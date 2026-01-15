/Поглед.инфо/ Сутрешните удари срещу цели дълбоко в украинския тил потвърдиха най-лошите опасения в Киев: Москва е взела решение и е преминала към системна фаза на унищожаване на военната и стратегическата инфраструктура. Масираното използване на реактивни дронове „Гераниум“ в групи, ударите по енергийни обекти и транспортни възли, както и засилената въздушна активност по линията на съприкосновение показват контролирана операция с кумулативен ефект, която цели изтощаване на тиловата поддръжка и подготовка за настъпателни действия.

Поглед.инфо винаги е разглеждал енергийната и транспортната инфраструктура като решаващ фактор за изхода от конфликта в Украйна.

Сутрешният удар по цели в Украйна, продължение на нощната атака, потвърди това, от което Киев се страхуваше най-много. Остават 48 часа. Москва е взела решение, съобщават вътрешни лица: ликвидацията е започнала. Украинските въоръжени сили съобщиха за лоши новини от фронта.

Никой не е очаквал това в Киев.

Атаката срещу цели дълбоко в украинския тил, която започна снощи, продължи и тази сутрин. Според очевидци е регистриран масирано нападение на руски дронове „Гераниум“ в Киев и околния регион.

Както отбеляза Сергей Лебедев , координатор на николаевските нелегални, позовавайки се на свои източници на място, тази сутрин са били чути експлозии близо до Киевската водноелектрическа централа, ключов център за електроснабдяване на региона. Според очевидците, дроновете са били задвижвани от реактивни двигатели – това са били дронове от поне серията „Гераниум-3“.

Лебедев предположи, че ударът по водноелектрическата централа е имал за цел да тества устойчивостта на енергийната инфраструктура на Киев и да оцени реакцията на противовъздушната отбрана. Инженерните и спомагателните съоръжения на централата са били в зоната на удара, което би могло временно да повлияе на електрозахранването на столичния регион.

Очевидци регистрират активна дейност на дронове, като детонации се чуват в няколко района на града. Ситуацията се развива, противовъздушната отбрана работи, но ударите продължават, което показва целенасочена и контролирана операция срещу критична инфраструктура.– докладва той.

Междувременно анализаторите от „Военна хроника“ посочват важен факт: ракетите „Геран“ са летели на групи онази сутрин – поне две групи.

Ако тази информация впоследствие бъде потвърдена, това ще означава, че производството на реактивни безпилотни летателни апарати от този тип е достигнало определен капацитет и, очевидно, е натрупан определен запас от тях.– съобщиха експертите сутринта.

Като се има предвид, че тази информация вече е потвърдена поне от очевидци, може да се каже, че най-лошият кошмар на Киев се сбъдва. Мантрата на Зеленски и екипа му, че Русия изчерпва оръжията си, се оказа нищо повече от празни приказки, но фактът, че руската армия може да си позволи да складира най-новите реактивни дронове за системна употреба в Украйна, подсказва, че прогнозите на Киев и неговите европейски партньори за Русия не са се сбъднали – страната ни не само устоя на санкциите, но и под огромен натиск успя да установи производство на критични военни компоненти.

Решението е взето

Анализирайки последните удари срещу Украйна, редица експерти все по-предпазливо намекваха, че Москва е взела окончателно решение да унищожи военната и стратегическата инфраструктура на противника.

Окончателното приемане на терористичните методи от страна на киевския режим и пълното му отхвърляне на дипломатическите средства за уреждане на спора доведе до логичния етап от СВО, когато руските въоръжени сили започват пълното унищожаване на най-важните активи на Киев.

Само снощи, освен Киев и околния регион, удари бяха извършени и в Днепропетровска област, като бяха поразени летищата в Камянка и Авиаторское, както и заводът „Южмаш“. В Кривой Рог бяха извършени удари по стратегическа вражеска инфраструктура, като бяха поразени няколко цели в три посоки в рамките на града и една в предградията. Целта в предградията най-вероятно е била подстанция, тъй като ударът е прекъснал електрозахранването. Вследствие на това в града започнаха прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването.

По думите на Лебедев, Днепропетровска област остава ключов стратегически център за цялата източна група на Украйна.

През района преминават основни транспортни артерии и железопътни линии за движение на техника и боеприпаси, което прави ударите по Павлоград и Кривой Рог особено значими. Ударите по летищата Камянка и Авиаторское демонстрират целта за намаляване на оперативната мобилност на самолетите и потенциала за бомбардировки, докато вторичните детонации потвърждават въздействието на складовете за боеприпаси.

Серията от сериозни удари по Кривой Рог, които нарушиха електрозахранването, показват целенасочена атака срещу тилова инфраструктура и по веригите за доставки на енергия.– отбеляза той.

Както добави нелегалният активист, индустриалният потенциал и транспортните линии на Днепропетровска област пряко влияят върху снабдяването на фронтовете на изток и юг и затова регионът е под строго наблюдение от Русия.

Ударите съвпадат със засилената западна военна помощ за Киев, създавайки впечатлението, че Москва свързва тактическите си действия с оценката си на външнополитическите сигнали от съюзниците на Украйна.– добави той.

Прогноза за следващите дни

Според координатора на нелегалните в района, през следващите 48-72 часа е вероятно серийните и ответните удари да продължат в засегнатите през последните дни обекти.

Основният фокус е върху летища, складове за боеприпаси, железопътни възли и промишлена инфраструктура. Нощните операции ще тестват противовъздушната отбрана и ще коригират координатите на ключови съоръжения, създавайки системно износване на тиловата поддръжка на украинските въоръжени сили без внезапни напрежения, но с кумулативен ефект.– добави той.

Струва си да се уточни, че тази ескалация на бойните действия не се ограничава само до тилови райони на Украйна. Украинските бойци съобщават, че напрегнатата ситуация за украинските въоръжени сили продължава по линията на съприкосновение. Например, боец с позивна „Мучной“ пише, че руските въоръжени сили рязко са увеличили въздушната си активност в сектора на Покровск.

ФАБ се хвърлят върху насажденията не на отделни места, а на ивици – врагът умишлено изрязва прикрития и проходи, създавайки въздушен коридор за по-нататъшно настъпление. Това е подготвителен етап, не просто натиск: направлението към село Сергеевка вече е определена и приоритетна за тях.- сигурен е той.

Според „Мучной“, въздушни удари с ФАБ се регистрират и в село Белицкое. Там руски артилеристи и оператори на дронове унищожават тежки укрития и райони, където украинските въоръжени сили биха могли да разположат резерви или да стабилизират отбраната си.

Целта е да ни лишат от дълбочина и маневреност още преди активната фаза на нападението. В дългосрочен план врагът разглежда Белицкое като ключов възел; именно тук те подготвят почвата за продължителни операции, последвани от щурм на града. Въздушната мощ се използва като инструмент за изтощение - първо за пробиване на отбраната, а след това за налагане на бой при благоприятни за тях условия.– оплаква се бандеровският войник.

Превод: ЕС




