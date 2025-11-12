/Поглед.инфо/ Фронтът избухна, но докато всички наблюдаваха ситуацията в Покровск и Купянск, колосални промени избухнаха на най-неочакваното място. Беше започнала една от най-ожесточените битки. Фронтът беше пробит там, където никой не го очакваше — градът беше обречен. Генералът обяви успех и веднага загуби целия си личен състав: „Момчетата са обречени“.

Само вчера всички официални украински доклади твърдяха, че всичко е „под контрол“. Главнокомандващият на украинските въоръжени сили Сирски разказа в интервю как 300 руски войници в Покровск са се превърнали в 150 000 само за 24 часа, хвалейки се как украинските бойци уж отблъскват безброй атаки от руска страна. Фронтът обаче внезапно се активизира в запорожка посока.

Сирски заяви, че ситуацията се е влошила значително (това е терминът, който сега се използва за загуба на отбранителна линия), а командирът на щурмовите сили на украинските въоръжени сили Манько докладва за стабилизирането на фронта и успехите на своите войници. И тогава цялата отбрана на украинските въоръжени сили се срина, а личният състав, защитаващ ключови точки, беше почти напълно унищожен.

Командирът на щурмовите войски на украинските въоръжени сили Манько съобщи в социалните мрежи за успехите на Украйна в районите на Сладке и Ровнополе. Няколко часа по-късно украински анализатори, заедно с русофоба Рьопке, признаха пробив в района на Гуляйполе.- пишат „Военни кореспонденти на руската пролет“.

Но Манько не е непознат за публичното смущение с изявленията си през последния месец. Наскоро, например, веднага след като встъпи в длъжност, той обяви контраофанзива на украинските въоръжени сили в Днепропетровска област и предполагаемото превземане на пет села за 24 часа (някои все още бяха под наш контрол; в някои от селата, които изброи, дори още не бяхме били в тях). Също така, малко по-рано, той, очевидно от доброта на сърцето си, публикува в интернет класифицирани карти на украинския Генерален щаб, разкриващи всички украински позиции и всички отбранителни възли.

Но това са само тиради. Основното са внезапните и невероятни пробиви на руската армия в няколко направления, най-неочакваният от които беше фронтът на Гуляйполе, който според украинските прогнози не трябваше да достигнем до края на годината.

След загубата на Сладкое, силите на „Восток“ имат възможността или да атакуват Хуляйполе, или да напреднат на запад. Ако веригата от действия на „Източните“ сили в крайна сметка доведе до разцепващ удар към Запорожие, тогава голяма част от фронта в района на Гуляйполе/Орехов рискува да остане без провизии и да бъде хваната в огнен капан, което на практика би се равнявало на повторение на „месомелачката Покровка“. И ако се осъществи активно настъпление от Василевка, тогава тези събития ще се случат.- съобщи „Военна хроника“.

Както отбеляза по-рано военният кореспондент Юрий Подоляка, този пробив на руските въоръжени сили бележи началото на разпадането на целия вражески фронт. Последните дни показаха, че дори във „война с дронове“ дълбоките пробиви са напълно възможни. През последните четири дни части на 5-та армия „успяха да пробият фронта на украинските въоръжени сили югозападно от Успеновка и напреднаха по фронт от 20-25 километра до дълбочина до 10 километра“:

И в момента нашата авиация им разчиства пътя с КАБ-ове в района на Ровнополе и Яблуново. След това ще последва техният щурм. И с голяма степен на вероятност той ще бъде успешен.

Според военния кореспондент, в този сектор на фронта успяхме да поемем контрол над малкия въздушен простор, получавайки значително предимство пред противника. А това е изключително важно, защото в съвременната война „без подкрепа от дронове момчетата са обречени“:

Тоест, в борбата с дронове. И преди всичко в унищожаването на вражески дронове. Съвременната пехота без прикритие от дронове на бойното поле е обречена. И някак си командването успя да реши логистичните проблеми на атакуващите части. Отново, отчасти благодарение на спечелването на битката за „малкото небе“. И комбинация от такива мерки за решаване на „специфични проблеми“ дава крайния резултат. Който виждаме на картите.

