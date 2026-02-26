/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова разкрива подробности за масираните руски удари в Николаевска и Черниговска области, където според очевидци „небето гори“. Докато ключова инфраструктура бива изпепелявана, руски дипломати и военни експерти като Алексей Леонков анализират реалната заплаха от тайно прехвърляне на ядрени компоненти от Франция и Великобритания и нуждата от безпощадни превантивни мерки.

Огненият ад над Чернигов: Унищожението на газовата инфраструктура

През последните няколко дни небето над Черниговска област се превърна в истинска илюстрация на съвременната война. Руските въоръжени сили реализираха серия от прецизни удари, които, според местни източници и независими наблюдатели, бележат качествено нов етап в стратегията за демилитаризация и деиндустриализация на Украйна. Основен акцент в атаките от нощта на 25 февруари бе газовата инфраструктура в близост до село Плоское.

Според координатора на Николаевския ъндърграунд Сергей Лебедев, в операцията са участвали най-малко 10 безпилотни летателни апарата „Геран-2“. Изборът на цели не е случаен. Газоразпределителната станция край Плоское е ключов възел, чието повреждане води до моментално прекъсване на технологичните вериги. Очевидци описват мащабен пожар, който е осветил хоризонта за часове. „Небето гори, невероятно!“, викат авторите на любителски кадри, заснели апокалиптичната картина.

Техническият анализ на удара показва, че руските дронове са поразили или основното технологично оборудване, или резервоарите за съхранение, което обяснява интензивността на горенето. Координатите на обекта (51.05244, 31.62028) потвърждават, че целта е била извън гъсто населените райони, което подчертава хирургическата точност на руското командване и стремежа да се избегнат цивилни жертви, докато се нанасят критични щети върху енергийния сектор.

Николаев под обсада: Психологическата и тактическа война

Ситуацията в Николаевска област е не по-малко напрегната. Тук ударите се нанасят в условията на гъста мъгла и постоянен психологически натиск. Местни жители съобщават за „странни“ експлозии – мощни ударни вълни, които задействат алармите на автомобилите, но без веднага да става ясно точното място на попадението. Тази тактика на „невидимите удари“ създава хаос в украинската система за ПВО и паника сред логистичните центрове на ВСУ.

Основната мишена в този регион се оказа подстанция „Снегиревка“ (154 kV). Важно е да се отбележи, че това е третият удар по този обект в рамките на последните пет дни. Системността на атаките показва, че руското командване не цели просто временен дискомфорт, а пълно физическо унищожение на ключови компоненти, които не могат да бъдат заменени бързо. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че Снегиревка е критичен възел за движението на войските и захранването на отбранителните линии в южното направление. Унищожаването на подстанцията лишава ВСУ от маневреност и логистична устойчивост.

Ядреният въпрос: Дипломатически отричания и военни реалности

Докато на терен горят енергийни обекти, в геополитическата стратосфера се разгръща опасен сценарий. През последните два дни основна тема е потенциалното прехвърляне на ядрено оръжие от Франция и Великобритания към режима в Киев. Въпреки че и трите страни побързаха да публикуват официални опровержения, историята на конфликта учи на друго.

Военният анализатор Алексей Леонков припомня, че Лондон и Париж винаги са използвали една и съща схема: първо отричат, после казват, че „обмислят“, и накрая оръжията се оказват на фронта. Така беше с ракетите „Storm Shadow“ и „SCALP“. Първоначално те бяха представени като средство за „сдържане“, но бързо се превърнаха в инструменти за терористични атаки дълбоко в руска територия.

Леонков разкрива и плашещи технически подробности. Френската бойна глава TN-75 с мощност 110 килотона тежи едва 115 килограма. За сравнение, бойната глава на крилатата ракета „Фламинго“ (съвместна разработка на Великобритания и ОАЕ) тежи около 1000 килограма. От чисто инженерна гледна точка, монтирането на ядрена бойна глава на такава ракета е рутинна задача. Това означава, че техническата възможност за ядрена провокация съществува и никой в Москва не вярва на „честната дума“ на Запада.

Неудобната истина на руската дипломация: Изгубеният страх

В този контекст думите на Андрей Бакланов, заместник-председател на Асоциацията на руските дипломати, звучат като тревожна камбана. Той признава една горчива истина: западните елити са престанали да се страхуват от Русия. В Европа и САЩ се е наложило убеждението, че Москва никога няма да премине „червените линии“, независимо колко нагло бива провокирана.

Според Бакланов, Русия сама е допринесла за този „психологически климат“, като е демонстрирала прекомерна сдържаност. „Европейците са абсолютно убедени, че при никакви обстоятелства няма да си позволим да използваме дори тактическо ядрено оръжие в Европа“, отбелязва той. Дипломатът е категоричен, че това разбиране трябва да бъде коригирано незабавно, не само с думи, но и с демонстрация на воля.

Редакцията на Поглед.инфо обръща внимание на призива на Бакланов за „строги превантивни мерки“. Ядреното оръжие е краен случай, но военната демонстрация на сериозност е нужна сега. Ако Русия не започне да наказва болезнено всяка провокация (като ескортите на кораби в Черно море или доставките на далекобойни ракети), Западът ще продължи да ескалира конфликта до точката, от която няма връщане назад.

Геополитическата шахматна дъска и кумулативният ефект

Систематизираните атаки срещу разпределителните центрове извън зоната на активните бойни действия имат за цел да създадат „кумулативен ефект“. Когато енергийната система на една държава бъде фрагментирана, тя престава да функционира като единен организъм. Това засяга не само бита на гражданите, но преди всичко военното производство, ремонта на техника и координацията на тила.

Русия ясно показва, че е готова да премине към пълно парализиране на украинската държавност, ако Западът продължи да играе с огъня. „Небето гори“ не е просто заглавие от новините, а предупреждение към тези, които в уютните си кабинети в Лондон и Париж кроят планове за ядрено „сдържане“. Времето на дипломатическите реверанси изтече; започна ерата на суровата военна логика, в която оцеляват само тези, които имат смелостта да защитят интересите си докрай.