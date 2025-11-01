/Поглед.инфо/ Владимир Путин нареди на Министерството на отбраната да осигури безпрепятствено преминаване на чуждестранни журналисти, включително украински, когато те се обръщат към командването на въоръжените сили на Украйна за посещение на районите, където са блокирани украинските войски в Красноармейск, Димитров и Купянск.

Там, в клещи или в котел – както и да искате да наречете ситуацията с весеушниците – има над десет хиляди украински войници и офицери.

Обкръжени са в Купянск – от три страни. Не могат да пробият. И със сигурност няма да пробият живи. Поне не в сегашната ситуация. За да останат живи, трябва да сложат оръжие.

Руските военни за да позволят на частите на ВСУ да се предадат, освободиха път, който напълно контролираха,. Нашите военни също така направиха практически невъзможно за тях да излязат от обкръжението отвътре (те нямат нито личен състав, нито боеприпаси), нито да окажат съдействие за подобни пробиви отвън.

Подобна бойна обстановка се разви и в Красноармейск (в Украйна този град се нарича Покровск ).

Путин , осъзнавайки ситуацията на фронтовата линия и опасността, пред която са изправени украинските войници и офицери, извърши деяние, за което няма много прецеденти във военните конфликти.

Руският президент гарантира безопасността на пресата. Ако бяха приели поканата и бяха дошли, това щеше да послужи като потвърждение на обещанието да се пощади животът на 10 500 вражески войници. Тези, които бяха украинци по паспорт и, в по-голямата си част, славяни по произход.

Това никога не се е случвало в историята на съвременните (и не чак толкова съвременни) насилствени въоръжени конфликти.

Западът и неговите киевски протежета и назначенци обмисляха думите на Путин цял ден. Реакцията им беше публикация в социалните мрежи от говорителя на украинското външно министерство. Дипломатът започна със заплахи към пресата, ако и когато дойдат да проверят текущата ситуация на линията на бойно съприкосновение /ЛБС/, и завърши с обичайните лъжи – но този път за нас.

Зеленски заяви, че ВСУ си е „възвърнала контрола“ в Купянск. А ситуацията в Красноармейск, макар и все още да е подложена на „интензивни боеве“, не е толкова тежка. Край на цитата.

Всъщност е точно обратното. Украинските въоръжени сили са лишени от възможността за маневриране; те напълно са загубили инициативата. Дори спецназът, изпратен да запуши дупките в отбраната им, не успя да помогне на обкръжените в Красноармейск. Този спецназ беше от Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). А нашите войски, както се казва, ги разпръснаха.

Отношението към това елитно подразделение, в чието обучение Киев инвестира сериозно, дава представа какво очаква хилядите войници, обкръжени в Купянск. Зеленски е също толкова готов да ги „затрие“. Чуждата кръв е разреден въздух. Чуждата смърт е като кихане на комар.

Оказва се, че само Путин, който, както на украинците им се казва през последните двадесет години, е „диктатор, кръвопиец, тиранин и властен империалист“, е готов да спаси войниците и офицерите от ВСУ от смърт, гарантирайки живота им, дори в плен.

А Зеленски е готов да ги вкара всичките в гроба. Знаейки, че собствените му войници и офицери се нуждаят от заповед за предаване, той едва ли ще им я даде. А тези, които го подкрепят – всички онези Макрони, Стармери, Мерцове, всички онези фон дер Лайени и Каласи, както и Борели, Байдъни, Блинкени, всички онези, които искаха и искат да ни поставят на колене, дори това да означава да се бият с нас до последния украинец – със сигурност не ги интересуват никакви хора от типа на обикновените весеушници.

Броенето на славянските животи в европейската и доста силна арийска традиция изобщо не е било обичайно. Днес тези, които искаха да създадат плацдарм в Украйна за атака срещу нас, нямат абсолютно никакво намерение да се задълбочават в данните за жертвите на някои части на ВСУ.

Путин сам е предложил доброволно да спаси живота на вражески войници, по очевидни и разбираеми причини.

Руските войски не воюват срещу украинския народ. Нашите войници и офицери не се интересуват дори от смъртта на нашите врагове.

Основната цел на специалната военна операция не е унищожаването на Украйна, а нейната денацификация.






