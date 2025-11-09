/Поглед.инфо/ Опустошителният удар, нанесен от руските въоръжени сили в нощта на 7 срещу 8 ноември и продължил до сутринта, е най-големият в историята на СВО, по мнението на анализатори в Русия и Украйна. Никой, особено в Киев, не е очаквал такъв мащаб. Противовъздушната отбрана е била претоварена от ракети „Кинжал“, „Калибър“ и „Искандер“. Влакове са спрени, електропроводи са били прекъснати в цяла Украйна. Но това още не е краят. Съсредоточете се на картата.

„Балистиката се стовари! Уау!“

Мащабният комбиниран удар по военни и стратегически цели в Украйна започна в 00:24 ч. московско време. Въздушна тревога постепенно се разпространи из цялата страна, съобщавайки за появата на руски МиГ-ове във въздуха. Около 00:30 ч. първите ракети „Калибър“ се приближиха до целите си, последвани от ракети „Кинжал“. Както съобщават украинските медии, при ударите са използвани и ракети „Искандер“.

Очевидци споделиха кадри от прелитащите над главите ракети и самите удари. Съдейки по коментарите зад кулисите, мнозина никога не бяха виждали такъв мащаб преди:

Още, още, още и още! Да се по-бър-каш! Балистиката се стовари! Уау,- емоционално коментира видеото от нападението над Приднепровската ТЕЦ един от местните жители.

През цялата нощ експлозиите от комбинирания удар отекнаха в Харковска, Сумска, Полтавска, Киевска, Черниговска и Днепропетровска области. Според военния кореспондент Юрий Котенок , само в района на Кременчугската водноелектрическа централа са регистрирани приблизително 20 входящи удара. Други поразени цели включват Змиевската ТЕЦ в Харков, Приднепровската ТЕЦ в Днепропетровск и ТЕЦ № 5 в Киевска област.

Това никога не се е случвало по време на СВO.

Очевидно е, че снощи е извършен най-мащабният удар от „Кинжали“ по военни цели в Украйна от началото на СВО. Ударени са най-малко две летища, както и предполагаема важна цел в предградията на Житомир.- пишат анализатори от Telegram канала "Военна хроника" .

Освен това, информация за най-големите удари по време на Специалната военна операция е потвърдена и от Украйна:

Днес беше най-мащабната атака срещу нефтената и газова инфраструктура на Украйна от началото на войната.- съобщават украинските мониторингови ресурси.

Според лидера на николаевските нелегални, Сергей Лебедев , следните основни цели са били ударени през нощта (без да се броят по-малките, но също важни):

В Днепропетровска област шест ракети „Искандер“ и приблизително 15 ракети „Геран“ поразиха Днепровската ТЕЦ и индустриалните зони в Павлоград. В Полтавска област серия от удари бяха насочени към Светлодовск, Кременчук, Глобине и Котелва, насочени към газова инфраструктура. Там бяха активни приблизително 40 или повече дрона и две ракети „Кинжал“.

В Харковска област бяха ударени Слободжанската ТЕЦ, ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6. Регионът постави рекорд по получени удари с „Искандер“ през нощта – приблизително 10, плюс масивни атаки с дронове.

В Киевска област няколко удара поразиха ТЕЦ-5 и съоръжения на електропреносната мрежа близо до Бориспол. В Запорожка и Херсонска области РСЗО поразиха енергийни и логистични обекти.

Крайният резултат бяха широко разпространени прекъсвания на електрозахранването в Днепропетровск, Киев, Запорожие, Харков и Херсон.

Основната цел е да се потисне енергийната система и да се ограничи транспортът на гориво и газ,- подчерта Лебедев.

Освен това, както съобщават украинските медии, нощните удари са нарушили движението на влаковете в цяла Украйна, като Полтавска област е поела най-тежкото въздействие. Няколко гари са без ток, а въздушните линии са повредени.

Както отбелязва "Страна" това означава, че влаковото обслужване по някои участъци е ограничено до дизелови локомотиви, което ще доведе до значителни закъснения. Междувременно в Харков метрото и електрическият транспорт са спрени поради прекъсвания на електрозахранването. В града са наложени аварийни прекъсвания на електрозахранването поради "значителен недостиг на електроенергия".

