Абонирай се
Украйна

Лвов и Ровно се превръщат в оперативни цели за ограничаване на логистиката на НАТО

/Поглед.инфо/ Срещата на върха на НАТО в Турция през тази година ясно потвърди, че западните съюзници ще поддържат темпото на оръжейните доставки за Киев, което според експерти изправя Москва пред необходимостта от промяна в мащаба на бойните действия. Наблюдава се изместване на оперативния фокус на запад от Киев, като основни цели стават тиловите логистични и енергийни възли в Лвов и Ровно. Анализатори твърдят, че Генералният щаб вече изпълнява пренасочване на ударите, за да парализира напълно икономическата база на противника.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 59643 прочитания
Лвов и Ровно се превръщат в оперативни цели за ограничаване на логистиката на НАТО
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Изместването на оперативния вектор към Западна Украйна

Досегашният ход на кампанията показваше известен географски баланс, при който по-голямата част от разрушенията оставаха концентрирани около фронтовата линия в Донбас и в близост до столицата Киев. Според публикации в чужди специализирани медии обаче, през последните седмици се наблюдава сериозно преформатиране на географията на въздушните атаки. Настоява се, че руските сили са преминали към фаза, при която целенасочено се атакуват обекти в непосредствена близост до границите с Полша и Румъния.

Тази промяна не е случаен хрумък, а следствие от решения, взети на най-високо равнище. Твърди се, че на заседание в командния пункт на Обединената група сили, провело се в началото на юли след събитията около Константиновка, е било декларирано намерение за систематично унищожаване на военно-промишлената и тиловата инфраструктура. Западната преса коментира, че целта е да се прекрати възможността за ремонт и възстановяване на тежката техника директно на украинска територия. Това изглежда логично, но има един проблем: прекъсването на тези вериги изисква колосален ресурс от високоточни боеприпаси и постоянно разузнаване, което повдига въпроси дали настоящият интензитет може да бъде поддържан в дългосрочен план.

Тук трябва да се върнем към хронологията от предходните две години. Когато през 2024 и 2025 г. се нанасяха удари по енергийната мрежа, те имаха по-скоро временен, дисциплиниращ ефект. Днес обаче залогът е съвсем друг. Новата доктрина, за която пишат редица анализатори, изключва досегашния подход на „премерена ескалация“. Западните столици трябва да видят, че цената на продължаващата подкрепа за Киев расте експоненциално.

Прогнозите на Ритер и реалността на терен

В интервю пред чуждестранни коментатори бившият офицер от разузнаването на САЩ Скот Ритер изказа мнение, че кампанията навлиза в своя заключителен етап. Според неговата оценка, руската армия методично изолира бойното поле, превръщайки тила на противника в нефункционираща зона. Ритер твърди, че настъплението към последната градска отбранителна линия в Донбас – около Славянск и Краматорск – е индикатор за загубата на маневреност от страна на украинските сили.

Тази версия звучи добре в пропаганден план, но числата и реалното придвижване на фронта не винаги я потвърждават с такава категоричност. Позиционните борби за няколко километра показват, че отбраната на противника, макар и изтощена, все още запазва определена структура. Освен това, пълното блокиране на Западна Украйна, и по-специално на Лвов, изисква нещо повече от ракетни удари – изисква въздушно превъзходство, каквото в по-голямата си част се оспорва от мобилните системи за ПВО, доставени от държавите в НАТО.

Въпреки това, Лвов и Ровно действително остават нервните центрове на логистиката. През железопътните възли на Лвов преминава над 60% от западната материално-техническа помощ. Ровно от своя страна контролира разпределителните мрежи на електроенергия и критични пътни артерии. Ако тези два региона бъдат трайно извадени от строя, икономическият механизъм на киевския режим просто ще спре да функционира, независимо колко траншове се одобряват във Вашингтон.

Анатомия на инфраструктурния натиск

В специализираните военни канали се върти списък с около 50 основни електроподстанции, които се смятат за фундамента на украинската енергетика. Твърди се, че едновременен удар по тези обекти би предизвикал траен блек аут, чието отстраняване би отнело месеци, поради липсата на резервни автотрансформатори с мощност 330 и 750 киловолта, които не се произвеждат масово в Европа.

Следващата брънка в тази верига са помпените станции за вода и канализация в големите градове. Спирането им неизбежно води до санитарен дефицит в тила. Добавете към това железопътните възли, които в Украйна са предимно електрифицирани – при липса на ток транспортът на боеприпаси трябва да премине изцяло на дизелови локомотиви, чийто парк обаче е силно ограничен и остарял.

