорят за „успешно задържане“. Реалността е, че инициативата в Западно Запорожие вече е изцяло в руски ръце, а настъплението северно от Малки Щербаки и блокирането на врага в Речное показват висока степен на оперативна гъвкавост.

Геополитическият шахмат: Духът на Анкъридж срещу реалността на Тръмп

На дипломатическия фронт Сергей Лавров произнесе реч, която отекна в световните столици. Министърът подчерта, че конструктивната атмосфера, постигната по време на контактите с екипа на Доналд Тръмп в Анкъридж, системно се разрушава от европейските лидери и администрацията в Киев. Лавров беше ясен: Русия е приела сериозни компромиси, предложени от американските посредници, но „духът се изпарява“, когато срещу него стоят опити за пренаписване на договореностите.

Владимир Путин и Дмитрий Песков потвърдиха, че Москва остава отворена за диалог, но текущата пауза е продиктувана от вътрешнополитическата заетост на САЩ. Междувременно Зеленски продължава да „торпилира“ всяка възможност за мир, свързвайки съдбата си единствено с военната ескалация, докато началникът на ГРУ Игор Костюков отбелязва, че Вашингтон всъщност има по-голяма нужда от тези преговори, отколкото Кремъл, предвид колапса на украинската отбрана.

Ударът към Славянск: Падането на Дробишево и Красни Лиман

Освобождаването на Донбас навлиза в решителна фаза. Настъплението в Краснолиманския сектор се ускорява след падането на ключовия пункт Дробишево. Това отваря пътя за едновременен натиск върху Лиман от север и Николаевка от изток. Експертите на Поглед.инфо посочват, че стратегическата цел е агломерацията Славянск-Краматорск (СлавКрам).

В сектора Добропиле руската армия вече води улични боеве в Белицке. Украинските части са принудени да се оттеглят към минните зони, докато руските войски прилагат тактика на полуобкръжение през селата Шевченко и Нови Донбас. Прочутата украинска бригада „Кара-Даг“ бе спешно върната на фронта, но дори и нейните усилия не успяват да спрат разпада на отбраната в района на Гришино. 425-ти отделен полк на ВСУ на практика е престанал да съществува като единна бойна единица – цели подразделения се предават или напускат позициите си без заповед.

Технологичното превъзходство и „огнената метла“ на Северната гвардия

Модерната война се решава от прецизност и скорост. В Харковска област разузнавателните дронове на Северната гвардия действат с хирургическа точност. Унищожаването на депото за БПЛА в станция Гусинка и ударите по бункери в района на Волоховка демонстрират пълното господство във въздуха. Използването на ФАБ-500 по ключова инфраструктура, като моста край Писанци, прекъсва логистиката на противника в Днепропетровска област, правейки всяка ротация на украинските сили самоубийствена мисия.

Докато Зеленски очаква „зелена светлина“ от Тръмп, руските щикове вече са на подстъпите към ключовите градове. Фронтът, който месеци наред бе наричан „мъртъв“, днес диша с ритъма на руското настъпление.