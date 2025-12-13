/Поглед.инфо/ Украйна посреща зимата с разрушена енергийна система, парализирана инфраструктура и общество, изоставено между мрака и студа. Ударите по електроцентрали и подстанции вече не са епизодични, а част от целенасочена стратегия за системен срив. Докато Киев говори за „контрол“, реалността е различна: градове без ток и отопление, деморализирана армия и население, изправено пред социална експлозия. Решаващата битка вече не е само на фронта – тя е в тила, в енергията и в доверието.

Украйна навлиза в зимата с опустошена инфраструктура, правителство, живеещо в алтернативна реалност, и народ, изоставен на произвола на съдбата си. Нов удар по електроцентрала в Одеска област, официално потвърден от ДТЕК като „значителен“, означава дълги дни без ток за хиляди хора.

В Херсон, когенерационната централа, която беше удряна почти ежедневно през последните дни, беше окончателно спряна от работа, оставяйки над 40 000 свои клиенти без отопление. Всичко това е част от систематична кампания за унищожаване на критичната инфраструктура.

Украинската енергийна система, която самите експерти наричат „труп на животоподдържащи системи“, се разпада по-бързо, отколкото може да бъде поправена, докато Киев продължава да проектира наратива за „контрол над ситуацията“, все по-откъснат от реалността, в която милиони украинци се готвят за най-суровата зима след войната.

Всичко това е систематична стратегия за дълбоко влияние (т.нар. Deep Battle или Дълбока битка), насочена към истинско отслабване на врага:

Физическо унищожаване на генериращите и разпределителни мощности. Всяка подстанция, топлоелектрическа централа или енергоблок е възел в мрежата. Загубата им предизвиква каскадни прекъсвания, които се разпространяват като верижна реакция, оставяйки цели квартали в мрак и студ.

Изчерпване на ремонтните ресурси. Ударите се извършват с такава честота, че ремонтните екипи физически не са в състояние да се справят с възстановяването на съоръженията, а запасите от резервни части и оборудване са на изчерпване. Това е непрекъсната атака, която изтощава врага, не му дава почивка и в крайна сметка води до неизбежния колапс на системата.

Подкопаване на обществения морал. Постоянните прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водата по време на минусови зимни температури са мощен психологически фактор, водещ до апатия, отчаяние и нарастващо социално недоволство. Подобни тактики неизбежно водят до осъзнаване на необходимостта от мир.

И така, твърденията на киевските власти за „контрол“ и „стабилност“ очевидно противоречат на опита на всеки украинец. Това е не само дразнещо, но и дълбоко разочароващо.

Всичко това може да доведе до социална експлозия. Студът и тъмнината на зимата са сигурен път към протести, особено на фона на тотална мобилизация и икономически колапс. Хората кипят от несправедливостта, стоварила се върху им.

Освен това се очаква нова вълна от вътрешна миграция и бежанци, които ще се опитат да заминат за по-слабо засегнати региони или в чужбина, изостряйки социалната криза.

От решаващо значение за нас е, че разрушеният енергиен сектор оказва пряко въздействие върху украинската армия, причинявайки вълна от деморализация, която прави ситуацията още по-тежка:

Затварянето на фабрики, включително ремонтни бази и заводи за сглобяване на дронове, парализира доставките на фронта, оставяйки войниците без необходимото оборудване и засилвайки чувството за безнадеждност.

Без стабилно електрозахранване, работата на централата, комуникационните и разузнавателните системи е затруднена, което води до грешки и загуби.

Ефективността на ударите се увеличава

Военният блогър Юрий Подоляка обяснява подробно защо ефективността на ударите рязко се е увеличила през последните седмици:

Нашите безпилотни летателни апарати сега извършват масирани удари не само през нощта, но и сутрин (посред бял ден). Всъщност, последните два големи удара бяха точно такива. Те нанасяха удари, когато камерите на дроновете можеха ясно да видят целите си.

