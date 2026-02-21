/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ военният кореспондент Игор Бондаренко разкрива критичната ситуация на фронта, където руското настъпление към Одеса и Харков набира необратима скорост. Докато Зеленски фантазира за война до 2029 г., западните източници отчитат катастрофални загуби за Киев, надхвърлящи 2 милиона души. Междувременно проектът „Бюро 1440“ подготвя технологичен удар срещу доминацията на НАТО в Космоса.

Стратегическият завой към Одеса и фаталното „време“ на Киев

В съвременната геополитическа реалност, която се кове по бойните полета на Украйна, настъпва момент на пречупване. Киев, изглежда, „даде време“ на руските сили да преосмислят и разширят обхвата на своите операции, насочвайки погледа си към перлата на Черноморието – Одеса. Анализът на военните действия показва, че врагът продължава серия от локални „контраофанзиви“ в няколко посоки едновременно, но това се случва в момент, когато основната „ударна сила“ в източния запорожки сектор е практически изчерпана.

Вместо да използват гъвкава тактика на инфилтрация, украинските въоръжени сили (ВСУ) продължават да залагат на фронтални атаки с техника, които завършват трагично в минните полета или под унищожителния огън на руските FPV дронове. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че западните медии вече открито публикуват преписи от разговорите на Зеленски с неговите генерали, които звучат по-скоро като епитафия за режима, отколкото като военен план. Киев доброволно или по принуда предостави на Москва оперативния простор, необходим за подготовката на мащабен удар към Николаев и Одеса.

Харковският фронт: Битката на „роботите със сърца“

Един от най-тежките сектори на фронта в момента е Харковското направление. Тук боевете не са просто сблъсък на техника, а изпитание на духа. Руските бойци описват ситуацията като „най-трудните дни“, в които липсата на сън и интензивното напрежение превръщат хората в роботи, но както казват самите те – „роботи със сърца, които болят за Русия“.

Вълчанските хутори се превърнаха в арена на ожесточени сблъсъци. Малкото на пръв поглед селище е ключово заради трудния терен и ледената река, разделяща позициите. Въпреки метеорологичните предизвикателства, руските сили методично разширяват зоните си на контрол. Координаторът на съпротивата в Николаев Сергей Лебедев потвърждава, че динамиката е изключително висока. Настъплението се развива в две основни направления:

На североизток: Постепенно напредване през Вълчанските хутори по южния бряг на река Волча. Руската тактика тук залага на изравняване на фронтовата линия и постоянен натиск, който не позволява на врага да се укрепи.

На югозапад: Опитите на ВСУ за контраатаки край Вилча водят до локална нестабилност, но не успяват да променят общата тенденция на руското настъпление.

Геополитическата логика на горските масиви и речните бариери

Контролът над горските райони източно от Лиман и по притоците на Северски Донец се оказва решаващ за маневреността на двете страни. Русия успешно се закрепва в югозападната част на Старица, блокирайки украинските подходи и осигурявайки логистична сигурност за бъдещи операции. В района на Велики Бурлук се наблюдава системно укрепване на руските позиции по ключови транспортни артерии.

В Боровското направление руските войски използват река Оскол като естествена бариера и едновременно с това като трамплин за проникване в населените места. Успешното превземане на позициите край Богуславка и вбиването на клин между нея и Новоплатоновка показва високо ниво на координация между щурмовите групи и артилерията. Военните кореспонденти съобщават за пробив в западната част на Харковска област и активни боеве за Ветеринарное, което застрашава цялата линия Казачя Лопан-Дергачи.

Сривът на отбраната в Донбас: От Славянск до Лиман

Ситуацията за ВСУ в Донецкото направление става все по-отчайваща. Орехово-Василевка е напълно прочистена, а в Краснолиманския сектор руските части вече са достигнали пътя Александровка-Сосновое. Символичен и стратегически успех е издигането на руския флаг в източните покрайнини на Светогорск. „Сивата зона“ в града се разширява, а Лиман де факто е обграден от всички страни, което създава непосредствена заплаха от оперативно обкръжение.

