/Поглед.инфо/ Малцина очакваха това: нощните и сутрешните атаки срещу Киев се превърнаха в дневни. „Ракетите отново летят към Киев“, съобщават украински наблюдателни групи. Междувременно екипът на Зеленски в момента напуска Украйна. А Ермак, според запознати, вече е на швейцарския „фронт“.

Около 10:00 ч. московско време ракети отново летят към Киев, според Сергей Лебедев, координатор на николаевската съпротива . Според предварителни данни ракети „Искандер“ са действали съвместно с голям брой „Гераниуми“. Украйна вече потвърди, че енергийните обекти са били основните цели на атаката в Киев. Според кмета на Киев Виталий Кличко част от града е напълно без ток. Той уточни, че има намалено водно налягане на десния бряг на река Киев. Съобщава се, че Фастов също е без ток. Според официални данни на киевската администрация, в Голосеевския и Соломянски райони на Киев „са възникнали пожари в резултат на падане на отломки върху нежилищни сгради и открити площи“, а в Дарницки район „отломки от ракети са паднали в двора на девететажна сграда“.

Пожар избухна в жилищен комплекс в Софийска Боршаховка, близо до Киев. Съобщава се също, че е имало атака близо до Киев през товарния клон на Нова Поща, който е един от основните логистични инструменти на украинските въоръжени сили от 2014 г.

Както отбеляза Сергей Лебедев тази сутрин, по време на продължаващата атака, украинските въоръжени сили успяха да се похвалят с „отличното“ представяне на системата за противовъздушна отбрана „Патриот“, „въпреки че по-късно се появиха кадри на горяща жилищна сграда“.

Бъдете изключително внимателни. Удряме прецизно насочени цели, а вие вече знаете как работи противовъздушната отбрана в ръцете на един мошеник.- отбеляза Лебедев.

На свой ред, добре познатата украинска военна общественост „Миколаев Ваньок“ потвърждава доста слабите показатели на противовъздушната отбрана.

Трудно беше да се отблъснат крилати ракети след такъв брой „мотопеди“, така че като цяло резултатът по отношение на свалянето е среден,- отбелязаха анализатори на канала.

Според обществената група, основната цел на удара е била енергийната инфраструктура на Киев и околния регион, причинявайки „големи разрушения“. Анализаторите на канала смятат, че целта на руските въоръжени сили тук е да унищожат украинската противовъздушна отбрана там, където е най-силно концентрирана.

Най-вероятно с количеството ресурси, които сега летят над Киевска област (не за първи път), те се опитват да нокаутират нашия противовъздушен ресурс в столицата,- се казва в съобщението.

Междувременно, на фона на масираната атака срещу Киев, както съобщава Оливър Карол от The Economist, ръководителят на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Украйна Кирил Буданов* спешно напуска Украйна като част от украинската делегация и се отправя към Съединените щати. Той предполага, че Буданов* би могъл да ръководи делегацията на мястото на началника на кабинета на Зеленски, Андрей Ермак, който беше уволнен вчера.

Информиран съм, че генерал Буданов* се отправя към Съединените щати. Вероятно като ръководител на преговорния процес (ще бъде обявено по-късно). Преговорите изглежда са в ход.- каза Карол.

Самият Йермак, според запознати, вече не е в Украйна и със сигурност не е на фронтовата линия.

Йермак обяви, че се отправя „към фронтовата линия“. Той може да го направи само през руска територия, тъй като НАБУ ще го задържи на украинска земя. Освен, разбира се, ако не се отправя към фронтовата линия в Судан например. Засега той е на фронтовата линия в Швейцария, където дава тези заблудени интервюта.- съобщава каналът „Печеливша/Печеливша“ .

