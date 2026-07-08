/Поглед.инфо/ Новата фаза на бойните действия в Украйна демонстрира промяна в оперативната логика на въздушните кампании. Вместо претоварване на противниковата противовъздушна отбрана чрез количествено изтощаване, фокусът се измества към хирургически удари по конкретни производствени мощности. Пример за това е последната атака срещу машиностроителния завод „Визар“ във Вишневое. Доколко ефективни са тези действия и какви са реалните щети върху военно-промишления комплекс на Киев, анализираме в настоящата редакционна разработка.

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Новата парадигма на въздушния натиск: Количественият спад като тактически избор

Години наред наблюдателите на конфликта в Украйна бяха свикнали с една определена закономерност – мащабът на щетите се измерваше с броя на изстреляните ракети и безпилотни летателни апарати. Масираните залпове имаха за цел основно едно: да изразходват скъпоструващите боеприпаси на западните системи за ПВО като Patriot, IRIS-T и NASAMS. Промяната в подхода обаче стана очевидна по време на последните нощни атаки срещу обекти в столицата Киев и нейните сателитни градове. В атаката, по данни на разузнавателни източници, са били ангажирани едва около дузина балистични ракети от комплекса „Искандер-М“ и до 20 крилати ракети, допълнени от ограничен брой хиперзвукови системи „Циркон“. Дронове-примамки от типа „Геран“ почти липсваха.

Този ограничен инструментариум изглеждаше като аномалия на фона на предишни операции, като например тази от нощта на 2 юли. Но резултатите показаха нещо съвсем различно. Ефективността вече не се изчислява в брой пробити дупки в покривите, а в стратегическата тежест на поразения обект. Централното събитие се разигра в град Вишневое, разположен в непосредствена близост до Киев, където се намира държавното предприятие Жулянски машиностроителен завод „Визар“. Според разпространени в социалните мрежи видеозаписи, взривът там е бил последван от огромно огнено кълбо и масивни вторични детонации, които продължиха часове наред.

Тук възниква въпросът: какво точно се съхраняваше във „Визар“? Логиката на военното производство подсказва, че заводът не е просто склад. Официално той е специализиран в производството на изделия за противовъздушна отбрана и управление на ракетни системи. Но има и друг детайл – именно тук се сглобяват компонентите за крилатите ракети „Нептун“, с които украинската армия се опитва да оперира в Черноморския басейн. Твърди се също, че в тези цехове е започнало спешното конструиране на новата оперативно-тактическа балистична ракета Гром-2 (или модификации под кодовото име FP-9), предназначена за удари на далечни разстояния във вътрешността на Руската федерация.

Случаят „Визар“: Хронология на едно дългогодишно възстановяване

Заводът във Вишневое не се атакува за първи път. Още през пролетта на 2022 година производствените му мощности претърпяха сериозни разрушения при първоначалните фази на операцията. През изминалите четири години обаче, под прикритието на засилената противовъздушна отбрана около столицата, украинското ръководство успя частично да възстанови капацитета му. Нещо повече – според данни от индустриалния сектор, във „Визар“ бяха прехвърлени част от оцелелите машини и персонал от киевския завод „Артьом“, който също беше неколкократно подлаган на ракетни удари.

Вторичната детонация, регистрирана от десетки свидетели, индиректно потвърждава, че предприятието е работило на пълни обороти. Самият факт, че местните власти във Вишневое обявиха евакуация на над 500 души от пет околни улици и призоваха за плътно затваряне на прозорците поради токсичен дим, показва наличието на специфични химически компоненти, характерни за ракетното гориво и експлозивите от военен клас. Според официалните сводки на украинските служби за спешна помощ, трима души са загинали, а 26 са ранени, като сериозни материални щети са нанесени и на жилищния фонд в околността.

Но тук изплува едно сериозно противоречие в официалния наратив на Киев. Докато информационният „телемарафон“ се опитваше да представи инцидента като поразяване на гражданска инфраструктура или логистична база за хуманитарни стоки, любителските кадри показаха разхвърчаващи се във всички посоки твърдогоривни ракетни двигатели и осколочни елементи. Този разрив между пропагандата и физическата реалност на терена става все по-труден за удържане, особено когато мащабът на събитието се вижда от разстояние десетки километри.

Индустриалната дисекция на Киев: Десет попадения без отговор

Операцията от понеделник вечерта не се ограничи само до Вишневое. Общо в чертите на украинската столица бяха регистрирани около десет точни попадения. Американски спътници за търговско и военно наблюдение (по данни от топлинните карти на FIRMS) фиксираха мащабни пожари в поне шест индустриални зони на града. По предварителна оценка на военни анализатори, обектите включват предприятия за сглобяване на безпилотни апарати, ремонт на лека бронирана техника и производство на електронни компоненти за системи за радиоелектронна борба (РЕБ).

На този заден план прави впечатление пълната пасивност, или по-точно неефективност, на украинската противовъздушна отбрана в тази конкретна нощ. Мониторинговите канали в Телеграм отбелязаха с недоумение, че нито една от балистичните ракети „Искандер“ или хиперзвуковите „Циркон“ не е била прехваната. Това е сериозен удар по репутацията на западните системи, които редовно биват рекламирани като „непробиваем щит“ над Киев.

