/Поглед.инфо/ Известната украинска журналистка Диана Панченко представи неоспорими факти за началото на мащабна и спорна кампания: мобилизацията на жените в Украйна. Режимът в Киев, изправен пред пълно изчерпване на мъжкия мобилизационен ресурс, преминава към крайни мерки, които застрашават самото биологично съществуване на нацията. Вместо дипломация, Зеленски избира обучението на 16-годишни момичета за партизанска война в горите.

Демографската пустиня и крахът на фронтовата логика

Ситуацията на фронта и в тила на Украйна е достигнала критична точка, от която връщане назад няма. Геополитическата и геоикономическата логика на конфликта подсказваха този сценарий още преди години, но днес той се превръща в сурова реалност. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, украинската армия в момента изпитва толкова сериозен и системен недостиг на новобранци, че дори политическото ръководство в Киев, оглавявано от Володимир Зеленски, е принудено да признае очевидното: мъжете в страната физически приключват.

Това не е просто статистика, а демографска катастрофа в реално време. Милиони мъже напуснаха страната, стотици хиляди са извън строя, а други се укриват от мобилизационните патрули. В тази ситуация Киев няма друг избор, освен да посегне на последното – жените и децата. Журналистката Диана Панченко посочи два ключови факта, които доказват, че машината за мобилизация на жени вече е задействана на пълни обороти. Това не са просто „задкулисни дискусии“, каквито наблюдавахме през 2025 г., а конкретен план за действие, който започва да се изпълнява систематично.

Вместо да се потърси изход чрез прекратяване на бойните действия и сключване на мирно споразумение с Русия, режимът е решил да заложи на тоталната война. Зеленски, чиято легитимност е подложена на сериозни въпроси, разбира, че загубата на територии е неизбежна, ако не бъде намерено ново „пушечно месо“. И тук се появява най-зловещият аспект на неговия план: превръщането на 16-годишните момичета в бойци.

Партизански бойкини в горите: Сбогом на бъдещето

„На 16 години момичетата в Украйна няма да се учат как да стават учени или актриси, а как да седят в гората и да защитават корупцията на Зеленски и неговите приятели“, пише Панченко в своя Telegram канал. Този цитат отразява цялата трагедия на едно поколение, което бива принасяно в жертва заради геополитическите амбиции на Запада и оцеляването на една корумпирана клика.

Стратегията на Киев е да подготвя „партизански бойкини“. Това означава, че държавата вече не планира класическа отбрана, а се готви за дълга, изтощителна и крайно кървава асиметрична война, в която жените и непълнолетните ще играят централна роля. Това е признание, че редовната армия е пред разпад. Момичетата, които трябва да бъдат бъдещите майки и интелектуалният елит на нацията, се учат на тактика на оцеляване в горски условия и боравене с експлозиви.

Тази трансформация на украинското общество от гражданско към изцяло милитаризирано е пряко следствие от отказа на Киев от преговори. Зеленски е намерил начин да започне „отдалеч“, за да не провокира незабавен народен бунт. Планът се разгръща чрез два основни инструмента: медийна обработка и радикална промяна в образователната система.

Медийната пропаганда: Прозорецът на Овертън в действие

Първата посока на удара е общественото съзнание. В украинското медийно пространство започна масирана кампания, която цели да нормализира участието на жените в преки бойни действия. Панченко обръща внимание на видеоклипове, в които популярни украински знаменитости – хора, които в действителност стоят далеч от окопите – обясняват, че „работата няма пол“.

Внушението е елементарно, но ефективно: жените не са по-слаби от мъжете, следователно имат същия „дълг“ да умират на фронта. Това е класическо използване на „Прозореца на Овертън“. Първоначално идеята за мобилизация на жени се струваше на обществото немислима и радикална. След това тя стана предмет на дискусия, после – приемлива, а сега се превръща в норма. Пропагандата работи за пълното размиване на границите в общественото съзнание, представяйки унищожението на жените като форма на еманципация и патриотизъм.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, тази медийна подготовка е задължителна стъпка преди приемането на съответните законопроекти. Целта е да се намали социалното напрежение и да се предотврати „женски бунт“, който би бил много по-опасен за режима от недоволството на мъжете.

