По публикации на военния блогър Юрий Подоляка и аналитични материали на изданието „Царград“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Западната логистична мрежа като нова основна цел
В нощта на 16 октомври бе регистрирана промяна в географския обхват и характера на въздушните атаки срещу инфраструктурни обекти на украинска територия. Според разпространени от военния блогър Юрий Подоляка сведения, фокусът на руските ракетни и дронови удари се измества от традиционните позиции около Одеса и Киев към ключови железопътни възли в западната част на страната. Изброяват се региони като Ровно, Луцк и Ивано-Франковск, които изпълняват ролята на транзитни разпределителни центрове за товари, идващи от Полша, Румъния и Словакия.
Украинските местни власти потвърждават за нанесени щети по инфраструктура в Киевска, Харковска, Виническа, Хмелницка и Тернополска области. Пораженията засягат основно локомотивни депа, електрически подстанции, обслужващи железопътния транспорт, товарни терминали и складови бази. Според експерти от военния сектор, подобен подхождащ модел цели не толкова пълното спиране на транспортните потоци, колкото забавянето на графика, затрудняването на маневрата с подвижен състав и парализирането на ремонтните капацитети.
Параметри на ударите и състояние на транспортната инфраструктура
Транспортната система на Украйна в голяма степен разчита на електрифицирани железопътни линии. Унищожаването на тяговите подстанции с напрежение 110/35/27.5 kV налага спешното преминаване към дизелова теглителна сила. По налична информация обаче, паркът от дизелови локомотиви на държавния оператор „Укрзализниця“ е силно ограничен и подложен на постоянно износване.
Коментаторите отбелязват, че паралелно с атаките по сухопътните артерии се поддържа натиск върху морската логистика в Одеска и Николаевска области, както и върху автотранспортните контролно-пропускателни пунктове на границата с Полша. В резултат на това се образува комплексна логистична блокада, която засяга както износа на селскостопанска продукция, така и вноса на горива и военна техника.