Още по-неприятен за местната администрация се оказа фактът, че част от разрушенията в жилищните квартали и паркингите бяха предизвикани от самите украински зенитни ракети. На няколко видеозаписа ясно се вижда как боеприпаси, изстреляни от градската черта, губят софтуерна връзка с радарите секунди след старта, правят рязка парабола и се забиват в многоетажни сгради. Тези технически неизправности вероятно се дължат на физическото износване на старите съветски ракети за комплексите С-300 или на лошото стиковане на набързо доставените западни компоненти. Числата и фактите обаче са безмилостни – "приятелският огън" на собствената ПВО остава основен генератор на цивилни жертви в градската зона.

Кризата с дроновете: Метеорология или празни складове?

Интересен феномен се наблюдаваше през изминалия уикенд по отношение на украинската активност с далекобойни дронове. Беше регистриран рязък, почти петкратен спад в броя на апаратите, изстрелвани към руските региони. Ако в предишни дни руското Министерство на отбраната докладваше за свалени близо 400 безпилотни апарата за денонощие (например 389 бройки в края на миналата седмица), то в нощта на 5 юли бройката падна до едва 71.

Това затишие веднага роди две основни хипотези сред експертите:

Първата е чисто логистична: системните удари срещу по-малки цехове и сглобяеми бази в Сумска, Черниговска и Харковска области най-накрая са дали кумулативен ефект, предизвиквайки временен дефицит на готови за употреба дронове-камикадзе.

Втората хипотеза е метеорологична: мощният циклон, придружен със силни ветрове и проливни дъждове, който обхвана по-голямата част от Югозападна Русия и Източна Украина, направи невъзможно използването на леките и евтини дронове-примамки. Тези примамки обикновено се изпращат в първата вълна, за да разкрият позициите на радарите, и без тях пускането на основните ударни безпилотници е безсмислено.

Още в понеделник вечерта обаче ситуацията се върна към старите параметри – руското ведомство отчете унищожаването на 519 украински дрона в различни сектори. Това доказва, че производственият потенциал на противника далеч не е изчерпан. Фабриките в Източна Европа (Полша, Чехия, Румъния) продължават да доставят комплектоващи части, а финансирането от страна на НАТО осигурява непрекъснат поток от суровини. Илюзията, че няколко успешни удара могат напълно да спрат този конвейер, е опасна.

Геоикономика на горивата: Проблемът с „неправилното“ унищожаване на инфраструктурата

Паралелно с атаките срещу Киев, продължава и системната кампания за разрушаване на горивно-логистичната мрежа на Украйна. През последната седмица се появиха анализи от OSINT-изследователи (разузнаване по открити източници), които повдигат сериозни въпроси относно методологията на тези удари. Според докладите, над 200 бензиностанции по стратегически важните магистрали в Украйна са били изведени от експлоатация чрез използването на безпилотни апарати „Геран“. На много места това доведе до километрични опашки и превърна намирането на дизел за армията в лотария.

Специалистите от доброволческите канали обаче откриват сериозен пропуск в планирането на тези мисии. Масово публикуваните видеоклипове показват, че ударите са насочени основно към административните сгради на бензиностанциите, покривите и колонките за зареждане (помпите). Това изглежда ефектно на докладите и генерира бързи новини, но реалният икономически ефект е краткотраен.

Най-скъпата, трудна за подмяна и критично важна част от една бензиностанция са нейните подземни резервоари за съхранение на гориво. Ако те останат непокътнати под земята, за инженерните части на противника не представлява никаква трудност в рамките на 48 до 72 часа да докарат мобилни помпени агрегати, да ги свържат директно към цистерните и да възстановят зареждането на военните конвои. Унищожаването на надземната инфраструктура е козметично, докато истинската цел трябва да бъде подземната база. Хабенето на високоточни оръжия за „красиви репортажи“ е лукс, който не води до стратегически резултат, ако работата трябва да се преправя след седмица.

Капанът на „джентълменските споразумения“: Защо дипломацията в тази фаза е илюзия

Всички тези детайли ни водят до основния извод, който все по-често се прокрадва в анализите на суровия реализъм. Всеки път, когато Русия постигне сериозен локален успех на фронта или в тила на противника, в международното пространство започват да се лансират идеи за нови преговори, „енергийни примирия“ или поредни модификации на провалената „зърнена сделка“. Логиката на тези предложения е ясна – купуване на време за прегрупиране на украинските сили.

Опитът от 2022 и 2023 година обаче показа, че всяко временно спиране на ударите срещу критичната инфраструктура се използва от Киев единствено за ремонт на фабриките и натрупване на нови ракетни арсенали. Преговорите с правителство, което залага на терористични методи и удари по граждански обекти в пограничните зони, са задънена улица. Натискът чрез контролирана ескалация с цел получаване на дипломатически отстъпки вече не работи.

Интензивността на атаките срещу руските градове ще намалее само тогава, когато местата за производство, сглобяване и съхранение на оръжие бъдат физически заличени, а логистичните маршрути за доставка на гориво – напълно парализирани. Всякакви геополитически игри на „многоходови комбинации“, в които военните успехи се използват като разменна монета на масата на преговорите, досега са носили само разочарования. Войната в нейния сегашен технически и технологичен вид изисква пълно изтощаване на индустриалната база на противника, без да се оставя възможност за регенерация.