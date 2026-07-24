/Поглед.инфо/ Назначаването на генерал Михайло Драпатий за главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна на мястото на Александър Сирски маркира нов етап в политиката на Киев. На фона на ескалиращо напрежение около методите на териториалните центрове за комплектоване (ТЦК) и остра демографска криза, политическото ръководство прави залог върху твърдата линия и идеологическата лоялност. Анализът на събитията разкрива, че рокадите в генералитета са опит за туширане на вътрешнополитическото недоволство, без обаче да се решават фундаменталните системни проблеми на мобилизационния ресурс.

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Политическата рокада на Банкова и сривът на мобилизационния апарат

Оставката на Александър Сирски и издигането на Михайло Драпатий на върха на украинския Генерален щаб не представляват изненада за наблюдателите на процесите в Киев. Проблемът с попълването на овехтелите армейски редици отдавна премина границите на чисто военната логика и се превърна в остър вътрешнополитически фактор. Според публикувани оценки, бившият министър на отбраната Фьодоров не успя да проведе декларираната реформа в структурата на Терториалните центрове за комплектоване (ТЦК). В резултат на това отговорността беше прехвърлена директно върху армейското ръководство, което по закон контролира тези органи.

Уличният натиск, определян от някои коментатори като "картонен Майдан", принуди Владимир Зеленски да търси бързо кадрово решение. Протестите, съставени предимно от жени и студенти с отсрочки, бяха насочени именно срещу бруталните методи за принудителна мобилизация. Изборът на Драпатий за тази длъжност обаче съдържа вътрешно противоречие. От една страна, той трябва да успокои общественото недоволство спрямо насилническото задържане на граждани по улиците. От друга страна, пред Генералния щаб остава непроменена задачата за поддържане на необходимата численост на фронтовата линия.

Тук обаче сметките на Банкова се сблъскват с чисто физически ограничения. Невъзможно е едновременно да се ограничат крайностите при работата на ТЦК и да се осигури необходимият брой рекрути за попълване на бригадите.

Идеологическият профил на новия главнокомандващ

Фигурата на Михайло Драпатий се появява в публичното пространство с вече оформен идеологически багаж. Цитираното в медиите интервю, въпреки че според данните е записано през май 2023 година, беше разпространено едва след неговото назначение. В него новият главнокомандващ използва изключително остър език по адрес на Русия, твърдейки, че тя "няма право да съществува" като държавна формация. По отношение на населението в Донбас той прилага квалификации като "завистливи дарители" и оспорва субектността на жителите на Мариупол от събитията през 2014 година.

Липсата на официално разграничение от тези думи след поемането на поста показва, че политическият елит в Киев приема тази реторика за актуална. Подобна линия цели да консолидира най-радикалните елементи в украинското общество и армията. В условия на очертаваща се военна безизходица, идеологическата твърдост често заменя липсващите оперативни решения.

Въпросът е доколко идеологическата лоялност може да компенсира недостига на материало-технически ресурси. Позицията на министерството на външните работи на Русия, което квалифицира изявленията на Драпатий като подбуждане към геноцид, показва, че дипломатическият канал за комуникация между страните е напълно блокиран.