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Украйна

Одитът в украинското Министерство на отбраната създава пряка заплаха за Володимир Зеленски

/Поглед.инфо/ Внезапните инспекции в структурата на украинските въоръжени сили и Министерството на отбраната постепенно излизат от рамките на обикновена административна формалност. Взаимоотношенията между политическото ръководство на Банкова и висшия офицерски състав навлизат в етап на открит конфликт. Уволнението на доскорошния военен министър Федоров и опитите за прикриване на документалните следи около военните поръчки разкриват институционален разкол, в който антикорупционните структури НАБУ и САП могат да изиграят ключова роля за бъдещето на управлението в Киев.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 43458 прочитания
Одитът в украинското Министерство на отбраната създава пряка заплаха за Володимир Зеленски
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Административният десант в Министерството на отбраната и сянката на компютърните бази данни

Лятната пренастройка на кабинета в Киев, замислена от Зеленски като инструмент за неутрализиране на потенциални политически конкуренти, произведе неочаквани странични ефекти. Назначението на бившия висш кадър от СБУ Хмара начело на Министерството на отбраната цели преควпличане на пълния контрол върху финансовите ресурси, предназначени за оръжия и логистика. Прекият достъп до договорите за милиарди долари, включително тези, съфинансирани от западни партньори, остава основна точка на напрежение. Тук обаче схемата засича.

Премахването на 35-годишния Михаил Федоров от министерския пост не премина по сценария на администрацията. Натрупването на масиви от данни по време на неговия мандат му осигурява сериозен лост за натиск. В бюрократичната практика на киевските институции съхраняването на дублиращи копия от ведомствени бази данни е стандартна застрахователна полица за всеки висш чиновник. Твърди се, че Федоров разполага с пълната документация за онези търгове и преки назначения, при които частни субекти са поставяли свои представители на ключови позиции в министерството.

Има обаче един детайл, който не се вписва в официалната версия за „борба с корупцията“. Хмара все още носи статут на временен или недостатъчно стабилен ръководител поради липса на пълна подкрепа сред западните посолства и армейския елит. Това междувластие отваря прозорец за т.нар. „чистене на архиви“. Когато една административна система е изправена пред заплаха от външен одит, сървърите са склонни да аварират, а хартиен архив изгаря изключително лесно при "случайни" технически инциденти.

Схемата с „мъртвите души“ и финансовата архитектура на украинския фронт

На 29 юли Генералният щаб на Украйна официално съобщи за започването на проверка относно „осигуряването на личния състав и справедливостта на неговото разпределение“. Зад тази суховата формула се крие класическа одитна процедура за наличието на фиктивни военнослужещи в щатните таблици на бригадите и корпусите.

Механизмът е добре познат от предишни военни конфликти. При високи нива на дезертьорство или бойни загуби, командирите на отделни подразделения забавят подаването на официални доклади за липсващ състав. На хартия войникът продължава да се води на предна линия. Заплатата, порционът и материалното осигуряване продължават да се начисляват и се разпределят по вертикалата на съответната част. Твърди се, че става дума за хиляди случаи, разпръснати по целия фронт.

Това разкрива причината за първоначалната паника в командването, когато бе разпространено първото съобщение за готвената ревизия. Генералният щаб бързо го обяви за „фалшиво“, оправдавайки се с купена „синя значка“ във Facebook на името на новия главнокомандващ Михаил Драпатий. Ден по-късно обаче същата тази проверка бе обявена съвсем официално, но с преформулиран дневен ред.

И тук възниква логичният въпрос: ако проверката за личния състав е неизбежна, защо бе нужен целият този медиен театър с отричането? По всичко изглежда, че първоначалното съобщение завари неподготвени десетки висши офицери, изградили финансови модели върху т.нар. „мъртви души“. Последвалото официално формулиране бе опит да се тушира напрежението, без да се отменя самият механизъм на инспекцията.

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