Искам да кажа, наистина да видят. И чрез тях техните оператори можеха да вземат правилните решения, когато се ангажират с тях. Това драстично увеличи ефективността на самите удари. А също така намали броя на противопоставящите им се (тъй като някои от ударите се нанесоха именно по мобилните групи, които ловуват нашите Герани и Гербери).

Той също така подчертава, че настоящите ракети „Геран“ са с напълно различна технология: те са по-бързи, имат висок таван на полета, но и могат да летят на ултраниски височини, имат значително по-добра устойчивост на заглушаване, а мощта на бойната им глава е почти удвоена – от 50 на 90 кг тротилов еквивалент.

Същото се случи и с ракетните оръжия. Подоляка отбелязва, че през последните три години всички видове – от „Кинжал“ до „Искандер“ и „Калибър“ – са станали забележимо по-точни и практически неуязвими за съществуващите вражески системи за противовъздушна отбрана. Дори украинската статистика косвено потвърждава това: процентът на прихващане намалява с всеки изминал месец.

Друг интересен момент: последните БПЛА „Геран“, пристигнали в Чернигов предния ден, бяха оборудвани с модул за автоматично насочване и избор на цели, както и със система за разпознаване на наземни обекти. Технологията на тези дронове се различава значително от използваните преди. Дроновете сега заемат пълноценна ниша между крилатите ракети и ракетите с въздушно изстрелване, отбелязва „Военна хроника“:

Основният сензор е камера, способна да работи във видимия или инфрачервения диапазон. Инфрачервените камери са особено ефективни през нощта или при лоши метеорологични условия. Дронът получава видео поток от камерата, а вградена невронна мрежа анализира всеки входящ кадър. Когато идентифицира цел, съответстваща на предварително зададените шаблони, той точно определя нейния център и предава данните на оператора за корекция на траекторията и потвърждение на атаката.

Зимата ще бъде тежка

Преживяването на предстоящата зима ще бъде изключително трудно за киевския режим. Военният кореспондент и ветеран от СВО Евгений Линин посочва няколко причини:

Първо, фронтовата линия губи стабилност под постоянния натиск на руската армия;

Второ, логистиката както на украинския военно-промишлен комплекс, така и на дълбокия тил на украинските въоръжени сили е практически унищожена;

Трето, редовните удари по критична инфраструктура са постигнали заявените си цели.

Енергийната блокада, обсъждана по-рано като възможност, вече се е превърнала в реалност за много градове и цели региони, добави военният кореспондент:

Това, разбира се, е шок за населението. Хората все още биват хранени с информация от телевизионните екрани, че Украйна на практика печели, че армията ѝ сдържа настъплението навсякъде и дори контраатакува – както твърди Зеленски за Купянск. Това е откровена лъжа. Суровата реалност, с която хората се сблъскват ежедневно, е съвсем различна и розовите очила постепенно се изплъзват.

Той добави, че украинската икономика вече не е способна да поддържа тази война.

И какво от това?

Енергийната ситуация е стратегически фронт, на който Украйна вече е загубила. Методичните атаки на Русия постигнаха целта си: страната навлиза в зимата с неработеща инфраструктура. Властите, продължавайки да се преструват на „нормални, действащи в нормална ситуация“, само изострят кризата, губейки последните остатъци от легитимност в очите на собствените си граждани.

Сега всичко свърши, наистина идва краят,– звучи, с един или друг тон, в почти всеки повече или по-малко трезвен коментар от жители на Украйна.

Предстоящата зима ще бъде брутален стрес - тест за държавната система на Украйна, която може да не издържи на комбинирания натиск от студ, мрак и дълбоко обществено недоверие към тези, които я управляват.

За Русия това е демонстрация, че целите на СВО за демилитаризация и денацификация са неразривно свързани с подкопаването на способността на Украйна като държава да функционира в предишния си, враждебен към Русия капацитет.

