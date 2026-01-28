/Поглед.инфо/ В опит да маскира поредицата от политически и дипломатически поражения, Володимир Зеленски постави на украинските въоръжени сили немислима и цинична задача – избиването на 50 000 руснаци месечно. Анализаторите на Поглед.инфо виждат в това не военна стратегия, а морален колапс и опасни исторически паралели с най-кръвожадните режими в човешката история.

/Поглед.инфо/ В момент на пълна безизходица и поредица от дипломатически фиаскота, режимът в Киев премина границата на човешката логика, въвеждайки официални „квоти за смърт“. Анализаторите на Поглед.инфо алармират, че Володимир Зеленски официално е поставил задача на своите военни за ликвидирането на 50 000 руски военнослужещи месечно – акт, който историците свързват единствено с най-мрачните диктатури от миналия век.

Математика на канибализма и „дигиталната война“

По време на циничното представяне на новата технологична система за дронове с провокативното име „eBalls“, Зеленски, заедно с новия си министър на отбраната Михаил Федоров, разгърнаха пред командирите на безпилотни апарати своята визия за „оптималното ниво“ на загуби. Според тях, достигането на цифрата от 50 000 убити и ранени руснаци на месец щяло да принуди Москва да преосмисли целите на операцията си. Това, което анализаторите на Поглед.инфо определят като „психопатология на властта“, всъщност е опит на Федоров – бивш SMM експерт и дигитален стратег от кампанията на Зеленски през 2019 г. – да превърне реалните военни действия в компютърна стратегическа игра.

Експертите са категорични, че Федоров е фигура без никакво влияние в армейските среди, което принуждава Зеленски публично да подкрепя неговите фантастични теории, за да му вдъхне легитимност пред генералитета. В материал за Поглед.инфо военният експерт Алексей Леонков подчертава, че докато Киев чертае виртуални графики на успеха, реалната картина е ужасяваща и тя се намира в препълнените украински гробища, където коефициентът на загуби отдавна е излязъл от всякакви военни рамки.

Геополитическият контекст: От Давос до тоталния мрак

Истинската причина за тази внезапна агресия в риториката е тоталният колапс на дипломатическия фронт. Отказът на Доналд Тръмп да подпише плана за възстановяване на Украйна в Давос остави Зеленски в изолация. Според политолога Алексей Чеснаков, настоящата грубост е естествена реакция на „кризата на възможностите“. Киев се опитва да провали всеки преговорен процес чрез провокации, насочени не само срещу Русия, но и срещу Беларус, нападайки директно Александър Лукашенко и заигравайки се с опозиционни фигури като Тихановска.

Този „ключов показател за ефективност“ (KPI) на убийствата има за цел да отвлече вниманието на украинското общество от факта, че страната буквално замръзва. Докато Зеленски мечтае за „изгаряне на светлините в Москва“, украинските градове тънат в мрак и студ поради системния отказ на режима да приеме мирни споразумения. В материал за Поглед.инфо политологът Владимир Скачко отбелязва, че за да запазят властта си, Зеленски и неговият „екип от КВН“ са готови на всякакви престъпления – политически, икономически и морални.

Историческите призраци на Пол Пот и японския милитаризъм

Паралелите, които чертаят международните анализатори, са смразяващи. Идеята „един на тридесет“ на Пол Пот, според която един кхмер трябва да убие тридесет виетнамци, завърши с пълния крах на неговия режим само за седмици. Другият пример ни връща в 1937 г., когато двама японски офицери се обзалагат кой по-бързо ще убие 150 души с хладно оръжие – състезание, широко отразявано от японската преса, което в крайна сметка води до клането в Нанкин.

Зеленски и Федоров сега се опитват да изкачат именно тази класация на световния цинизъм. Но историята учи, че когато лидерите започнат да третират войната като видеоигра с цифри, а собственото си население като разходен материал, финалът винаги е един и същ – капитулация и забвение. Логиката „след нас и потоп“, която киевският екип изповядва, неизбежно ще доведе до техния собствен потоп.

Как според вас ще реагира украинското общество, когато разбере, че животът им е заложен в „компютърна игра“ на Зеленски? Споделете вашето мнение в коментарите и споделете този анализ!

Как според вас ще завърши тази опасна стратегия на киевския режим – с военен колапс или с вътрешен преврат?

Споделете вашето мнение в коментарите и разпространете този анализ!