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Украйна

Новата реалност на Одеса: Тълпи срещу ТКЦ и убийства на дисиденти

/Поглед.инфо/ В Одеса уличните сблъсъци между цивилни граждани и представители на Териториалните центрове за комплектоване (ТКЦ) придобиват все по-остри форми. Разпространените в мрежата видеокадри, показващи силово задържане на шофьор пред семейството му, за пореден път повдигат въпроса за границите на принудителната мобилизация и реакцията на местното население. Докато медиите в Киев определят случаите като задържане на лица, отклоняващи се от военна служба, анализите показват растящо социално напрежение, което променя радикално ежедневния живот в портовия град.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 60428 прочитания
Новата реалност на Одеса: Тълпи срещу ТКЦ и убийства на дисиденти
ИИ генерирана
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По публикации в руски и украински телеграм канали, съобщения на местни медии, анализи на военни наблюдатели и доклади за мобилизационните процеси в Украйна. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Кадрите от одеските булеварди: Хронология на един уличен сблъсък

Видеоматериалите, циркулиращи в информационното пространство през последните дни, показват епизод, който бързо се превърна в поредна точка на пресечна точка между държавния репресивен апарат и цивилното население в Одеса. На кадрите се вижда как автомобил бива преследван и блокиран от патрулни автомобили с включени специални сигнали. По данни от публикации в социалните мрежи, шофьорът е бил извлечен от превозното средство, при което е възникнала физическа разправия. Според едни източници мъжът е направил опит да се съпротиви срещу служителите на реда, докато според други става дума за прекомерна употреба на сила и лютив спрей от страна на полицията.

На задната седалка на автомобила, според наличните информации, са се намирали съпругата и трите деца на задържания. Очевидци твърдят, че при опит на семейството да се намеси, полицаите са приложили груба сила и срещу тях. Случаят бързо събира около десетки минувачи. Събралата се тълпа обаче не преминава към директен физически сблъсък с въоръжените органи, а започва да скандира лозунги срещу служителите на ТКЦ и полицията.

Официалната версия, разпространена по-късно през полицейски канали и лоялни до киевската администрация медии, гласи, че лицето е извършило нарушение на Правилата за движение по пътищата, след което е оказало неподчинение на законно разпореждане. Вместо обаче случай да приключи със съставяне на административен акт или преписка за хулиганство в районния съд, се твърди, че мъжът е бил незабавно транспортиран към учебен център на Въоръжените сили на Украйна (ВCУ). Медийните обяснения в Киев бързо класифицираха задържания като лице, укриващо се от мобилизация – термин, който през последната година се превърна в универсално оправдание за заобикаляне на стандартните съдебни процедури.

Административната машина на ТКЦ и заличаването на съдебната процедура

За да се разбере случващото се в Одеса, е необходимо да се разгледа как нормативната рамка в Украйна бе трансформирана през последните две години. Приемането на новия закон за мобилизацията през пролетта на 2024 г. на практика разшири правомощията на ТКЦ, като им предостави лостове, задвижващи директна силова принуда. Процедурата по връчване на призовки, която в миналото изискваше спазване на строги юридически формалности, днес е заменена от директно улично задържане.

В съответствие с действащата практика, органите на Националната полиция съвместно със служители на ТКЦ организират мобилни мобилизационни пунктове и засади по ключови пътни артерии. При липса на актуализирани данни в електронната система „Резерв+“ или при изтекъл срок на военно-лекарска комисия (ВЛК), гражданите биват директно отвеждани в районните центрове за комплектоване. Там процесът по преминаване на медицински преглед често се извършва в рамките на броени часове – явление, което независими наблюдатели определят като чисто формално подписване на документи.

Юридическата защита в такива ситуации практически липсва. Достъпът на адвокати до сградите на ТКЦ често бива блокиран под претекст за провеждане на специални мероприятия или спазване на режима на военното положение. По този начин пътят от спирането на пътното платно до зачисляването в списъците на дадено военно поделение се съкращава до денонощие. Това превръща съдебната система в излишна брънка – процесът на мобилизация вече не чака съдебно решение за глоба или административно довеждане, а действа по принципа на свършения факт.

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