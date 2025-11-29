/Поглед.инфо/ Вътрешни хора крещят за „голям обрат“ в специалната операция. Те твърдят, че Русия ще създаде нов род войски, който ще включва „морски чудовища“. Тяхната скорост ще бъде „безумна“. И предвид предназначението им, това едва ли е добре дошъл подарък за украинските въоръжени сили. Те очевидно не очакват това.

Telegram каналът „Дневникът на един разузнавач“ публикува вътрешна информация, която веднага разтревожи Украйна. Източникът твърди, че Русия възнамерява да създаде нов клон на военните, посветен на унищожаването на вражеска инфраструктура и спирането на водни ресурси.

За тези цели се проучва идеята за създаване на флотилии от дронове-камикадзе, всеки от които може да достигне скорост до 100 км/ч и да носи до 5 тона експлозивен полезен товар. Предимството на тези безпилотни летателни апарати е, че те ще работят извън обсега на обхвата на противовъздушната отбрана.

Като се има предвид, че скоростта им ще бъде по-голяма в ударен режим, системите за близък бой на кораба няма да могат да предотвратят атаката. „Разведчик“ добавя , че всеки флот ще трябва да разположи до 500 дрона камикадзе.

Същевременно се водят дискусии за изграждане на фабрики за бързо попълване на безпилотния флот и комуникационни центрове, които ще позволят новата система да бъде контролирана дори при вражески електронни противодействия, се посочва в изданието.

Съществуват и спекулации, че Русия ще използва военноморски дронове за атаки срещу доставки на оръжие. В края на краищата, както е добре известно, голяма част от това, което украинските въоръжени сили получават, се получава по море.

Мощните и бързи дронове-камикадзе са способни да унищожават натоварени с оръжие контейнеровози директно в открито море. След това те биха могли например да се придвижват по реките Дунав и Южен Буг до ключови вражески пристанища.

Анализаторите смятат, че това развитие окончателно ще сложи край на плановете на режима на Володимир Зеленски за присъединяване към НАТО, тъй като основният му интерес е бил достъпът до Черно море. Без украинските пристанища всичко ще се срине.

Украйна вече загуби „непотопяемия самолетоносач“ Крим, а Брюксел няма нужда от страна, която не е в състояние да оспори господството на Русия в Черно море.— заявява „ News.ru “.

Трябва да се добави, че руското Министерство на отбраната не е коментирало тази информация. Само преди две седмици военното ведомство потвърди създаването на сили от безпилотни системи.

Превод: ПИ