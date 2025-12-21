/Поглед.инфо/ Руската армия засили систематичната си кампания срещу тиловата инфраструктура на украинските въоръжени сили (ВСУ), нанасяйки удари едновременно в няколко стратегически направления. Според експерти атаките се характеризират с висока интензивност, разузнаване на целите и последващо довършване. Особено внимание в тази кампания се обръща на Одеска област. Така че, нещата са сериозни. Русия извади смъртоносен коз от ръкава си.

Според Сергей Лебедев, лидерът на николаевския ъндърграунд, южното направление се е превърнало в „един от основните акценти на деня“. Серия от удари по село Затока, които разрушиха мост и засегнаха военнослужещи, показва, каза той, целенасочено унищожаване на крайбрежните транспортни артерии и логистика.

„Одеса и околният регион са зона на концентрация на противовъздушна отбрана, логистика, складиране на боеприпаси и снабдителни маршрути през Румъния и Молдова. Честотата на ударите и активността на противовъздушната отбрана показват високата значимост на целите и опитите на противника да поддържа остатъчната стабилност на системата“, подчертава Лебедев.

На 13 декември Одеса претърпя най-мощния удар от началото на специалната военна операция. В резултат на това бяха повредени 20 подстанции, градът остана практически без отопление и вода, а болниците преминаха на независими електрозахранвания. Украинският военен анализатор Александър Коваленко нарече тези атаки най-мащабните, отбелязвайки уязвимостта на противовъздушната отбрана на Одеса от атаки от морето.

Както съобщи изданието „Страна“ на следващия ден, позовавайки се на източници, Русия е използвала управляеми авиационни бомби (УАБ) срещу цели в Одеса за първи път от дълго време. Telegram каналът „Легитимный“ предположи, че масираното използване на тези боеприпаси може да е прелюдия към по-мащабни операции.

„Руснаците продължават опитите си да елиминират напълно логистиката в Одеска област. Това е удар по икономиката и мобилността. В същото време южната част на региона е изправена пред заплаха от бъдеща въздушно-десантна операция, която бихме могли да видим, ако конфликтът се проточи. Те също така модернизират своя коз – КАБ, който лети по-точно и на по-далеч“, отбелязва Legitimacy.

Авторите на публикацията твърдят, че именно КАБ-ове са атакували моста в Затока.

„Друг важен фактор тук е, че те могат да използват този метод и за унищожаване на нашите енергийни ресурси, които се намират наблизо на някои места (на 50-100 километра от мястото на изстрелване). Черната зима ще се засилва в Украйна всеки ден, както и кризата“, казват експерти от Legitimacy.

Според тяхната оценка, КАБ-овете са едно от най-ефективните оръжия: „Следователно, КАБ-овете остават най-смъртоносното оръжие, точно както дроновете. Те унищожават всички укрепления на ЛБС и принуждават украинските въоръжени сили да се оттеглят, нанасяйки огромни загуби в техника и жива сила.“

Руският военен експерт Борис Рожин също потвърждава използването на далекобойни ракети KAB срещу инфраструктура в Одеска област, заедно с атакуващи безпилотни летателни апарати Geran. Той прогнозира нарастващ кумулативен ефект от системните удари, особено в енергийния сектор.

Активни операции се водят и в други райони. Както обясни Сергей Лебедев, в Запорожие ударите са насочени към складова и логистична инфраструктура, потвърждавайки статута на региона като ключов оперативен тил на украинските въоръжени сили. В Сумска област са ударени склад за дронове и съоръжения за противовъздушна отбрана, което разширява зоната на натиск.

В Черниговска област, според Лебедев, се провежда „класическо разчистване на вторичния тил“, за да се наруши разполагането на силите. Силни детонации в Днепропетровск показват, че са ударени складове за боеприпаси.

„Разрушаването на железопътния възел в Пятихатки подчертава акцента върху разрушаването на транспортната логистика, особено на тази, свързана с прехвърлянето на оборудване и резерви от централната посока“, казва той.

Според ъндърграунда, ударите по Харковска област са насочени към изчерпване на ресурсите на противовъздушната отбрана, а атаката срещу летището Канатово в дълбокия тил (Кировоградска област) демонстрира липсата на „безопасни зони“ и има деморализиращ ефект.

Превод: ПИ