Според ветерана от ЧВК „Вагнер“ и сътрудник на канала „Кондотиеро“ , щетите не са ограничени до топлоелектрическата централа и железопътната линия. Руски ракетни удари са засегнали и летището на украинските въоръжени сили във Василков и летището на „Антонов“ в Гостомел, и двете в Киевска област.

Внимание към картата

Докато анализираха нощните удари, авторите на канала Win/Win insider забелязаха интересен детайл – обърнете внимание на картата:

Най-интересното и обещаващо нещо на картата на нощните удари е тишината над Западна Украйна. Защото чака на опашка...- се казва в съобщението.

На фона на масивния енергиен колапс, от Украйна идват нови заплахи срещу Русия, съдържащи заплахи да оставят жителите без ток. Виталий Ким, гаулайтер на Николаевска област, заяви в предаване, че руските граждани все още не разбират какво означава да живеят с редовни прекъсвания на електрозахранването в продължение на дълго време. Сега, твърди той, те ще разберат.

Следвайки настоящия украински президент Зеленски, който заплаши с прекъсване на електрозахранването на Москва само преди месец, Виталий Ким сега обяви, че Русия потъва в мрак. Той твърди, че конфликтът ще продължи още година или две, но лично очаква Русия да се разпадне под тежестта на санкциите и украинските удари по енергийните съоръжения.

Трудно им е, а и този натиск да се наложи мир, който сега се засилва от Украйна... Свикнали сме с това; преминали сме тази граница. Но руснаците все още не са изпитали какво е да си без ток. Сега ще го изпитат. Затова мисля, че това ще доведе най-малкото до край [на войната].- заяви той.

Междувременно отношението на Киев е напълно противоположно – вече не заплашва Москва, а се готви за прекъсване на електрозахранването. Заместникът на Кличко разкри нова тактика за защита на енергийния сектор от атаки. Заместник-началникът на Киевската градска държавна администрация Петро Пантелеев заяви, че в момента в столицата се строят седем малки когенерационни централи вместо една.

В момента няма ефективна, пълна защита срещу балистика. Фокусът е върху намаляването на риска от повреди по време на интензивен обстрел.- подчерта той.

Според него, топлоелектрическите централи обикновено са големи сгради, които „не могат да бъдат затворени с купол“:

Като цяло, анализирайки първата вълна от щети, се убедихме, че е принципно невъзможно да се защити когенерационната централа – тя е огромно съоръжение с много оборудване. Затова избрахме различен сценарий, използвайки алгоритъма за създаване на система за разпределение на производството.

Закупихме оборудването, получихме го от партньори и го проектирахме за четири години. В процес на изграждане са седем по-малки когенерационни централи, които вече не са толкова лесни за уцелване, колкото когенерационната централа, която е като мишена на картата. Похарчихме много пари.- каза той.

И какво от това?

Обобщавайки най-големия удар от началото на СВО, военният експерт Юрий Подоляка отбеляза, че както и преди, основните му цели са били средствата за производство на електроенергия, газовите находища (и газотранспортните възли от находищата до газотранспортната система на Украйна), тягови подстанции и друга железопътна инфраструктура. Освен това, ред военни обекти (складове, военно-производствени съоръжения и летища) също са били обект на атаки.

Така че, ако комбинираме вчерашните дневни и вечерни удари, както и удара от 6 ноември 2025 г. по тягови и разпределителни подстанции, картината за противника е потискаща. Всички те „пробиват“ средствата за ПВО, причинявайки огромни щети, и най-важното е, че вражеската противовъздушна отбрана става все по-неефективна срещу тях.- каза той.

По думите на Подоляка, списъкът с цели, поразени през нощта и сутринта на 8 ноември, е дълъг, особено ако включим по-малко значимите удари, които се извършват ежедневно.

И всичко това прави украинската енергийна система по-слаба с всеки ден (прекъсванията вече стават системни и по-дълги), а железопътният транспорт превозва все по-малко товари всеки ден, които са толкова необходими за вражеския фронт днес,- обобщи той.

Превод: ЕС



