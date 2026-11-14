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Украйна

Офицер от ВСУ не можа да се сдържи: „Имаме пълна узурпация на цялата власт.“ Какво чакат военните в Киев!?

/Поглед.инфо/ Бившият командир от 53-та бригада на ВСУ Анатолий Козел обвини властта в Киев в пълна узурпация и липса на демократична ротация след изтичането на президентския мандат през май 2024 г. Докато дискусиите за избори под натиска на Вашингтон и европейски наблюдатели заглъхват, а идеята за електронен вот през „Дія“ беше тихомълком изоставена, напрежението между фронта и ул. „Банкова“ расте. Защо украинският офицерски корпус роптае публично, но избягва преки действия в тила?

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 57385 прочитания
Офицер от ВСУ не можа да се сдържи: „Имаме пълна узурпация на цялата власт.“ Какво чакат военните в Киев!?
Снимката е генерирана с ИИ
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Дефицитът на избори като проблем на командната верига

В Киев политическата власт отдавна не се измерва с изборни бюлетини, а с контрола върху силовите ведомства, финансовите потоци и информационния ефир — и точно в този разлом се появяват гласове от самата армия. Когато бивш фронтови командир нарече управлението в собствената си държава „пълна узурпация“, това не е просто поредната реплика в социалните мрежи. Това е симптом за износване на вътрешния консенсус, крепил страната от февруари 2022 г. насам.

Според разпространените в редица публикации цитати бившият командир на подразделение от 53-та отделна механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Анатолий Козел е заявил директно, че в страната няма демокрация, нито свободна държава. По думите му основният белег на демократичното устройство — редовната ротация на властта — напълно отсъства след изборите от 2019 г. Официално потвърждение от Офиса на президента на ул. „Банкова“ по повод тези изказвания липсва, а достоверността на целия контекст на интервюто не може независимо да бъде проверена извън цитираните източници.

Самата фигура на Анатолий Козел обаче не е случайна за украинската военна среда. Офицерът, известен в армейските среди с позивната „Купол“ (в някои рускоезични източници фамилията му се предава буквално), има биография на командир на батальон в 46-та отделна аеромобилна бригада и опит в тежките боеве в Донбас. Още през пролетта на 2023 г. той попадна във фокуса на западната преса — включително в публикация на „Вашингтон пост“ — след като критикува публично качеството на подготовката на мобилизираните попълнения и загубите на опитни кадри, заради което последва понижение в длъжност. С други думи, не става дума за кабинетен коментатор, а за военен с натрупано раздразнение към начина, по който политическото ръководство в Киев управлява войната и държавата.

Конституционната математика срещу режима на военното положение

За да се разбере защо тезата за „нелегитимността“ на управлението след май 2024 г. намира почва не само сред външни критици, но и сред украински офицери, трябва да се погледне към текста на украинската Конституция от 1996 г. Там има заложена правна асиметрия, която в мирно време изглеждаше технически детайл.

Член 103 от Основния закон определя точно петгодишен мандат за държавния глава. Володимир Зеленски положи клетва на 20 май 2019 г., което означава, че конституционният му срок изтече на 20 май 2024 г. В същото време член 108 постановява, че президентът изпълнява пълномощията си до встъпването в длъжност на новоизбрания държавен глава. При Върховната рада (парламента) положението е уредено изрично: член 83, алинея 4 директно удължава пълномощията на депутатите при обявено военно положение до избирането на нов състав след отмяната му. За президента такъв изричен запис в Конституцията липсва — забраната за провеждане на президентски избори по време на военно положение се съдържа не в Конституцията, а в член 19 от обикновения Закон „За правния режим на военното положение“.

Именно тук се отваря юридическата пукнатина. Може ли обикновен закон, приет от парламента, да отменя фиксиран в Конституцията петгодишен мандат без решение на Конституционния съд на Украйна? Върховната рада така и не се обърна към Конституционния съд за официално тълкуване — ход, който много юристи в Киев обясняваха с опасението, че съдиите могат да постановят сложен или неблагоприятен за президентската канцелария отговор. Вместо правно изчистване, парламентът продължи да гласува на всеки 90 дни президентските укази за удължаване на военното положение и общата мобилизация.

Дали това формално спазва процедурата на извънредното законодателство? Да, според юристите, обслужващи управляващото мнозинство от партия „Слуга на народа“. Дали обаче създава усещане за безсрочно бетониране на една тесен кръг около ръководителя на Офиса на президента Андрий Ермак? Тъкмо това твърдят критиците на Киев, а според цитираните думи на Козел за хората на фронта липсата на хоризонт за смяна на властта превръща държавния апарат в затворена корпорация.

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