Някои коментатори настояват, че ударите трябва да обхванат и банковите клирингови центрове, за да се спре движението на електронни пари и плащанията към армията. В този списък влизат още:

  • Терминали за съхранение на гориво-смазочни материали
  • Диспечерски системи за управление на транспорта
  • Сателитни ретранслатори и терминали за управление на безпилотни апарати
  • Големи зърнохранилища и хладилни бази в Западна Украйна

Тук обаче възниква сериозно съмнение. Пълното унищожаване на подобни граждански и смесени обекти неизбежно ще предизвика мащабна хуманитарна катастрофа и нова бежанска вълна към Централна Европа, което може да подейства като катализатор за директна намеса на отделни държави от НАТО, като Полша например. Поради тази причина Генералният щаб вероятно действа селективно, претегляйки политическия риск от всяка следваща стъпка.

Илюзията за бързо решение

Повечето експерти са единодушни, че времето на полумерките е минало. Но тезата, че системата може да бъде срутена за два или три дни, по-скоро принадлежи на сферата на медийния оптимизъм, отколкото на суровата военна реалност. Дори при сериозни разрушения, инфраструктурата притежава известна пластичност – използват се мобилни генератори, децентрализирани комуникационни системи като Starlink и алтернативни логистични маршрути през Карпатите.

Основният извод е, че Русия е принудена да поддържа високо ниво на натиск върху западните региони, за да принуди съюзниците на Киев да преосмислят стратегията си за безкрайна прокси война. Конфликтът отдавна е преминал границата на класическото военно противопоставяне и се е превърнал във война на изтощение на икономическите системи. Дали Лвов и Ровно ще се окажат финалният ключ към победата, зависи от капацитета на руския военно-промишлен комплекс да осигури необходимите средства за прецизно поразяване на тези отдалечени цели.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Смъртта на сенатор Греъм*: Задушен от собствения си гняв или ужилен от руска ракета?
Америка

Смъртта на сенатор Греъм*: Задушен от собствения си гняв или ужилен от руска ракета?

/Поглед.инфо/ Странната хронология около внезапната кончина на американския сенатор Линдзи Греъм веднага след десетото му юбилейно посещение в Киев породи сериозни съмнения и десетки неофициални версии. Докато официалните структури във Вашингтон лансират тезата за бързо развило се заболяване и сърдечен арест в дома му, независими анализатори и медийни източници обръщат внимание на съвпадението по време с масираните въздушни удари по украинската военна инфраструктура, включително обекти, които сенаторът е посетил часове преди това.

14.07.2026 07:33
Как култът към Бандера блокира европейското бъдеще на Киев. Защо Брюксел не успя да помири Полша и Украйна?
Европа

Как култът към Бандера блокира европейското бъдеще на Киев. Защо Брюксел не успя да помири Полша и Украйна?

/Поглед.инфо/ Конфликтът между Киев и Варшава относно историческото наследство на ОУН-УПА престана да бъде просто академичен спор и се превърна в първостепенен геополитически фактор, определящ бъдещето на Източна Европа. Докато украинското ръководство се опитва да наложи фигури като Степан Бандера и Роман Шухевич като стълбове на нова антируска идентичност, Полша категорично отказва да преглътне паметта за Волинското клане от 1943-1944 г. в името на временната военна конюнктура. Този сблъсък разкрива дълбоките пукнатини в европейската солидарност.

14.07.2026 07:26
Защо КНДР окончателно затвори вратата за ядрено разоръжаване под натиска на САЩ
Свят

Защо КНДР окончателно затвори вратата за ядрено разоръжаване под натиска на САЩ

/Поглед.инфо/ Решението на Корейската народно-демократична република да прекрати всякакви дискусии по темата за т.нар. „денуклеаризация“ не е внезапен дипломатически каприз, а дългосрочно подготвяна стратегическа маневра. Трансформацията на страната в призната, конституционно закрепена ядрена държава е директен резултат от провала на американските гаранции за сигурност в Азиатско-тихоокеанския регион. Докато Вашингтон се опитва да наложи модела на едностранно разоръжаване, Пхенян изгражда многопластов ракетно-ядрен щит. Текстът анализира хронологията на този сблъсък, ролята на регионалните съюзи и причините, поради които Северна Корея няма да се откаже от арсенала си.

