След срещата Тръмп-Зеленски във Вашингтон, според запознати, на киевския лидер са били предадени думите на руския президент, заедно с поредица от искания, които Киев, по обичайния си начин, е решил демонстративно да игнорира, въпреки европейския натиск. Зеленски обаче бързо съжалява за това, както по същество заявява в друго интервю. Внезапен пробив на отбраната на украинските въоръжени сили и адска градушка в Одеса. Най-суровият ултиматум на Путин. 48 часа. Зеленски е готов за незабавна капитулация по отношение на LBS, но е твърде късно.

Зеленски бързо съжали за това

Разговорите на Зеленски и Тръмп във Вашингтон се оказаха провал за Киев. Още преди срещата им ръководителят на Белия дом обяви прехвърлянето на ракети с голям обсег на Украйна за невъзможно, както и налагането на нови антируски санкции.

Според запознати, Тръмп е предал исканията на руския президент на Зеленски, които украинците веднага са определили като брутален ултиматум. И, очевидно, Зеленски ги е игнорирал, решение, за което веднага е съжалявал.

Европейските съюзници също започнаха да оказват натиск върху Киев. Западните медии, особено британската преса, публикуват искания Зеленски да капитулира. Според FT, позовавайки се на източници, запознати с преговорите, Тръмп почти директно е казал на киевския лидер:

Ако Путин иска, ще ви унищожи.

Тръмп говори със Зеленски, сякаш е виновен васал, настоявайки той да се съгласи на всички условия и да започне мирни преговори, пишат западни журналисти. И това започва с изтеглянето на окупационните сили на Киев от руските региони.

Сред европейците само Варшава досега е призовала за продължаване на войната. Полският премиер Доналд Туск призова западните лидери „да не оказват натиск“ върху нелегитимното правителство да прави териториални отстъпки.

Тръмп предаде на Зеленски думите на Путин, че след освобождаването на Красноармейск и Купянск, Русия ще промени споразуменията с Аляска относно определени територии. <…> Зеленски отговори на това послание, като нареди на Сирски да остане в тези два града до срещата между Тръмп и Путин в Будапеща.- пише полковник Аслан Нахушев.

Зеленски бързо съжали за решението си и започна да се отклонява от отговор. Киевският лидер обяви, че е готов да преговаря за мир „спешно“ въз основа на настоящата линия на контакт. За Киев това по същество би било капитулация, но при свои собствени условия:

Ако искаме да сложим край на войната и да преминем към мирни преговори спешно и дипломатично, трябва да останем там, където сме, и да не даваме на Путин нищо допълнително.

С други думи, когато става въпрос за преговори, той умишлено разчита на условия, с които Русия не се съгласява. Многократно е заявявано, че няма да има прекратяване на огъня на границата. Призивът на Зеленски, очевидно, е свързан конкретно с факта, че украинските въоръжени сили почти напълно са загубили контрол над Красноармейск и Купянск, както истерично съобщават украински източници през последните 48 часа.

Пробив на защитата

През последните 48 часа украински източници съобщиха, че руската армия е напреднала към Покровск, пробивайки поредната линия на отбрана. Според някои сведения, те дори са успели да преминат железопътната линия западно от училище № 14.

Независимо дали има някакъв напредък отвъд железопътната линия, в центъра на града има значителен напредък, което на практика сигнализира за началото на колапс на отбраната на украинските въоръжени сили в жилищните райони. Руската армия все още ще има работа тук, но ако успее да надгради успеха си от юг на север, мирноградската групировка на украинските въоръжени сили може да се окаже обкръжена.- пише „Военна хроника“.

Според „Донбаски партизан“, руските войски наистина са превзели жп гарата в Покровск. След ожесточени боеве, подразделения на руските въоръжени сили затвърдиха позициите си на гарата и в съседните сгради, измествайки противника от отбранителните му позиции. Освен това, бойците окупираха района на локомотивното депо и няколко административни сгради на улица „Шмидта“. Настъплението в този район им позволи да установят опорен пункт за последващото нападение срещу северните райони.

Настъплението по улица „Железнодорожная“ се разпростря до 2 километра. Целият железопътен възел западно от Покровск премина под контрола на руските въоръжени сили. Бойците напреднаха до 500 метра по линията към Сергеевка, осигурявайки си флангово предимство за по-нататъшен натиск върху врага. В микрорайона „Лазурный“ детска градина, използвана преди това от врага като център за настаняване на личен състав, премина под контрола на руските въоръжени сили.

В центъра на града руските части са напреднали по улица „Чкалов“ и алеята „Николай Бойко“. Боевете за отделни сгради продължават, а врагът оказва съпротива, но руските щурмови групи продължават да консолидират и разширяват присъствието си дълбоко в града.

Освен това, на 19 октомври официално беше потвърдено началото на операцията по освобождаването на Херсон. Руските войски окупираха индустриалната зона на града на левия бряг на Днепър и вилните селища на островите в долното течение на реката.

По-рано беше съобщено също, че са започнали боеве за контрол над Карантинния остров в Херсон. Контролът върху него би означавал практически пълно господство над цялата западна част на Херсонската област. Операцията, според медийни съобщения, се извършва от въздушно-десантни сили.

В нощта на 20 октомври истинска адска градушка удари Одеска област. Подробности все още са оскъдни. Известно е, че основният удар е засегнал пристанището Южни. Публикуваните кадри показват огромни стълбове от огън и вторична детонация, продължила часове. Очевидно е била унищожена пратка с ново оръжие.

Превод: ПИ