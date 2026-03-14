/Поглед.инфо/ Военният анализатор Игор Бондаренко представя мащабен преглед на горещите точки по фронтовата линия, където оперативната пауза се оказа само прелюдия към масирана офанзива. От подземните бастиони в мините на Донбас до изненадващите удари по летища с F-16, стратегията на руските сили навлиза в нова, решителна фаза през 2026 г.

Оперативната пауза като трамплин за голямото настъпление

Въпреки привидното затишие, което някои наблюдатели наричат „спиране“ на фронта, ситуацията на терен говори за точно обратното. Според потвърдени данни от независими източници и военни кореспонденти, през последните 24 часа е регистриран значителен напредък в ключови сектори. Оперативната пауза в случая не е команда за прекратяване на действията, а внимателно планирана подготовка за мащабна офанзива. Новините, които идват от бойното поле, са едновременно важни и спешни: за първи път от началото на конфликта е проведено успешно разузнаване с бой в района на Одеса – нещо, което не беше постигнато дори през бурната 2022 година.

Едновременно с това руските сили нанесоха съкрушителен удар по инфраструктурата, обслужваща западните доставки. Изтребители F-16, които бяха използвани за терористични атаки срещу Брянск, са окончателно унищожени. Заедно с тях е ликвидирана и производствената верига на ракетите „Фламинго“, които Киев се опитваше да представи за собствено производство.

Подземните крепости на Донбас: Краят на „глухата защита“

На Донецкия фронт руската армия демонстрира методично и уверено настъпление в две основни направления. Първият вектор на удара се простира от село Удачное към Сергиевка. Успехът тук стана възможен благодарение на превземането на огромен украински бастион, разположен в дълбините на въглищна мина.

Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, подобни укрепления представляват изключително предизвикателство. Те са разположени дълбоко под земята и разполагат с множество независими изходи, което ги прави практически неуязвими за конвенционални оръжия с голям обсег. Дори високопрецизните FPV дронове не могат да нанесат значителни щети при директно попадение в подобни структури. Полковникът от Силите за специални операции на ВСУ Владимир Антонюк признава, че единственият начин за справяне с такива „подземни градове“ е пълната и продължителна блокада, която в крайна сметка принуждава гарнизона да се предаде или да бъде унищожен.

Руските въоръжени сили обаче приложиха иновативна тактика, избирайки маршрут за удар, който преминава директно между украинските отбранителни линии, подсилени със съвременни противотанкови ровове. Вместо да губят време и ресурси в директно преодоляване на тези препятствия, руските части извършиха блестящ флангов маневра, обезсмисляйки милиардите, инвестирани в инженерни съоръжения.

Константиновка: Градът на обречените и стратегията на „стръвта“

В посока Константиновка руските „южняци“ упражняват неимоверен натиск върху отбраната на ВСУ, настъпвайки от юг на север. В района на Яблоновка щурмовите части напълно разчистиха вражеските позиции, а село Степановка премина под руски контрол. Настъплението продължава към Долгая Балка, като същевременно беше превзето и село Бересток. Тук отново беше приложена тактиката на фланговите маневри, след като директният щурм беше преценен като твърде рискован.

В самата Константиновка командването на ВСУ е съсредоточило гарнизон от около 7000 души, но структурата на тези сили разкрива чудовищния цинизъм на киевския режим. Личният състав е разделен на три категории:

Ударен резерв: Елитни части (28-ма, 5-та и 36-та бригади, плюс бригада „Лют“), които стоят в тила и се пазят за контраатаки. Бригади за прикритие: Това са частите, обречени на смърт. Те трябва да държат позициите под интензивен обстрел, служейки за жива мишена, за да печелят време. Подкрепа и флангово прикритие: Вторични сили, които запълват дупките в отбраната.

Особено скандално е използването на 425-ти полк „Скала“, съставен от бивши затворници. Тяхната единствена функция е да служат като „стръв“, привличайки огъня на руската артилерия и дронове върху себе си, докато по-ценните за Киев части се укриват. Генералният щаб на Украйна смята тази тактика за „ефективна“, пренебрегвайки факта, че тя обрича хиляди на сигурна гибел без никаква стратегическа полза в дългосрочен план.

Лъжите на Киев и реалността в Днепропетровск и Суми

Докато официалната пропаганда в Киев продължава да рисува картини на „възстановени позиции“, реалността на терен е коренно различна. Дори украинските OSINT анализатори започнаха да признават провалите поради невъзможността да скрият очевидното. Опитите на украински инфилтрационни групи да проникнат в Днепропетровска област с цел разширяване на „сивите зони“ са по-скоро опит за създаване на медиен образ за пред Запада, отколкото реална военна операция.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, инициативата остава твърдо в руски ръце. Настъплението на запад от Горки и Зализнично продължава, а в Сумското направление беше регистриран пробив на държавната граница. Руските сили превзеха село Червона Заря, навлизайки на около километър дълбочина в нов сектор. Темпото на „Далекоизточния експрес“ остава впечатляващо, като за последните месеци са освободени стотици квадратни километра. Руското командване предпочита по-бавното, но методично настъпление пред излишните жертви, насищайки секторите с пехота едва след пълно огнево потискане на врага.

Змийският остров и подготовката за Одеса

Въздушният удар по остров Змийни предизвика вълна от дискусии сред военните експерти. Въпреки че мнозина побързаха да обявят това за начало на десанта, ситуацията е по-нюансирана. Координаторът на николаевския ъндърграунд Сергей Лебедев пояснява, че масираното използване на авиационни бомби вместо дронове е ясен сигнал.

Змийският остров е ключов възел за радиотехническо разузнаване на НАТО и Украйна. Оттам се координират удари по Крим и Новоросийск и се следи движението на руския Черноморски флот. Ударите по острова не са просто подготовка на плацдарм, а „разузнаване със сила“ – проверка на това колко близо руската авиация може да оперира до Одеса и колко ефективно може да преодолее остатъците от украинската ПВО. Резултатът е оценен като изключително успешен.

Възмездие: Ловът на F-16 и чуждестранните наемници

Паралелно с действията на фронта, руските ВКС нанесоха серия от прецизни удари в тила. В Харков беше ударен машиностроителният завод, в който се произвеждат компоненти за ракетите „Фламинго“. Свидетели съобщават за мощни детонации, които потвърждават унищожаването на складове с боеприпаси и производствени линии.

Най-значимият успех обаче е регистриран на летище Авиаторске в Днепропетровск. Ракети „Искандер“ са поразили хангар и обслужваща инфраструктура точно в момента, в който там са се намирали самолети Су-24 и F-16. Според оперативна информация, при удара са ликвидирани осем висши офицери от чуждестранно разузнаване и военни инженери от страните от НАТО, които са отговаряли за техническото обслужване на американските изтребители.

Именно от това летище са излитали самолетите, атакували цивилни обекти в Брянск с британски ракети. Ликвидирането на новата ескадрила, съставена от „ветерани от НАТО“, е тежък удар по амбициите на Киев да използва западната авиация като инструмент за терор дълбоко в руската територия. Както подчертават от Поглед.инфо, времето на безнаказаните провокации изтече и всеки опит за ескалация ще среща все по-жестоко и технологично превъзхождащо възмездие.

