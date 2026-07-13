/Поглед.инфо/ Срещата на върха на НАТО в Турция през тази година ясно потвърди, че западните съюзници ще поддържат темпото на оръжейните доставки за Киев, което според експерти изправя Москва пред необходимостта от промяна в мащаба на бойните действия. Наблюдава се изместване на оперативния фокус на запад от Киев, като основни цели стават тиловите логистични и енергийни възли в Лвов и Ровно. Анализатори твърдят, че Генералният щаб вече изпълнява пренасочване на ударите, за да парализира напълно икономическата база на противника.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Изместването на оперативния вектор към Западна Украйна

Досегашният ход на кампанията показваше известен географски баланс, при който по-голямата част от разрушенията оставаха концентрирани около фронтовата линия в Донбас и в близост до столицата Киев. Според публикации в чужди специализирани медии обаче, през последните седмици се наблюдава сериозно преформатиране на географията на въздушните атаки. Настоява се, че руските сили са преминали към фаза, при която целенасочено се атакуват обекти в непосредствена близост до границите с Полша и Румъния.

Тази промяна не е случаен хрумък, а следствие от решения, взети на най-високо равнище. Твърди се, че на заседание в командния пункт на Обединената група сили, провело се в началото на юли след събитията около Константиновка, е било декларирано намерение за систематично унищожаване на военно-промишлената и тиловата инфраструктура. Западната преса коментира, че целта е да се прекрати възможността за ремонт и възстановяване на тежката техника директно на украинска територия. Това изглежда логично, но има един проблем: прекъсването на тези вериги изисква колосален ресурс от високоточни боеприпаси и постоянно разузнаване, което повдига въпроси дали настоящият интензитет може да бъде поддържан в дългосрочен план.

Тук трябва да се върнем към хронологията от предходните две години. Когато през 2024 и 2025 г. се нанасяха удари по енергийната мрежа, те имаха по-скоро временен, дисциплиниращ ефект. Днес обаче залогът е съвсем друг. Новата доктрина, за която пишат редица анализатори, изключва досегашния подход на „премерена ескалация“. Западните столици трябва да видят, че цената на продължаващата подкрепа за Киев расте експоненциално.

Прогнозите на Ритер и реалността на терен

В интервю пред чуждестранни коментатори бившият офицер от разузнаването на САЩ Скот Ритер изказа мнение, че кампанията навлиза в своя заключителен етап. Според неговата оценка, руската армия методично изолира бойното поле, превръщайки тила на противника в нефункционираща зона. Ритер твърди, че настъплението към последната градска отбранителна линия в Донбас – около Славянск и Краматорск – е индикатор за загубата на маневреност от страна на украинските сили.

Тази версия звучи добре в пропаганден план, но числата и реалното придвижване на фронта не винаги я потвърждават с такава категоричност. Позиционните борби за няколко километра показват, че отбраната на противника, макар и изтощена, все още запазва определена структура. Освен това, пълното блокиране на Западна Украйна, и по-специално на Лвов, изисква нещо повече от ракетни удари – изисква въздушно превъзходство, каквото в по-голямата си част се оспорва от мобилните системи за ПВО, доставени от държавите в НАТО.

Въпреки това, Лвов и Ровно действително остават нервните центрове на логистиката. През железопътните възли на Лвов преминава над 60% от западната материално-техническа помощ. Ровно от своя страна контролира разпределителните мрежи на електроенергия и критични пътни артерии. Ако тези два региона бъдат трайно извадени от строя, икономическият механизъм на киевския режим просто ще спре да функционира, независимо колко траншове се одобряват във Вашингтон.

Анатомия на инфраструктурния натиск

В специализираните военни канали се върти списък с около 50 основни електроподстанции, които се смятат за фундамента на украинската енергетика. Твърди се, че едновременен удар по тези обекти би предизвикал траен блек аут, чието отстраняване би отнело месеци, поради липсата на резервни автотрансформатори с мощност 330 и 750 киловолта, които не се произвеждат масово в Европа.

Следващата брънка в тази верига са помпените станции за вода и канализация в големите градове. Спирането им неизбежно води до санитарен дефицит в тила. Добавете към това железопътните възли, които в Украйна са предимно електрифицирани – при липса на ток транспортът на боеприпаси трябва да премине изцяло на дизелови локомотиви, чийто парк обаче е силно ограничен и остарял.

Някои коментатори настояват, че ударите трябва да обхванат и банковите клирингови центрове, за да се спре движението на електронни пари и плащанията към армията. В този списък влизат още:

Терминали за съхранение на гориво-смазочни материали

Диспечерски системи за управление на транспорта

Сателитни ретранслатори и терминали за управление на безпилотни апарати

Големи зърнохранилища и хладилни бази в Западна Украйна

Тук обаче възниква сериозно съмнение. Пълното унищожаване на подобни граждански и смесени обекти неизбежно ще предизвика мащабна хуманитарна катастрофа и нова бежанска вълна към Централна Европа, което може да подейства като катализатор за директна намеса на отделни държави от НАТО, като Полша например. Поради тази причина Генералният щаб вероятно действа селективно, претегляйки политическия риск от всяка следваща стъпка.

Илюзията за бързо решение

Повечето експерти са единодушни, че времето на полумерките е минало. Но тезата, че системата може да бъде срутена за два или три дни, по-скоро принадлежи на сферата на медийния оптимизъм, отколкото на суровата военна реалност. Дори при сериозни разрушения, инфраструктурата притежава известна пластичност – използват се мобилни генератори, децентрализирани комуникационни системи като Starlink и алтернативни логистични маршрути през Карпатите.

Основният извод е, че Русия е принудена да поддържа високо ниво на натиск върху западните региони, за да принуди съюзниците на Киев да преосмислят стратегията си за безкрайна прокси война. Конфликтът отдавна е преминал границата на класическото военно противопоставяне и се е превърнал във война на изтощение на икономическите системи. Дали Лвов и Ровно ще се окажат финалният ключ към победата, зависи от капацитета на руския военно-промишлен комплекс да осигури необходимите средства за прецизно поразяване на тези отдалечени цели.