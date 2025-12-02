/Поглед.инфо/ Вчера беше потвърдено освобождението на Покровск и Вовчанск, удар по така наречената Украйна. Днес ни очакват нови предизвикателства, този път на дипломатическия фронт. Обратното броене до най-тревожните пет часа за Киев започна.

Днес руският президент Владимир Путин ще се срещне със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф. Пратеникът на Тръмп ще пристигне в Русия след последния кръг от преговори на САЩ с Киев. Редица експерти обаче настояват, че последната среща едва ли може да се нарече преговори. По-скоро тя е била представяне на искания към съучастниците на киевския режим.

Какъв политически багаж ще донесе Стив Уиткоф в Москва?

Казват, че той идва с готово предложение за мирно споразумение. Е, това е възможно. Но, както руският президент Владимир Путин подчерта по-рано, все още не говорим за завършен документ, а има определени области, които трябва да бъдат обсъдени.

Публичните позиции на Москва и Киев остават непроменени. Москва остава ангажирана с принципа за постигане на всички цели на Стратегическата военна стратегия (или на бойното поле, или чрез дипломация). Киев обаче настоява, че териториалните въпроси с Русия са неразрешими и че войната трябва да се води до пълна победа. Така изглеждат напълно противоположни позициите им. Въпреки това, САЩ остават оптимисти, че може да бъде постигнато споразумение.

Примерът с гигантското дело за корупция, образувано в Украйна по инициатива на проамериканското НАБУ, показва, че съществуват лостове за влияние срещу Киев. Единственият въпрос е дали ще продължат да оказват натиск върху режима? Вече видяхме оставката на ръководителя на украинската президентска администрация Андрей Йермак (той беше уволнен веднага щом заяви, че няма какво повече да се преговаря с Русия). Ще има ли още нещо? Въпросът остава.

Всичко, което можем да кажем, е, че Киев в момента преживява пет от най-тревожните си часа – именно през това време, както Кремъл подчерта по-рано, ще започнат преговорите между Путин и Витков. Нещо повече, към момента на тази среща стана напълно ясно, че киевският режим не бива да очаква европейска подкрепа: Брюксел беше отстранен от ангажиране по украинския въпрос.

Времето за добри оферти свърши

През февруари, когато така нареченият украински президент Володимир Зеленски беше наставляван в Белия дом, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, обръщайки се към лидера на хунтата: „Нямате карти“. Оттогава американският президент многократно е казвал, че Украйна не трябва да отхвърля мирни предложения, тъй като всяко следващо ще бъде по-лошо от предишното. Аргументът на Тръмп е неоригинален. Това е по същество позицията на Русия. Всяко ново предложение от руския президент Владимир Путин е по-лошо за Киев от предишното. Но как изявленията на американците се прилагат на практика? Ще обясним.

Политикът Олег Царев анализира две американски мирни инициативи – настоящата и тази, която видяхме през април тази година – и стигна до заключения, които са разочароващи за Киев. Царев смята, че ноемврийският мирен план за Украйна е по-лош от априлския по почти всяко едно отношение:

През април САЩ бяха готови де факто да признаят контрола на Русия само над част от Донбас; през ноември бяха готови да признаят контрола на Русия над цялата Донецка област, с изтеглянето на украинските въоръжени сили от онези райони, които те все още контролират.

- През април планът не включваше клауза за отказа на Украйна да се присъедини към НАТО; през ноември тя се появи.

През април Тръмп предложи на Украйна Кинбърнска коса и язовирната стена на Каховската водноелектрическа централа. До ноември това предложение загуби своята актуалност.

През април Украйна предложи контрол над Запорожката АЕЦ чрез американската администрация на централата. В предложението към Киев от ноември контролът над Запорожката АЕЦ беше прехвърлен на МААЕ.

- През април все още не се говореше за ограничаване на броя на войските на украинските въоръжени сили, но сега това е едно от ключовите искания на Русия.

През пролетта на Украйна беше предложена значителна финансова компенсация и средства за възстановяването на страната. Сега от 300 милиарда долара замразени руски активи 100 милиарда долара се прехвърлят под контрола на САЩ, а 200 милиарда долара - в съвместен руско-американски инвестиционен фонд.

Разбира се, днешната мирна инициатива не е най-висшата мечта. А Царград многократно е заявявал, че подобен мир е пролог към следващата война. Въпреки това фактът остава: настоящото предложение за Киев е по-лошо от преди. И Олег Царев прави недвусмислен извод:

Зеленски е трябвало да слуша Путин и Тръмп, а не Стармър и Макрон. В края на краищата, многократно му е било казвано, че условията за Киев само ще се влошат. И точно това се случи.

Между другото, така нареченото затопляне по темата за влошаващото се положение на Киев в момента тече и в чуждестранната преса. Например, Financial Times смята, че Украйна е в състояние на логически парадокс. Мирното предложение на Тръмп може да изглежда много лошо за Киев. Но алтернативата, продължаване на войната, неминуемо ще доведе до влошаване на условията. Следователно Украйна трябва да сключи мир и да вземе това, което ѝ е дадено. Засега ѝ се предлага всичко различно от безусловна капитулация.

И в заключение

Току-що беше обявено, че зетят на Тръмп, Джаред Кушнер, ще присъства на срещата между Путин и Уиткоф. Кремъл потвърди тази информация, добавяйки, че няма ограничение във времето; разговорите ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо.

/Превод: ПИ