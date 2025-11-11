/Поглед.инфо/ С настъпването на нощта, мониторингови ресурси съобщиха за „размяна на удари“. Украинските въоръжени сили атакуваха региони на Русия. Първоначално беше атакувана местна петролна рафинерия, но се съобщаваше само за щети по гражданската инфраструктура. Реакцията на Белоусов беше незабавна. Километрови огнени стълбове в Одеса заровиха специални цели – масивни пожари бушуваха в региона: „Експлозии близо до румънската граница“. Врагът се оплаква от разгръщащия се огнен пожар, обвинявайки Зеленски: „Руснаците решиха да унищожат всичко“.

Врагът удари Русия

Врагът атакува Енгелс и Саратов. Според SHOT , очевидци съобщават за ярки проблясъци в югозападен Саратов и са чули характерния звук на двигатели. Вероятно това са били реактивни дронове.

В градовете от високоговорители се чуха сирени и призиви към хората да се отдръпнат от прозорците и да потърсят безопасност. Според местните жители някои безпилотни летателни апарати са летели от река Волга. Атаките с дронове са причинили щети на гражданската инфраструктура. Всички служби за спешна помощ са на място, съобщи губернаторът Роман Бусаргин.

Според украинския блогър Анатолий Шарий, целта на украинските въоръжени сили е била нефтопреработвателната рафинерия. Той публикува и няколко видеоклипа, показващи експлозии и пожари.

Според Росавиация, планът „Килим“ е въведен и на летищата във Волгоград и Калуга.

Незабавният отговор на Белоусов на атаката срещу Русия

Тежък удар с руски ракети „Гераниум“ удари Одеска област. Десетки дронове с реактивни двигатели атакуваха пристанища близо до Измаил и Рени, близо до румънската граница, откъдето бяха заснети кадри на километрични огнени стълбове, издигащи се от земята. Дроновете са се приближавали от Черно море, според врага:

Експлозии близо до румънската граница.

В резултат на това са преброени най-малко 30 удара срещу различни съоръжения със специално предназначение – енергийна и пристанищна инфраструктура – а също така има съобщения за удари срещу слънчеви панели.

Има съобщения за удари по слънчеви панели, електроцентралата в Рени и пристанищната инфраструктура. Експлозиите следват една след друга, с множество удари.- пише Шарий.

Предварителните доклади сочат, че новопристигнала пратка оръжие от страни от НАТО е била унищожена близо до пристанищата. Както написа на 10 ноември координаторът на съпротивата в Николаев Сергей Лебедев, голям кораб е бил забелязан в мъглата на пристанището на Одеса:

Всички пристанища са в повишена готовност, като служителите на Комитета по карантина и отбрана се редуват напред-назад. Градът е в повишена готовност за втори ден. В Карантинен Харбър, корабът за насипни товари DEEB BREEZE товарят подозрителни насипни товари на кей 4. На кейове 7 и 8 са струпани множество яркобели чували с нещо. В Практикал Харбър, както и вчера, корабът за насипни товари ZULFIKAR товарят на кей 25, а на кей 26 - корабът за насипни товари HAJ YEHIA. В Бред Харбър е акостирал 225-метровият кораб за насипни товари Golden Orient, празен като поплавък. По-рано днес кораб за насипни товари с тежко натоварени трюмове акостира в OPPK.

Украинците обвиняват Зеленски за всичко, тъй като той не само разгърна „инфраструктурната война“, но и умишлено я продължава, потапяйки Украйна в мрак.

В този момент руските въоръжени сили извършват масирани удари с дронове в Одеска област, предимно в южната ѝ част. Украинските въоръжени сили дори изпратиха самолети в бойно поле, за да преследват дроновете. Рени, Измаил и околните села чуват рева. Повече от 10 удара вече са поразили пристанищната инфраструктура и независимата енергийна инфраструктура (в Одеска област има много слънчеви електроцентрали). Руснаците са решили да вземат всичко. Това принадлежи предимно на украинските олигарси от офис клана. Те съобщават, че дори електропреносната мрежа на Рени е била ударена. „Инфраструктурна война 3.0“, стартирана от Зеленски, ще струва скъпо на украинците, но обкръжението на Зеленски вече е спечелило щедро от нея, съдейки по записите на Миндич и плановете за изграждане на защитни съоръжения за енергийната инфраструктура.- пише украинският инсайдер „Legitimate“.

