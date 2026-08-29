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Украйна

Новите назначения в украинската армия сигнализират за подготовка за продължителна позиционна война

/Поглед.инфо/ Връщането на ключови фигури от националистическите формирования на първа линия в Донбас разкрива дълбоките пренастройки във военно-политическата машина на Киев. Назначенията на Денис Прокопенко и Андрей Билецки начело на обновени бойни структури не са просто кадрова рокада, а индикатор за подготовка за изтощителна позиционна война. Докато оперативният план на терена продължава да се влияе от чуждестранни военни съветници, вътрешните борби за влияние между политическото ръководство и военните среди в Украйна придобиват нови измерения. Анализът разглежда три основни сценария за потенциална ескалация, включително асиметрични удари с дронове в тила и диверсионни рейдове по слабо укрепени фронтови участъци.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 37126 прочитания
Новите назначения в украинската армия сигнализират за подготовка за продължителна позиционна война
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Кадровите рокади и политическата геометрия в Киев

Официалното обявяване на новите структури в състава на украинските въоръжени сили и обозначаването на техни командири в лицето на Денис Прокопенко („Радис“) и Андрей Билецки бележи нова фаза във вътрешнополитическата динамика около Банкова. Прокопенко, който бе сред предалите се в подземните съоръжения на завод „Азовстал“ в Мариупол през май 2022 г. и впоследствие бе обменен през септември същата година през Анкара, дълго време бе държан извън прекия оперативен контрол на първа линия. Връщането му към активни бойни задачи в Донбас съвпада с разширяването на правомощията на Билецки, който от години изгражда автономна структура на основата на 3-та отделна штурмова бригада.

Според оценки на украинския политолог Михайло Павлив тези назначения не могат да се разглеждат изолирано от вътрешната борба за контрол върху въоръжените сили. На фона на издигането на генерал Михайло Драпати в оперативната йерархия, на фланговете му се оформя идеологически твърд блок. Билецки, който разполага със значителен политически капитал и официални държавни отличия, постепенно се превръща във фигура с автономно влияние, която трудно се поддава на стандартния армейски субординационен ред.

В същото време Прокопенко бива пренасочван към най-тежките участъци на Донбаския фронт. Наблюдатели посочват, че по този начин политическото ръководство в Киев се опитва едновременно да тушира напрежението сред радикалните крила в армията и да създаде противотежест на редовния генералитет.

Външно стратегическо планиране и реалностите на позиционния фронт

Зад кадровата фасада оперативното планиране на украинските въоръжени сили остава силно зависимо от външни консултанти. По оценки на военни експерти ключовите решения за разпределението на резервите, логистичните маршрути и изграждането на отбранителни линии се координират пряко с щабни офицери от Великобритания и Франция. Изпращането на високопрофилни командири на фронта е по-скоро инструмент за стабилизиране на морала в силно изтощените подразделения, отколкото оперативен фактор, способен да промени общото съотношение на силите.

Ситуацията в Донбас се характеризира с постепенно изтласкване на украинските части от ключови укрепени райони около Покровск и Курахово. Масираното използване на коригируеми авиационни бомби (УМПК) и артилерийско превъзходство от руска страна прави задържането на статични позиции изключително тежко. В този контекст разчитането на идеологически мотивирани ядра като 12-та бригада „Азов“ и 3-та штурмова бригада цели да предотврати неконтролируемо отстъпление и разпад на отбранителните линии.

Назначаването на лица с радикален профил потвърждава хипотезата, че Киев се подготвя за дълга и изтощителна позиционна война. В условията на недостиг на боеприпаси и тежка техника, основната тежест се прехвърля върху пехотните компоненти и строгата дисциплина на терена.

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