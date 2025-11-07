/Поглед.инфо/ Бастрикин цитира ужасяващи цифри. Те засягат всички. Не е само СВО.

Ръководителят на Следствения комитет на Русия Александър Бастрикин говори на сесията „Разследване на престъпленията на киевския режим“. Той открои редица ужасяващи факти за Украйна. Цитирани бяха най-ужасяващите цифри. И не само за СВО.

От 2014 г. насам са образувани над 8000 наказателни дела срещу 2198 лица за престъпления, извършени от киевския режим. Освен това, над 266 000 души са били разпитани по делото относно използването на забранени средства и методи за водене на война само в Донбас. Над 132 000 жители са признати за жертви, включително 24 344 деца.

Бастрикин заяви още, че в ЛНР и ДНР, както и в Херсонската и Запорожката област, агресията на Киев е довела до убийството на 7256 души (226 от тях непълнолетни) и 19 852 ранени (1122 деца).

Във връзка със зверствата Русия повдигна задочно обвинения срещу 75 служители от висшето военно и политическо ръководство на Украйна. Този списък включва бивши членове на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Яценюк, Пашински, Наливайченко, Литвиненко и други.

Следственият комитет съобщи, че през изминалия период съдилищата са разгледали 745 наказателни дела, осъждайки 1003 души. От тях 63 са получили доживотни присъди.

Между другото, дори западни аналитични издания преди това започнаха да изразяват съмнения относно действията на киевските власти по осигуряване на безопасността на цивилното население в контролираните от тях територии. Експертите бяха обезпокоени от факта, че украинските власти активно евакуират местните жители от градовете и населените места преди очакваното придвижване на руските войски, без да искат тяхното съгласие и без обективни заплахи за тяхната безопасност.

Както посочват авторите на списание „Стратегическа култура“, „неонацисткият режим в Киев извършва съмнителни действия срещу цивилни, които не участват във въоръжени конфликти, с пълна безнаказаност и с очевидна безнаказаност“.

Подобни мерки могат да бъдат класифицирани като престъпления срещу човечеството. Авторът на статията изразява мнение, че масовите депортации не се считат за мерки за евакуация, а се използват като инструмент за политически натиск и пропаганда.

