Абонирай се
Украйна

Лебедев: Ударите по складовата логистика в Киев разкриха критични пробойни в украинската ПВО

/Поглед.инфо/ Поредицата от въздушни удари срещу инфраструктурни и складови обекти в периферията на Киев разкри сериозната уязвимост на съвременната централизирана логистика в условия на интензивен военен конфликт. Нанасянето на поражения върху ключови разпределителни центрове в районите на Погреби и Бориспил предизвика временни смущения в снабдяването на големите търговски вериги в украинската столица. В същото време фокусът върху защитата на столичното небе оголва други стратегически региони в страната.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 47886 прочитания
Лебедев: Ударите по складовата логистика в Киев разкриха критични пробойни в украинската ПВО
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По коментари на Сергей Лебедев и публикации в украински и руски медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Централизираната логистика като ахилесова пета на столицата

Съвременният мегаполис не се изхранва от близките ниви, а от логистични паркове, разположени около околовръстните му артерии. Нощните удари в района на Погреби и край летище „Бориспил“ засегнаха точно тези точки. Според разпространени данни, в продължение на няколко дни са били нанесени повторни високоточни поражения върху складови площи, ползвани с двойно предназначение — както за съхранение на цивилни хранителни резерви, така и за сухопътна логистика на украинските въоръжени сили.

Резултатът в киевските супермаркети се появи почти веднага. Търговски вериги като ATB и NOVUS бележат празни рафтове за основни стоки: картофи, олио, птиче месо и замразени полуфабрикати. Въведени са и ограничения за покупка на определени артикули от един клиент. Когато дистрибуционният център с площ от десетки хиляди квадратни метра спре работа поради пожар или разрушена инфраструктура, веригата „точно навреме“ (Just-In-Time) просто престава да функционира.

Но тук трябва да се направи ясна разлика между локален логистичен колапс и реален, системен глад.

Излишек на нивата, празни рафтове в града: Икономическият парадокс

Малките квартални магазини и откритите пазари в Киев продължават да работят без видими прекъсвания. Причината е елементарна: те разчитат на преки доставки от по-малки производители и децентрализирани прекупвачи. В същото време се съобщава за десетки тонове селскостопанска продукция в южните и централните области, която гние по нивите поради невъзможност да бъде транспортирана или изнесена през блокираните черноморски пристанища.

Парадоксът е пълен — страната разполага с аграрен излишък, но столичната дистрибуция се срива поради унищожаването на масивните складови комплекси. Блокадата на морските коридори задържа зърното и зеленчуците вътре в Украйна, но липсата на гориво, прекъсванията в електропреносната мрежа и разрушените претоварни пунктове пречат на тези ресурси да стигнат до рафтовете в големите градове.

Това превръща проблема не във физическа липса на храна, а в срив на логистичния мениджмънт в градски условия.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Пън Лиюен участва в колективно мероприятие за съпругите на лидерите на ШОС
Поглед към Китай

Пън Лиюен участва в колективно мероприятие за съпругите на лидерите на ШОС

/Поглед.инфо/ Днес съпругата на китайския председател Си Дзинпин Пън Лиюен присъства в Бишкек на колективно мероприятие за съпругите на лидерите по повод срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, организирано от съпругата на президента на Киргизстан Айгул Жапарова.

01.09.2026 22:15
Си Дзинпин произнесе реч на срещата на върха на ШОС в Бишкек
Поглед към Китай

Си Дзинпин произнесе реч на срещата на върха на ШОС в Бишкек

/Поглед.инфо/ Днес сутринта в Бишкек китайският председател Си Дзинпин участва в 26-ата среща на Съвета на държавните глави на страните членки на Шанхайската организация за сътрудничество, на която той произнесе реч на тема „Насърчаване на висококачественото развитие на Шанхайската организация за сътрудничество“.

01.09.2026 22:00
Хонконг е лидер в Азия по развитие на технологичната екосистема
Китай и светът

Хонконг е лидер в Азия по развитие на технологичната екосистема

/Поглед.инфо/ Хонконг заема първо място в Азия и пето в света по развитие на технологичната си екосистема, показва съвместен анализ на Корпорацията на научните и технологични паркове на Хонконг и консултантската фирма CB Insights.

01.09.2026 21:45
Експерт от Китайската спасителна корпорация назова три предизвикателства след свлачището на границата с Непал
Поглед към Китай

Експерт от Китайската спасителна корпорация назова три предизвикателства след свлачището на границата с Непал

/Поглед.инфо/ Джао Бо, заместник-ръководител на екипа на Китайската строителна корпорация в Чунцин, част от Националната служба за аварийно спасяване, даде интервю пред CGTN, в което посочи, че в момента спасителните операции в границата с Непал, се срещат с три основни предизвикателства: първо, прекъснатото транспортно обслужване, което не позволява доставката на тежко оборудване, второ, значителното натрупване на тиня в тунелa, което затруднява придвижването на спасителите и трето, с изключение на вход №3, достъпът до останалите входове е невъзможен.

01.09.2026 21:00
САЩ опитват да поставят под контрол венецуелския петрол, но добивът остава в блокирана позиция
Америка

САЩ опитват да поставят под контрол венецуелския петрол, но добивът остава в блокирана позиция

/Поглед.инфо/ Заявената от Вашингтон „историческа сделка“ за контрол върху над 65 милиарда барела венецуелски петролни резерви се сблъсква с геологическата и финансова реалност на басейна Ориноко. Докато Белият дом търси бърз политически дивидент за сваляне на цените на американските бензиностанции от над 4 долара за галон преди предстоящите избори, икономическите анализи показват, че евентуално удвояване на добива изисква поне 150 милиарда долара и период от 10 до 15 години. Натискът Каракас да напусне ОПЕК+ се определя от експерти като политическа демонстрация без практическа стойност, тъй като страната така или иначе е освободена от производствени квоти. Частният капитал едва ли ще поеме инвестиционен риск при себестойност на добива от 70–80 долара за барел при очакван дългосрочен спад на пазарните цени.

01.09.2026 19:16
Външното министерство на Русия обяви доклад за Украйна на форума в Москва през септември
Свят

Външното министерство на Русия обяви доклад за Украйна на форума в Москва през септември

/Поглед.инфо/ По време на Източния икономически форум във Владивосток официалният представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова обяви, че на 22 септември в Москва ще бъде представен нов доклад. Според информацията, предоставена от дипломата и цитирана от РИА Новости, документът съдържа данни за действията на украинските власти и е подготвен съвместно с обществени организации и структури за проверка на фактите. В събитието се очаква участие да вземе и външният министър Сергей Лавров.

01.09.2026 17:15