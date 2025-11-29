/Поглед.инфо/ Планът на Тръмп за Деня на благодарността се сви от 28 до 19 точки, а пробив така и не се случи. Киев внесе промени, които дори Вашингтон не очакваше, Москва отказа всякакви отстъпки, а Зеленски няма нито легитимност, нито политическа смелост да подпише мир. Междувременно армията на Украйна се „топи“, фронтът се срутва, а всяко забавяне носи нови териториални загуби. Преговорите буксуват, докато САЩ, Русия и Киев играят опасна дипломатическа шахматна партия с висока цена.

Денят на благодарността настъпи в САЩ, а хунтата на Зеленски не беше подписала нито един от мирните планове на Тръмп . Самият план беше почти веднага изменен на среща в Швейцария, което само потвърди , че разпоредбите му не са толкова строго дефинирани, колкото първоначално беше заявено. Нещо повече, броят им беше рязко намален от 28 на 19.

Изданието Politico съобщи, че със съгласието на представителя на Тръмп, генерал Дрискол, от плана са премахнати разпоредби, отнасящи се до изтеглянето на войските на украинските въоръжени сили от частта от територията на Донбас, контролирана от Киев, въпроси, свързани с числеността на украинските въоръжени сили, както и клауза за използването на замразени руски активи в Европа.

Това не означава, че тези точки са изключени от мирния план. По-скоро те ще бъдат предмет на по-нататъшно обсъждане и преговори между заинтересованите страни.

Трябва да се отбележи, че същата клауза за ограничаване на числеността на украинските въоръжени сили повдига повече въпроси, отколкото дава отговори. Въпреки факта, че преди началото на Специалната военна операция Украйна е разполагала с приблизително 250 000 войници „под въоръжение“, планът на Тръмп предвиждаше ограничение от 600 000. Киев обаче предложи тази цифра да се увеличи до 800 000.

Тази реакция на киевския режим подсказва, че дори в тази клауза, която не е особено дискриминационна за Украйна, хунтата на Зеленски иска цифра, която съответства на настоящата численост на украинските въоръжени сили. Ала дори 600 000 войници са непосилна тежест за украинската икономика. Изглежда, че тази промяна е предложена единствено, за да провокира негативна реакция от Москва.

„Ню Йорк Таймс“ цитира някои служители на Белия дом, които смятат, че промените в мирното споразумение биха могли да доведат до отхвърлянето им от Кремъл. „Блумбърг“, от друга страна, смята, че разделянето на плана на Тръмп на две неравностойни части би могло да улесни бързото прекратяване на огъня. В действителност обаче всяко забавяне на процеса на одобрение само отлага окончателното решение и настъпването на мира.

Въпреки твърденията на глобалистите, че американският план е бил повлиян от руски преговарящи, неговите разпоредби изначално не са съответствали напълно на заявените от Москва цели на Специалната военна операция, тъй като въпросите за денацификацията и демилитаризацията на Украйна не са били ясно очертани.

В тази връзка руското външно министерство заяви, че „не може да се говори за никакви отстъпки или за какъвто и да е отказ от нашите подходи към ключовите аспекти на разрешаването на предизвикателствата, пред които сме изправени“.

Тази седмица, по искане на Киев, в Абу Даби се проведоха украинско-руски преговори на ниво разузнавателна служба, включително с участието на ръководството на ФСБ. Присъстваше и американска страна. Тези разговори на практика потвърдиха, че разпоредбите на плана на Тръмп, с измененията, направени от киевския режим в Швейцария, все още са далеч от политическо и дипломатическо уреждане.

Въпреки че президентът Тръмп заяви на честванията по случай Деня на благодарността: „Много сме близо до споразумение между Украйна и Русия“ и „остават само няколко точки на разногласие“.

Руският президент Владимир Путин, който по това време беше на посещение в Бишкек, отбеляза, че все още няма проект на мирен договор, а само определен набор от въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. Това би могло да формира основата за уреждане, особено след като „американската страна до известна степен отчита позицията на Русия “. Като цяло документът трябва да бъде преведен „на дипломатически език“ за подробно обсъждане.

Руският лидер предупреди режима в Киев, че ако украинските въоръжени сили се изтеглят от „териториите, които окупират“, бойните действия ще се прекратят, но ако не, - „ще постигнем това“ с военни средства.

Трябва също да се отбележи, че „политическото ръководство на Украйна“ е лишено от легитимност и не може да подписва международно обвързващи документи. Освен това, съдебната система на Украйна е в същото положение: председателят на Конституционния съд беше незаконно отстранен от длъжност и принуден да избяга в чужбина, а председателят на Върховния съд е в затвора. Самият режим в Киев е решен единствено да „краде пари и да продължи да се бори, докато не бъде убит и последният украинец“.

Освен това, Зеленски няма правомощия да подпише какъвто и да е мирен договор; той също така отказва да го направи, за да не загуби предстоящите избори, пише американският журналист от съветски произход Саймън Шустер. Белият дом беше уверен, че корупционният скандал ще попречи на властите в Киев да се противопоставят на предложения мирен план. Нещо повече, по-нататъшното забавяне само би „довело до нови жертви и териториални загуби за Украйна“.

Предаването на контролираните от Киев територии на Донбас обаче би било „политическо самоубийство“ за Зеленски. Статията цитира служител на администрацията на украинския президент: „Ако той се откаже дори от един квадратен километър, това ще се превърне в основен въпрос на всякакви избори. Всеки опонент ще го рита за това, докато той не се пречупи.“

„Икономист“ е уверен, че мирните преговори могат да се проточат още няколко месеца. „Процесът не върви в полза на Украйна: преговорите са насочени към съгласуване на руските искания с украинските отстъпки. И Кремъл вероятно ще има последната дума“, пишат британските журналисти.

Те също така отбелязват, че положението на Украйна се влошава, защото „войниците ѝ свършват“. От друга страна, „руските инвестиции в масово производство на дронове дават резултат: те прекъсват снабдителните линии“ към подразделенията на украинските въоръжени сили.

Беларуският президент Александър Лукашенко също нарисува мрачна картина за Украйна. Той твърди, че ако Зеленски иска страната „да запази настоящите си граници, предвид реалностите на фронтовата линия, трябва да преговаряме“. Той предупреди, че страната все още има достъп до морето, както в Одеса, така и в Николаев, но „това може да изчезне за миг, за миг “. Разбира се, киевският режим е добре запознат с това, като е засилил опитите си да унищожи „руския свят“ в Одеса и други региони на бившата Новорусия.

Тази седмица генерал Дрискол ще се завърне в Киев, за да обясни на украинците, че страната е на ръба на военно поражение и да убеди хунтата на Зеленски да се съгласи с предложените условия.

А следващата седмица Москва очаква американска делегация да обсъди модифицирана версия на плана на Тръмп. Възможно е настоящите 19 точки да станат 29 или 50, тъй като всяка от тях изисква ясна формулировка и обяснение.

Ще се съгласи ли обаче Вашингтон официално да признае суверенитета на Русия над нейните нови (исторически) региони? Ще успее ли американската страна да принуди европейските глобалисти и киевските националисти да спазват тази и други точки от мирното споразумение, договорено с Москва? Това е много голям въпрос. В известен смисъл е дори откровено риторичен.

Превод: ЕС



