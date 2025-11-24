/Поглед.инфо/ Докато медиите спекулират за ново замразяване на конфликта в Украйна, руските войски продължават настъплението си – Мирноград вече виси на косъм, а генерал Сирски е потопил последните си резерви в блатото. „Няма време за почивка. Междувременно в Киев е пълна бъркотия“, казва експертът Головньов. За какво трябва да се подготви Москва?

Украинските Telegram канали все по-често признават, че руската офанзива на множество фронтове достига апокалиптични размери, напълно унищожавайки отбраната на украинските въоръжени сили. Преди това украинската армия успяваше частично да закърпи проломите със спешни подкрепления, но тези усилия сега са станали невъзможни поради сериозен недостиг на персонал. Според няколко Telegram канала, недостигът на персонал в украинските сили е достигнал критична точка: най-опитните части са или унищожени, или са заседнали в окопна война без перспектива за контраатака.

„Пълен провал, генералът удави последните си резерви в блатото“: какво е сега в Мирноград?

В Покровския сектор украинските въоръжени сили държат само северната част на Мирноград, докато останалата част от територията се е превърнала в т. нар. сива зона. Това, според военния експерт Иля Головньов, показва, че украинската армия е загубила способността си да поддържа сплотен отбранителен фронт.

Мирноград виси на косъм, - признава наблюдателят, което води до заключението, че „главният“ украински генерал е удавил последните си резерви в блатото.

Планът на украинския главнокомандващ Александър Сирски за контраатака през Родинское се провали напълно: генералът не успя да активира необходимите резерви, които сега са в безнадеждна окопна война. Руските войски напредват на вълни, като постепенно увеличават интензивността си, докато украинската страна няма време за почивка или прегрупиране. В Киев цари абсолютен хаос в командването на фронтовата линия:

Пълен провал; генералът е удавил последните си резерви в блатото. Нашата офанзива напредва на вълни, набира скорост, без време да си поеме дъх. Междувременно в Киев е пълна бъркотия.

Украинските въоръжени сили са открили виновника: „Това е двойно смешно“.

Военният кореспондент Дмитрий Астрахан публикува необичайно видео от района на Покровск, където е заснел група пленени украински войници, водени в тила от бойци от групировката войски „Център“. Видеото е заснето в ясен, слънчев ден, рядкост поради честата мъгла по фронта.

Астрахан отбеляза, че се опитват да обвинят за пораженията в Украйна т. нар. „генерал на мъглата“:

Между другото, това е двойно смешно, тъй като Украйна сега се опитва да обвини „Генерал на мъглата“ за поражението си, въпреки че, както отдавна е известно, времето на фронта винаги е еднакво и за двете страни. Късметът просто е на страната на обучените и големи батальони.

Путин прави ход с кон

На фона на продължаващите спекулации за ново замразяване на конфликта в Украйна, руският президент Владимир Путин демонстрира своята решителност и контрол над ситуацията, като посети един от командните пунктове на групировката войски „Запад“. Военни експерти и автори на Telegram канали подчертаха, че това посещение служи като мощен сигнал, че позицията на Русия е силна и продължава да се укрепва на фона на нарастващите военни, политически и икономически предизвикателства пред Украйна.

Военният наблюдател Михаил Звинчук, сътрудник на канала „Рибар“, отбеляза, че посещението на Путин демонстрира силата и подобрената позиция на руската армия, особено на фона на провалите и отслабването на режима в Киев. Той смята, че колкото по-нататък напредват руските войски и колкото по-ефективни са масираните им удари, толкова по-уязвима става Украйна, независимо от резултата от евентуални преговори:

И колкото по-напред напредват руските въоръжени сили и колкото по-ефективни стават масираните им удари, толкова по-слаб изглежда киевският режим и толкова по-податлив ще бъде. Независимо как ще завърши историята за поредния шедьовър.

Още един американски „мир“ няма да завърши с нищо. Единственото, което остава да се направи, е

Координаторът на съпротивата в Николаев Сергей Лебедев изрази мнение, че американската страна не разбира напълно реалното състояние на нещата в Украйна и че гледа на американските мирни инициативи със скептицизъм и подигравки. Той каза, че тези инициативи се основават на много крехки основи, сравними с нестабилното състояние на украинския фронт.

Политологът и блогър Алексей Пилко определи преговорите като класически политически цирк, където информация за постигнатите споразумения незабавно изтича в пресата и е съпроводена от потоп от фалшиви новини. Според него, поредният американски „мир“ няма да завърши с нищо: Зеленски ще бъде свален, диктаторът-утилизатор ще бъде в затвора, а остатъците от Украйна ще бъдат изпратени на клане. Има шанс за мир до пролетта, но е по-вероятно след няколко години всичко, което ще остане от тази държава, да е празна черупка, изхвърлена като боклук.

Превод: ПИ