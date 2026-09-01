/Поглед.инфо/ Поредицата от въздушни удари срещу инфраструктурни и складови обекти в периферията на Киев разкри сериозната уязвимост на съвременната централизирана логистика в условия на интензивен военен конфликт. Нанасянето на поражения върху ключови разпределителни центрове в районите на Погреби и Бориспил предизвика временни смущения в снабдяването на големите търговски вериги в украинската столица. В същото време фокусът върху защитата на столичното небе оголва други стратегически региони в страната.

По коментари на Сергей Лебедев и публикации в украински и руски медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Централизираната логистика като ахилесова пета на столицата

Съвременният мегаполис не се изхранва от близките ниви, а от логистични паркове, разположени около околовръстните му артерии. Нощните удари в района на Погреби и край летище „Бориспил“ засегнаха точно тези точки. Според разпространени данни, в продължение на няколко дни са били нанесени повторни високоточни поражения върху складови площи, ползвани с двойно предназначение — както за съхранение на цивилни хранителни резерви, така и за сухопътна логистика на украинските въоръжени сили.

Резултатът в киевските супермаркети се появи почти веднага. Търговски вериги като ATB и NOVUS бележат празни рафтове за основни стоки: картофи, олио, птиче месо и замразени полуфабрикати. Въведени са и ограничения за покупка на определени артикули от един клиент. Когато дистрибуционният център с площ от десетки хиляди квадратни метра спре работа поради пожар или разрушена инфраструктура, веригата „точно навреме“ (Just-In-Time) просто престава да функционира.

Но тук трябва да се направи ясна разлика между локален логистичен колапс и реален, системен глад.

Излишек на нивата, празни рафтове в града: Икономическият парадокс

Малките квартални магазини и откритите пазари в Киев продължават да работят без видими прекъсвания. Причината е елементарна: те разчитат на преки доставки от по-малки производители и децентрализирани прекупвачи. В същото време се съобщава за десетки тонове селскостопанска продукция в южните и централните области, която гние по нивите поради невъзможност да бъде транспортирана или изнесена през блокираните черноморски пристанища.

Парадоксът е пълен — страната разполага с аграрен излишък, но столичната дистрибуция се срива поради унищожаването на масивните складови комплекси. Блокадата на морските коридори задържа зърното и зеленчуците вътре в Украйна, но липсата на гориво, прекъсванията в електропреносната мрежа и разрушените претоварни пунктове пречат на тези ресурси да стигнат до рафтовете в големите градове.

Това превръща проблема не във физическа липса на храна, а в срив на логистичния мениджмънт в градски условия.