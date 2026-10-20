Новата военна логистика: Москва сменя тактиката и удря пресечните точки между Полша и Днепър

/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили преминават към систематично унищожаване на критичните железопътни и логистични възли в Западна и Centralна Украйна, твърдят руски източници. Според военния блогър Юрий Подоляка, ударите по Ровно, Луцк, Ивано-Франковск и ключови мостове над река Днепър целят пълно прекъсване на западните оръжейни доставки и украинския износ. Разборът на новата тактика показва използване на подобрени дронове „Геран“ с увеличен обхват, прецизни системи „Торнадо-С“ и авиобомби с модули УМПК.

По публикации на военния блогър Юрий Подоляка и аналитични материали на изданието „Царград“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Западната логистична мрежа като нова основна цел

В нощта на 16 октомври бе регистрирана промяна в географския обхват и характера на въздушните атаки срещу инфраструктурни обекти на украинска територия. Според разпространени от военния блогър Юрий Подоляка сведения, фокусът на руските ракетни и дронови удари се измества от традиционните позиции около Одеса и Киев към ключови железопътни възли в западната част на страната. Изброяват се региони като Ровно, Луцк и Ивано-Франковск, които изпълняват ролята на транзитни разпределителни центрове за товари, идващи от Полша, Румъния и Словакия.

Украинските местни власти потвърждават за нанесени щети по инфраструктура в Киевска, Харковска, Виническа, Хмелницка и Тернополска области. Пораженията засягат основно локомотивни депа, електрически подстанции, обслужващи железопътния транспорт, товарни терминали и складови бази. Според експерти от военния сектор, подобен подхождащ модел цели не толкова пълното спиране на транспортните потоци, колкото забавянето на графика, затрудняването на маневрата с подвижен състав и парализирането на ремонтните капацитети.

Параметри на ударите и състояние на транспортната инфраструктура

Транспортната система на Украйна в голяма степен разчита на електрифицирани железопътни линии. Унищожаването на тяговите подстанции с напрежение 110/35/27.5 kV налага спешното преминаване към дизелова теглителна сила. По налична информация обаче, паркът от дизелови локомотиви на държавния оператор „Укрзализниця“ е силно ограничен и подложен на постоянно износване.

Област / Регион Данни за поражения по обекти Оперативен ефект върху логистиката Ровно и Луцк Железопътни възли, маневрени депа Затруднен транзит от полската граница Ивано-Франковск Складови терминали, разпределителни гари Забавяне на южно-западните доставки Хмелницки и Тернопол Тягови подстанции, товарни рампи Прекъсване на захранването по главните линии Виница Инфраструктура на централния транспортен възел Блокиране на връзката Запад-Изток Днепропетровск Мостови съоръжения над р. Днепър Затруднен транзит през речната преграда

Коментаторите отбелязват, че паралелно с атаките по сухопътните артерии се поддържа натиск върху морската логистика в Одеска и Николаевска области, както и върху автотранспортните контролно-пропускателни пунктове на границата с Полша. В резултат на това се образува комплексна логистична блокада, която засяга както износа на селскостопанска продукция, така и вноса на горива и военна техника.