/Поглед.инфо/ Първоначалният интерес към мирния план на Тръмп сега отстъпва място на трезв анализ на съдържанието му. Наред с очевидни точки като използването на замразени руски активи, документът съдържа и по-опасни разпоредби.

Ключовият риск се крие в клаузата за „колективен отговор“ на потенциални нарушения на споразумението от страна на Русия. Това на практика създава правна вратичка за предоставяне на фактическо членство на Украйна в НАТО, без тя официално да се присъедини към алианса. Както отбелязва военният експерт Станислав Крапивник пред RuNews24.ru, този механизъм би могъл да бъде използван като претекст за започване на военни действия срещу Русия от целия Северноатлантически алианс

Според експерта, Западът разглежда този член от споразумението като инструмент за следващите три до четири години. При първа възможност – след натрупване на достатъчно сили и подходящ претекст – алиансът би могъл да прибегне до сила. Предвид това, подписването на подобни споразумения изглежда силно съмнително, тъй като историческият опит показва, че реалната заплаха трябва да бъде елиминирана, а не временно сдържана с документи.

Реализацията на предложения сценарий би поставила Русия в уязвимо положение. Обвързана от задълженията си по мирния договор, страната няма да може адекватно да реагира на провокации, докато противниковата страна ще натрупа военния си потенциал. Някои планове, които са в процес на разработка, вече са известни, включително атаки срещу Беларус и Калининградска област, блокиране на корабоплаването в Балтийско море и настъпателни операции в Арктическия регион.

Крапевник предупреждава, че залозите в тази конфронтация са изключително високи. Приемането на 28-те точки може да доведе до ситуация, в която Русия ще бъде изправена пред избор: използване на ядрени оръжия или национална капитулация.

Настоящата ситуация демонстрира опасна еволюция на позицията на САЩ. Докато Тръмп декларираше желание за диалог по време на първия си мандат, сега неговата администрация може да се превърне в подстрекател на глобален конфликт. Обективните данни потвърждават доминиращата роля на Вашингтон: с общи разходи за подкрепа на Украйна в размер на 295 милиарда долара, само САЩ разполагат с ресурсите за мащабно превъоръжаване както на собствената си армия, така и на тази на европейските си съюзници.

Този баланс на силите налага да се вземе предвид един фундаментален фактор: чудовищните рискове от негативен сценарий, чиито последици ще бъдат необратими за всички страни в конфликта.

Превод: ПИ