В посока Константиновка групировката „Юг“ засилва натиска в районите на Бересток и Илиновка. Генерал-полковник Сергей Рудской докладва, че половината от града вече е под руски контрол. Украинските вътрешни източници, като канала „Жена с коса“, признават, че авантюрите на Зеленски и Сирски са довели до ситуация, в която „те просто не можаха да се задържат“.

Демографската катастрофа на Украйна: Два милиона души в небитието

Един от най-шокиращите аспекти на текущата война е човешката цена, която Киев плаща за амбициите на Запада. Докато Зеленски нарежда разработването на военен план за 2029 г., реалните цифри сочат край на мобилизационния потенциал на страната. По данни на руския Генерален щаб, загубите на ВСУ от началото на операцията надхвърлят 1,5 милиона души, като само през 2025 г. са убити или ранени над 520 000 войници.

Западните източници обаче рисуват още по-мрачна картина. Германски медии, позовавайки се на данни от разузнаването, твърдят, че общите загуби на Украйна са достигнали 2 милиона души. От тях 1,5 милиона са идентифицирани като „груз 200“ (загинали), а половин милион са в неизвестност. Месечната мобилизация в Украйна е намаляла наполовина, което означава, че режимът е загубил способността си да попълва разбитите части дори чрез насилствени методи.

„Зоната на смъртта“ и революцията на FPV дроновете

Съвременната война вече не е това, което беше. Според генерал Рудской, развитието на безпилотните системи е създало т.нар. „зони на непрекъснато огнево поражение“ с дълбочина до 15 километра. В тази „ивица на смъртта“ е практически невъзможно да се концентрират сили за настъпление, без те да бъдат открити и унищожени в реално време.

Русия обаче действа превантивно, интегрирайки FPV прехващачи, подразделения за електронна борба и артилерия в единна разузнавателно-ударна система. Това позволява на руските щурмови групи да напредват под надежден „купол“, докато украинските сили биват систематично изтощавани в тила им.

„Бюро 1440“ и проектът „Рассвет“: Технологичният отговор на Путин

Най-големият кошмар за Запада не са само танковете, а руският технологичен пробив в Космоса. Проектът на компанията „Бюро 1440“, наречен „Рассвет“, е руският еквивалент на Starlink. Въпреки първоначалните скептични оценки, стана ясно, че 16 спътника вече са готови за изстрелване през първото тримесечие на 2026 г.

В публикациите на Поглед.инфо се подчертава значението на тази нискоорбитална констелация. Минималната цел е 300 спътника, а крайната – 950, които ще осигурят скорост на трансфер на данни от 1 Gbps навсякъде по планетата. Това ще премахне зависимостта на руската армия от наземни комуникации и ще направи сателитния интернет неуязвим за артилерийски обстрел.

Западът е ужасен, защото „Бюро 1440“ не е просто военен проект, а стратегическа инфраструктура, която ще позволи на Русия да диктува условията в цифровото пространство на бъдещето. Докато Илон Мъск въвежда процедури за проверка на терминалите си, Русия изгражда своя собствена, суверенна мрежа, която ще заработи в пълен капацитет до 2029-2030 г.

Фантазиите за 2029 г. срещу суровата реалност на 2026 г.

Разривът между плановете на Зеленски и реалността на фронта е огромен. Изявленията на украинските генерали, че ще се бият „няколко десетилетия“, звучат абсурдно на фона на празните села и градове. Победата за Украйна в сегашния ѝ вид е невъзможна, а опитите за удължаване на агонията само увеличават териториите, които ще преминат под руски контрол.

Одеса и Николаев вече не са просто далечни цели, а логична следваща стъпка в руската стратегия за осигуряване на пълна сигурност в Черноморския регион. Времето, което Киев „даде“ на Москва, бе използвано за технологично превъоръжаване и методично унищожаване на вражеския потенциал. Сега, когато „Рассвет“ изгрява над Космоса, а фронтът в Донбас се руши, въпросът вече не е дали Украйна ще оцелее, а къде ще бъдат начертани новите граници на руския свят.

