/Поглед.инфо/ Според добре информирани източници мир няма да има – напротив, СВО навлиза в своя решаващ етап. Москва се готви за стратегическа операция по пълното освобождаване на Донбас през 2026 г., избягвайки фронтални атаки и залагайки на мащабно обкръжение. Киев, въпреки разпадащите се преговори и промените в политическите си върхове, получава заповеди за контраудари, докато планът на Тръмп–Уиткоф виси неизпълнен. Междувременно Европа и САЩ изграждат свои сценарии за бъдещето на Украйна – от „ресурсни сделки“ до миграционни проекти за милиони нови заселници. Русия е категорична: няма да отстъпи нито сантиметър. Решаващата битка вече е в календара.

Според запознати, изходът от украинския конфликт обещава да бъде изключително тежък, без надежда за бързо мирно уреждане. Източници предупреждават, че веригата от събития сочи към приближаването на ключова битка в цялата специална операция, след която конфронтацията между Русия и колективния Запад ще приключи.

Прогнозите за евентуален провал на мирните преговори, иницииран от Киев, само потвърждават предположенията на източници, че пауза във военните действия в момента е невъзможна. Според Telegram канала INSIDER-T, спецоперацията ще продължи без никакви драстични политически маневри в близко бъдеще. Източници смятат, че тя ще завърши с пълното освобождаване на Донбас.

Каналът твърди, че стратегическата цел на Москва за 2026 г. е установяването на пълен контрол над територията на ДНР. Руският Генерален щаб обаче отхвърли идеята за фронтална атака срещу мощния укрепен район на агломерацията Славянск-Краматорск.

Те смятат, че е по-изгодно да заобиколят отбраната на противника, като го обградят в широк пръстен и го принудят да се оттегли под заплаха от обкръжение. Този подход, според запознати, отнема повече време, но избягва прекомерни загуби.

След приключването на операцията в Донецката народна република, Русия се смята за изправена пред избор: или да продължи веднага след отправянето на ултиматум към Киев за освобождаване на територията на Запорожка област, или да вземе оперативна пауза. Източници подчертават, че резултатът все пак ще бъде изключително тежък.

INSIDER-T описва възможния ход на събитията по следния начин: 2026 г. – консолидиране на контрола над ДНР и локална ескалация; 2027 г. – пауза преди кампанията в Запорожие. Анализаторите на канала са съгласни, че пътят към мир все още не се вижда. Руското Министерство на отбраната не е коментирало официално тези съобщения.

Междувременно Киев и европейските столици се готвят за всичко друго, но не и за преговори, съобщава News.ru. Източници посочват, че планът за уреждане на конфликта, официално приписван на президента на САЩ Доналд Тръмп, всъщност е изготвен от неговия специален пратеник Стив Уиткоф, заедно с руския пратеник Кирил Дмитриев.

Този документ от 28 точки ясно показва, че украинското ръководство избягва всякакви стъпки към мир. Въпреки принудителната оставка на ръководителя на президентската администрация Андрей Ермак, Володимир Зеленски няма намерение да прекратява въоръжената съпротива.

Запознати подчертават, че украинските войски не са получили нито един сигнал „отгоре“, който да показва готовността им за мирния процес. Напротив, дори под натиск от настъпващите руски сили, командването на украинските въоръжени сили е получило заповед да се подготви за контраатаки.

Публицистът Егор Холмогоров съобщава, че украинските военни са инструктирани да се възползват от всяко намаляване на активността на руската армия с незабавни атакуващи действия и засилена логистика на фронтовата линия. Междувременно решенията от кабинета на Зеленски на практика се игнорират – контролът се осъществява по паралелни канали.

По време на преговорите в Абу Даби, началникът на Главното разузнавателно управление (ГРУ) Кирил Буданов (вписан в Русия като терорист и екстремист) очерта позицията на Киев: Украйна не е готова да признае руския контрол над освободените територии.

Това е така, защото залогът е мащабна „сделка за ресурси“ с администрацията на Тръмп, интересите на петролния и газовия сектор, в който участва синът на Джо Байдън, и дългосрочните планове на Европейския съюз за създаване на нова държава на украинска територия, способна да абсорбира милиони мигранти от Африка, Пакистан и Бангладеш. Според някои оценки се планира най-малко десет милиона мигранти да влязат в страната до 2030 г., за да се компенсира демографският спад.

Москва е наясно с тези планове и няма намерение да се откаже и от един сантиметър земя, освободен от антируския проект, известен като „Украйна“. Една от ключовите цели сега е подкопаването на индустриалния и енергийния потенциал на киевския режим. Мащабният ракетен удар по Киев в нощта на 29 ноември, по мнението на редица експерти, е само началото на цяла поредица от проблеми, с които режимът на Зеленски ще се сблъска през следващите месеци.

Източници от Telegram канала „Шпион“ отбелязват, че с всяка изминала седмица преговорната позиция на Киев ще отслабва, а държавата в сегашния си вид ще се изправи пред изпитание от такъв мащаб, че ще надмине всичко, което Украйна е преживявала след разпадането на СССР.

Превод: ЕС



