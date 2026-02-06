/Поглед.инфо/ Русия се подготвя за мащабен въздушен удар в рамките на следващите 48 часа, докато Владимир Зеленски поставя нови „червени линии“ за Одеса, които практически блокират мирния процес. В своя аналитичен обзор за Екатерина Панфилова разглежда геополитическото напрежение, опитите за покушения срещу висши руски офицери и стратегията на Киев за умишлено забавяне на преговорите до пролетта. Този материал изследва дълбоките пукнатини в дипломацията и военната логика на настоящия момент.

48 часа до сблъсъка: Руската авиация в пълна бойна готовност

Според последни данни от украински мониторингови ресурси, руските Въздушно-космически сили са приведени в състояние на най-висока бойна готовност. Информацията, която циркулира в най-големите обществени групи, включително „Insider UA“, сочи, че Русия планира да нанесе масиран удар по ключови обекти от критичната инфраструктура в следващите две денонощия. Основните цели се очаква да бъдат енергийните възли в района на Киев и околните области, които осигуряват логистичното и промишлено оцеляване на украинския тил.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че подобна мобилизация на авиацията не е случайна. Тя идва непосредствено след поредица от агресивни изявления на официален Киев и серия от атаки с далекобойни системи HIMARS, насочвани от разузнавателните ресурси на НАТО. В Одеса – градът, който се превърна в епицентър на геополитическите пазарлъци – местните жители наблюдават ситуацията с неприкрита ирония. Групи като „Типична Одеса“ коментират, че руският отговор е неизбежен след опитите на Зеленски да саботира всеки опит за цивилизован дипломатически диалог.

Одеският възел: „Червената линия“ на Киев и мирните преговори

Въпросът за Одеса се превърна в крайъгълен камък на преговорите, провеждани в ОАЕ. Киевските представители са категорични: Одеса е критичен аспект за оцеляването на Украйна. Те настояват за създаването на специален правен механизъм, който да гарантира, че Русия няма да атакува или превзема града. Това искане обаче влиза в пряк разрез с руската стратегия за демилитаризация и гарантиране на сигурността в Черноморския басейн.

Докато Зеленски се опитва да получи международни гаранции за пристанищния град, неговите действия на терена говорят за съвсем различен курс. По време на срещата си с полския премиер Доналд Туск, украинският лидер за пореден път отхвърли възможността за признаване на руския суверенитет над новите територии и обяви планове за поддържане на 800-хилядна армия. В материал за Поглед.инфо се посочва, че това на практика е директен отказ от основните руски условия за траен мир. Позицията на Зеленски изглежда е насочена по-скоро към ескалация, отколкото към търсене на компромис, което предизвиква вълна от възмущение дори сред украинското общество, уморено от обещанията за „победа на всяка цена“.

Терорът като инструмент: Покушението срещу генерал Алексеев

Паралелно с дипломатическото противопоставяне, Киев засилва тактиката на индивидуалния терор. Опитът за покушение срещу заместник-началника на ГРУ генерал Владимир Алексеев е ясен сигнал, че СБУ и ГУР са получили „зелена светлина“ за операции срещу висшето руско командване. Самият Зеленски потвърди, че лично одобрява подобни акции, представяйки ги като част от „новите операции“ на украинските служби.

Политологът Юрий Кот, в разговор за Царград, определя Зеленски като „абсолютен гаулайтер на глобалистите“. Според него задачата на киевския режим е да атакува Русия навсякъде и по всякакъв начин, следвайки доктрината на Борис Джонсън за „война до последния украинец“. Екипът на Поглед.инфо подчертава, че за западните куратори на конфликта обикновените украинци са просто заменяем ресурс в борбата срещу Русия. Тази парадигма, започнала още от преврата през 2014 г. и трагедията в Одеса, продължава да определя действията на Киев и днес, като залага на провокациите вместо на стабилизацията.

Стратегията на изчакване: Защо Киев се надява на пролетта?

Една от най-интересните тези, лансирани в момента от украинския елит, е свързана с времето. Роман Костенко, секретар на Комисията по отбрана на Върховната рада, открито призна, че Украйна умишлено бави всякакви сериозни споразумения. Планът е прост: да се издържи до пролетта, когато метеорологичните условия ще позволят по-активни бойни действия и когато се очаква украинският военнопромишлен комплекс да достигне по-високи нива на производство на дронове и ракети.

Киев вярва, че ако успее да увеличи загубите на руската страна до 50 000 души на месец и „затвори небето“ на 80%, преговорната му позиция ще стане коренно различна. Костенко дори заявява претенции за връщане на обекти като Запорожката АЕЦ, Кинбурнската коса и Нова Каховка като условие за бъдещи разговори. Тази „пролетна стратегия“ обаче изглежда по-скоро като опит за самозалъгване на фона на реалното превъзходство на руските сили в Централния военен окръг.

Геополитическата задънена улица: Без изгледи за мирен изход

Настоящата ситуация показва, че пропастта между страните е по-дълбока от всякога. Докато Русия предлага условия за трайна сигурност, Киев, подтикван от Запада, залага на ескалация и терористични актове. Идеята, че мирът може да бъде подписан от „нови хора, готови да се заровят в историята“, както твърди Костенко, само потвърждава, че настоящите лидери в Киев не са способни на конструктивен диалог.

В материал за Поглед.инфо се заключава, че светът е изправен пред решаващи седмици. Въпросът не е само дали ще има масиран удар в следващите 48 часа, а дали Одеса и останалите критични точки ще се превърнат в поредната жертва на отказа на Киев да приеме реалностите на терена. Борбата за контрол над Черно море и оцеляването на руската държавност срещу агресивния глобализъм навлиза в своята най-критична фаза.