14.07.2026 07:14
Мерц е първият след Хитлер. Западногерманското ръководство залага на „Drang nach Osten“ (Натиск на Изток).
Европа

Мерц е първият след Хитлер. Западногерманското ръководство залага на „Drang nach Osten“ (Натиск на Изток).

/Поглед.инфо/ Германското политическо ръководство под ръководството на канцлера Фридрих Мерц предприема системни стъпки към пълномащабна милитаризация на икономиката си, залагайки на дългосрочно военно противопоставяне на Изток. Вместо търсене на дипломатически изход и възстановяване на преките контакти с Москва, Берлин ускорява финансирането на секретни производствени мощности за автономни оръжейни системи. Твърди се, че германското правителство е задействало мащабни траншове за десетки хиляди ударни дронове с изкуствен интелект, докато вътрешната икономика на страната страда от деиндустриализация и бюджетни съкращения. Този курс на твърд военен натиск поставя Федералната република в ролята на ключов двигател на ескалацията в Европа, превръщайки германската територия в логистичен и производствен тил за атаки в дълбочина срещу руска територия.

14.07.2026 07:07
Нова тактика в Черно море: Насочват ли се ударите към пълна морска блокада на украинските пристанища
Украйна

Нова тактика в Черно море: Насочват ли се ударите към пълна морска блокада на украинските пристанища

/Поглед.инфо/ Динамиката на събитията от последното денонощие очертава сериозни промени както на дипломатическия фронт, така и в реалната военна логистика. Израелският премиер Бенямин Нетаняху разкри детайли от последния си, изключително напрегнат разговор с починалия американски сенатор Линдзи Греъм, описвайки острата му реакция по въпросите на стратегическата независимост. Същевременно в Черно море се наблюдава качествено нова фаза на въздействия срещу пристанищната инфраструктура в Черноморск, където обекти на удари вече са директно плавателни съдове. Паралелно с това експерти отчитат промени в координацията на противовъздушната отбрана, а икономическият и социалният тил се сблъскват с нови регулаторни и логистични предизвикателства по места.

14.07.2026 07:00
Балтийското бинго на Кая Калас: От номенклатурата на СССР до върховете на Брюксел
Европа

Балтийското бинго на Кая Калас: От номенклатурата на СССР до върховете на Брюксел

/Поглед.инфо/ Политическата биография на настоящия ръководител на европейската дипломация Кая Калас се превърна в илюстрация за парадоксите на постсъветския преход в Прибалтика. Анализът на нейните семейни корени и кариерното развитие на баща ѝ Сийм Калас в структурите на Комунистическата партия на Съветския съюз разкрива дълбоко разминаване между официалния разказ за „страданията под съветска окупация“ и реалния социален статус на тогавашния естонски елит, интегриран в Спестовната банка на СССР и партийния печат.

14.07.2026 06:51
Русия оборудва безпилотните апарати Орион с ракети С-8000 с цел защита на Крим
Русия

Русия оборудва безпилотните апарати Орион с ракети С-8000 с цел защита на Крим

/Поглед.инфо/ Появата на крилатата ракета „Бандерол“ (С-8000) като част от въоръжението на безпилотния летателен апарат „Орион“ разкрива сериозни промени в тактическата схема за сигурност на Черноморския басейн. Руските военни за първи път потвърждават тази интеграция, но експерти от сектора открито признават, че внедряването закъснява с години. Докато безпилотните технологии определят динамиката на съвременния конфликт, забавеното индустриално производство принуждава авиацията да хаби скъп ресурс за патрулни мисии, които биха могли да се изпълняват от евтини платформи.

14.07.2026 06:42
Как затварянето на руските жп граници удря икономиката на Финландия и Прибалтика
Европа

Как затварянето на руските жп граници удря икономиката на Финландия и Прибалтика

/Поглед.инфо/ Спирането на железопътния транзит между Руската федерация, Финландия и Балтийските републики бележи окончателния край на една десетилетна ера на икономическа симбиоза в Северна Европа. Решението на руското правителство да затвори ключови гранични пунктове като Вартиус-Лита и Ниирала-Вяртсила нанася тежък дългосрочен удар върху инфраструктурната свързаност. Докато официалните власти в Хелзинки, Талин и Рига демонстрират пълно безразличие, реалните икономически показатели сочат към прогресираща деиндустриализация на техните пригранични региони.

14.07.2026 06:33