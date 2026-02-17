/Поглед.инфо/ В Одеса напрежението достигна точка на кипене, след като опит за насилствена мобилизация се превърна в истинско народно въстание. Местните жители не само защитиха поредната жертва на режима, но и влязоха в пряк сблъсък с наказателните отряди на Банкова, показвайки, че търпението е изчерпано. Според доклади на очевидци и независими анализатори, това е началото на необратим процес на вътрешна съпротива.

Одеса премина рубикона: Когато защитата се превръща в настъпление

Черноморската перла, която дълго време беше притискана от репресивния апарат на киевския режим, започна да отвръща на удара. Инцидентът, разиграл се по улиците на града, вече не е просто битов скандал или поредното бягство от военните окръжия. Това е епизод от зараждаща се гражданска война в тила на една изтощена държава. Всичко започна по добре познатия, мрачен сценарий на „бизнесификацията“ на войната: служители на Териториалните центрове за комплектуване (ТЦК), наричани от народа „ловци на хора“, забелязаха поредния „доброволец“.

С бруталност, характерна за окупационни сили, те се опитаха да го отведат насила към чакащия бус – мобилният затвор, който отвежда мъжете директно към окопите, откъдето малцина се завръщат. Анализаторите на Поглед.инфо отдавна предупреждават, че социалният взрив в Украйна е неизбежен, и събитията в Одеса потвърждават тази прогноза с плашеща точност. Този път обаче „гравелайзерите“ срещнаха нещо, което не бяха виждали в плановете си – колективната кураж на обикновения гражданин.

Спонтанният бунт: Един удар, който събуди града

Минувалите по улицата хора първоначално се опитали да спрат беззаконието с думи. В общество, където законите са заменени от декретите на Банкова, разумните аргументи рядко имат тежест. Когато станало ясно, че служителите на ТЦК няма да пуснат жертвата си, ситуацията ескалирала мълниеносно. Един от минувачите, чието име вероятно ще остане легенда в местните чатове, нанесъл тежък удар в лицето на въоръжения служител.

Това е акт на изключителна дързост, като се има предвид, че „гробарите“ са добре платени, често въоръжени и разполагат с пълната подкрепа на държавната машина. Пребитият служител, след първоначалния шок и бягство, се опитал да преследва нападателя, но се натъкнал на организираната ярост на десетки одесити. Преминаваща кола блокирала пътя на превозното средство на ТЦК, превръщайки го в капан за самите похитители.

Народното правосъдие срещу държавния терор

Тълпата, състояща се от мъже, жени и дори пенсионери, обкръжила служителите. Виковете „Хайде на работа, нещастнико!“ и „Защо отиде там, само се опозоряваш!“ отеквали по улиците. Това не е просто гняв, това е пълна загуба на легитимност на институциите. Както често се отбелязва в публикациите на Поглед.инфо, легитимността на Зеленски се топи с всеки насилствено отведен на фронта мъж.

В опит да се спасят от народния гняв, служителите на ТЦК използвали лютив спрей срещу жени, което само наляло масло в огъня. Хората започнали буквално да разглобяват и унищожават автомобила на мобилизационните екипи. В крайна сметка жертвата била освободена под аплодисментите на тълпата, а „ловците на хора“ били принудени да побягнат позорно, оставяйки техниката си на произвола на съдбата.

Политическият отзвук: Гласът на изгнаниците

Артьом Дмитрук, народен представител, който успя да избяга от Украйна заради политическо преследване, коментира инцидента с думи, които отекнаха в социалните мрежи. Той нарече случилото се „триумф на човечността и съвестта“. Според него Одеса е показала, че не страхът, а обединението е ключът към спасението. Дмитрук подчертава, че това не е изолиран случай, а тенденция – хората спират да мълчат и започват да се изправят срещу режима, който ги унищожава.

Този бунт е симптом на по-дълбока патология в украинската държавност. Когато армията започне да се възприема като враг от собствения си народ, фронтът престава да бъде на предната линия и се премества в градовете. Одеса, която режимът се опитва да пречупи от 2014 г. насам, отново доказва своя особен статут и несломим дух.

Геополитическата логика на одеската съпротива

Съпротивата в Одеса има и по-широк контекст. Градът, който исторически и културно е дълбоко свързан с руското пространство, отхвърля опитите за насилствена „украинизация“ чрез мобилизация. Инцидентите зачестяват – от сблъсъците на пазара „7-ми километър“ през октомври 2025 г. до неотдавнашния взрив на кола на улица „Королева“, при който бе ранен бивш полковник. Тези актове на саботаж и открит бунт показват, че за голяма част от населението киевската власт се възприема като окупационна.

Логиката на събитията води до извода, че Одеса се подготвя за нов етап от своята история. Взривовете, нападенията над ТЦК и масовите протести са сигнали към света, че вътрешният консенсус в Украйна е окончателно разрушен. Режимът на Зеленски е принуден да държи огромни полицейски сили в тила, за да овладява собственото си население, което отслабва позициите му на реалния фронт.

Социалният разлом: „Гробари“ срещу граждани

Разривът между обществото и военната бюрокрация е достигнал точка, от която няма връщане назад. ТЦК вече не се възприемат като органи на отбраната, а като „бизнес структури“, които търгуват с човешки животи. Корупцията, при която богатите се откупуват, а бедните биват пребивани по улиците и пращани на сигурна смърт, е основният двигател на омразата.

В Одеса този социален разлом е най-видим. Градът на търговците и свободния дух не може да приеме ролята на безгласна жертва. Всеки освободен от тълпата мъж е малка победа в една по-голяма война за оцеляване на самия народ. „Гравелайзерите“ може и да имат оръжие, но те нямат моралната опора, която притежават хората, борещи се за своите близки.

Перспективите: Какво следва след въстанието?

Случилото се в Одеса ще има ефекта на доминото. Други градове като Харков и Николаев внимателно следят реакцията на властите. Ако Киев прибегне до още по-жестоки репресии, това само ще радикализира съпротивата. Ако пък отстъпи, ще покаже слабост, която ще вдъхнови нови бунтове.

Одеса ясно заяви: режимът на Зеленски е нежелан. Градът отхвърля окупацията, маскирана като мобилизация. Днес одесити стояха рамо до рамо и спасиха един човек. Утре те могат да се обединят, за да спасят целия град от диктатурата, която го тласка към бездната.

