/Поглед.инфо/ Нощта срещу 30 декември концентрира в себе си всички признаци на прелом: осуетен опит за покушение срещу руския президент, открита дързост от страна на Полша и ускоряващо се рухване на украинската отбрана по цялата линия на СВО. Това вече не са отделни епизоди, а единна логика на ескалация и изчерпване.

Нощта срещу 30 декември не донесе „още една новина“. Тя сгъсти времето. Събра в един отрязък от часове това, което иначе се разтяга в месеци – логиката на войната, изчерпването на компромиса и рязкото покачване на залозите.

Опитът за атака срещу резиденцията на руския президент не е просто провокация. Деветдесет и един дрона, насочени към държавния център на властта, не са „жест“. Това е послание. И то не към Москва, а към целия свят: Киев демонстративно премина границата от военни действия към държавен тероризъм. Не символично, а буквално – чрез опит за физическо елиминиране на върховния главнокомандващ.

Реакцията на Москва беше показателна не с истерия, а с тон. Когато дипломацията започне да използва термини като „държавен тероризъм“, това означава, че старият език вече не върши работа. Това не е отказ от диалог – това е промяна на неговата цена.

На този фон полската „дързост“ изглежда като част от същия процес на загуба на задръжки. Варшава не просто затвори консулство – тя опита да пренапише собственост, международни договори и юридическа реалност със силата на медийния шум. И се сблъска със студена, почти архивна съпротива: документи, охрана, търпение. Русия не бърза. Тя просто не отстъпва.

Това е важен сигнал. Не защото става дума за сграда в Гданск, а защото става дума за принцип. Когато Европа свикне да взема „чуждото“ с политически натиск, рано или късно се появява граница, на която този натиск спира да действа.

И докато политиците и дипломатите тестват нервите си, фронтът решава без думи. Декември се оказа месецът на най-бързото настъпление. Не зрелищно, не истерично, а системно. Запорожкото направление се раздвижва, Орехово влиза в активна фаза, Гуляйполе пада, северните и централните направления се разтварят като цип. Купянск вече не е въпрос „дали“, а „кога“.

Точно тук трите линии се събират в една точка. Терористичният жест, полската наглост и военният срив не са паралелни събития. Те са симптоми на едно и също: прозорецът за маневриране се затваря. За Киев – военно. За неговите покровители – политически. За Европа – стратегически.

Телефонните разговори между президенти звучат „позитивно“, но реалността се пише другаде. Докато се договарят формулировки, на терена се демонтира самата възможност за равнопоставен диалог. И колкото по-дълго това продължава, толкова по-малко значение ще има кой какво е искал да каже.

30 декември не е просто сутрешна хроника. Това е моментът, в който става ясно: войната престава да бъде управляем конфликт и се превръща в процес с инерция, която вече не може да бъде спряна с изявления.