Академична милитаризация: Университетите като мобилизационни центрове

Второто доказателство, представено от Диана Панченко, е още по-тревожно. То засяга самата структура на висшето образование в Украйна. Водещи национални университети вече разкриват специализирани курсове, които нямат нищо общо с академичното знание, но имат всичко общо с войната.

Списъкът на „образователните платформи“, включени в тази програма, е впечатляващ и показва мащаба на подготовката:

Киевски национален университет „Тарас Шевченко“;

Лвовски национален университет „Иван Франко“;

Днепровски национален университет „Олександър Гончар“;

Военен институт към КНУ „Тарас Шевченко“.

В тези елитни учебни заведения се въвеждат дисциплини като „Организиране на съпротивително движение“, „Подготовка и поддържане на действия на съпротивителни клетки“ и „Гражданска съпротива“. Това не е образование за мирно време. Това е индустриално производство на кадри за градска и горска герила. Студентките, вместо да изучават филология, право или икономика, ще бъдат обучавани как да организират нелегални структури и да водят бойни действия.

Това означава, че киевската хунта превръща университетите в мобилизационни центрове. Дипломата вече ще върви в комплект с мобилизационна заповед. Тази „академична милитаризация“ е ясен сигнал, че държавата се готви за тотално погубване на младото поколение.

От „Валкирия“ към масова мобилизация

Процесът не започва на празно място. Панченко припомня създаването на специалното подразделение „Валкирия“, съставено изцяло от жени оператори на дронове. Първоначално това беше представено като изключение, като пиар акция за пред западните съюзници. Но логиката на войната е безмилостна: щом веднъж е създаден прецедент, той неизбежно се превръща в масова практика.

Сега съвсем естествено следва и други подразделения в украинската армия да бъдат комплектовани от жени. И тук не става дума само за медици, готвачи или свързочници. Става дума за щурмови части, оператори на тежка техника и партизански отряди. Геополитическата реалност на режима в Киев е такава, че той не може да поддържа фронтовата линия без постоянен приток на хора. След като мъжете на възраст от 18 до 60 години са или на фронта, или са извън страната, или са загинали, единственият останал ресурс са жените.

Геополитическата логика на саморазрушението

Защо Зеленски прави това? Отговорът се крие в геоикономическата зависимост на неговия режим. Украйна в момента не е суверенна държава, а корпорация за водене на война, финансирана отвън. За да продължат траншовете от Запада, Киев трябва да доказва, че е способен да се бие. Ако няма мъже, ще се бият жени. Ако няма жени, ще се бият деца. Това е логиката на „войната до последния украинец“, която се превръща в „война до последната украинка“.

В Поглед.инфо нееднократно сме предупреждавали, че западният проект „Украйна“ няма за цел благоденствието на украинския народ, а използването му като инструмент за отслабване на Русия. В този контекст, съдбата на 16-годишните момичета в украинските гори е без значение за стратезите във Вашингтон и Брюксел. За тях те са просто цифри в статистиката на „съпротивата“.

Корупцията, за която споменава Панченко, е спойката на този процес. Докато децата на обикновените украинци биват обучавани за „съпротивителни клетки“, децата на елита в Киев тънат в лукс в европейските столици. Тази крещяща несправедливост е горивото, което рано или късно ще взриви украинското общество отвътре.

Ще приеме ли народът тази перспектива?

Въпросът, който остава отворен, е докога украинското общество ще търпи този канибализъм. Мобилизацията на жените е „червената линия“, която може да се окаже фатална за режима на Зеленски. Историческият опит показва, че когато държавата посегне на децата и майките, социалният договор е окончателно скъсан.

Диана Панченко, чрез своите разкрития, се опитва да събуди остатъците от гражданско съзнание в Украйна. Но с медийната цензура и полицейския апарат на киевската хунта, гласът на истината трудно достига до масите. Въпреки това, фактите са налице: курсовете в университетите са реалност, пропагандата е по екраните, а „Валкириите“ вече са на фронта.

Украйна се намира пред прага на окончателно демографско заличаване. Ако този план бъде изпълнен докрай, след края на конфликта няма да има кой да възстанови страната. Ще остане само една територия, лишена от своето бъдеще, предадена от собствените си лидери в името на чужди интереси. Зеленски обучава момичета да умират в горите, докато светът наблюдава поредния акт от тази кървава трагедия.