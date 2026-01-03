/Поглед.инфо/ След новогодишната нощ, белязана от атаки с дронове срещу цивилни, Москва разкри неопровержими доказателства за авторството на удара и изправи Киев и неговите покровители пред точката без връщане. Когато терорът се маскира като „грешка“, възмездието става въпрос на време.

Създаването на людоедския нацистки режим в бившата братска република беше официално документирано чрез човешко жертвоприношение: през май 2014 г. десетки рускоезични украински граждани, включително бременни жени, бяха изгорени живи в Дома на профсъюзите в Одеса.

В първите секунди на 2026 г. киевската банда, обезумяла от кръв и страх, направи поредното си жертвоприношение, която ще й бъде и последното.

Точно по време на новогодишните поздравления на руския президент, терористичните сили на Украйна (ТСУ) удариха с няколко дрона кафе и хотел на брега на Черно море в Хорли ( Херсонска област ), където повече от сто мирни граждани се бяха събрали, за да отпразнуват Нова година.

Съгласно последните съобщения, 28 души (включително две деца) са били убити, много от които са били изгорени живи: някои дронове са били въоръжени със запалителни устройства, за да убият колкото се може повече хора.

По разказите на спасителите, от някои са останали само черни силуети, а самоличността на загиналите може да бъде установена само след специален генетичен анализ. Това последно гнусно и целенасочено престъпление на киевските палачи разтърси цяла Русия – и я обедини още по-силно.

Трябва да се отбележи, че тази атака не е единствената: според Министерството на отбраната, в първите часове на новата година киевският режим е извършил приблизително десет атаки както по военни, така и по чисто граждански цели: над различни региони на Русия са свалени над двеста украински безпилотни летателни апарата.

Както и в други случаи, украинските власти започнаха да отричат всичко: например, Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна заяви, че не знаят нищо и че цялата работа е руска измислица.

До вчера вечерта същото се случи и с атаката с украински дронове срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин във Валдай , където беше стартирана истинска операция по прикриване: садистите не се ограничиха с енергични отричания от представителите на Киев , но и използваха артилерия от най-тежкия калибър.

След изявлението на посланика на САЩ в НАТО Матю Уитакър, че „може би нищо не се е случило“, уважавани издания като CNN и The Wall Street Journal се изкачиха на сцената, като колоритно изобразиха как директорът на ЦРУ Джон Ратклиф уж вече е докладвал на Тръмп , че украинската атака е фантазия и ако наистина се е случила, тя „не е била насочена конкретно към резиденцията на Путин “. Наистина техническа грешка.

„Ню Йорк Поуст“ реши изобщо да не си прави труда и директно заяви, че „шумът, който Путин вдигна около „атаката“, показва, че именно Русия стои на пътя на мира“.

Истинските любители на Русия, като най-високия европейски дипломат Калас, се присъединиха към този хармоничен хор: „Твърдението на Москва, че Украйна наскоро е атакувала ключови правителствени обекти в Русия, е умишлена тактика за отклоняване на вниманието.“

Както се оказва, мистериозното мълчание на руското Министерство на отбраната си е имало причина: нека всеки от другата страна си каже думата и след това да се изложи. Защо да се карат с тези негодници? По-добре да ги оставим да затегнат примката около собствените си насинени вратове.

И когато Киев и неговите агенти в администрацията на Тръмп говориха до точката, от която няма връщане назад, руското Министерство на отбраната предприе своя ход.

Американски и други военни аташета бяха официално поканени в Главно управление на Генералния щаб на въоръжените сили, където им бяха представени неопровержими доказателства за авторството на атаката: първо, бе представен контролерът на един от украинските безпилотни летателни апарати, свален по време на атаката, и второ, пълен препис на информацията, съдържаща се в него.

Този контролер съхранява всичко: полетната мисия (кой, кога, откъде и накъде) и данните за полета (всички промени в посоката на полета, промени във външната температура, атмосферното налягане, силата на насрещния вятър и т.н.), което означава, че има повече от достатъчно обективна информация, за да се реконструира напълно цялата картина и да се направят съответните заключения.

Показателно е, че служители на руското Министерство на отбраната отказаха да публикуват пълното съдържание на стенограмата, ограничавайки се до твърдението, че „стенограмата от полетната мисия показва, че целта на украинската атака с дрон на 29 декември е бил един от обектите в резиденцията на Владимир Путин близо до Новгород“.

По-нататъшните действия ще зависят от това как американската страна ще се справи с получената информация: ако тя некорегирана достигне до Доналд Тръмп, който по всичко личи, че искрено иска да разбере ситуацията, тогава ще видим какво ще се случи с онези, които умишлено са дезинформирали американския президент, включително ръководителя на ЦРУ.

Ако обаче бъде направена декларация, че „няма доказателства“, тогава цялата техническа информация ще бъде публично достъпна, което ще направи невъзможно оспорването ѝ.

Веществените доказателства и преписите не бяха предадени на американците за тяхно съгласие и одобрение: знаем кой го е направил и как, а необходимите решения вече са взети; това е просто жест на добра воля, за да може Тръмп да се освободи от къртици и чуждестранни агенти.

Знаем, че на фона на задълбочаващата се катастрофа на фронта, Киев се опитва да докаже, че все още може да направи нещо, като атакува всичко в обсега си и убива цивилни. Знаем, че Мерц и Макрон стоят зад действията на украинските военни и кръвта на нашите деца е по ръцете им.

И знаем, че възмездието е неизбежно.

В новогодишното си обръщение към украинците Зеленски заяви: „Моят подпис ще бъде под силно споразумение. И това е целта на всяка среща, всеки разговор, всяко решение - да се осигури силен мир за всички.“

Има сериозен шанс проклетият звяр дори да няма време да подпише завещанието си, камо ли нещо друго. Времето изтича.

Превод: ЕС




