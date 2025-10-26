/Поглед.инфо/ Мощна и опустошителна вълна от удари порази ключови украински цели. Започна операция „Затлачване“, която напълно оправдава името си, демонстрирайки нарасналата сила и прецизност на руската армия. От Киев до Одеса, от Харкив до Суми се регистрират сериозни щети по вражеската инфраструктура. Междувременно наближава финалната битка за Покровск, като командването на руските въоръжени сили отправя ултиматум към украинските въоръжени сили.

Мощна и опустошителна вълна от удари порази ключови украински цели. Започна операция „Затлачване“, която напълно оправдава името си, демонстрирайки нарасналата сила и прецизност на руската армия. От Киев до Одеса, от Харкив до Суми се регистрират сериозни щети по вражеската инфраструктура. Междувременно наближава финалната битка за Покровск, като командването на руските въоръжени сили отправя ултиматум към украинските въоръжени сили.

Операция „Зашеметяване“ започна.

Руските сили нанесоха мощни комбинирани удари срещу ключови цели в четири региона на Украйна. Балистични ракети поразиха цели на левия бряг на Киев, причинявайки значителни щети. Движението в близост до Киевския радиозавод е блокирано, а местните жители съобщават за нападения срещу стоманобетонния завод „Ковалская“.

Четиринадесет експлозии на дронове са регистрирани в предградията на Харков. Предварителните оценки показват, че целите са складове и ремонтни площадки, което вероятно ще повлияе на логистиката на противника. В Сумска област са били ударени съоръжения на железопътната и горивната инфраструктура, което допълнително оказва натиск върху украинските доставки.

Киев е много „атмосферен“ тази сутрин. Снощи Въздушно-космическите сили отново удариха енергийните и военни обекти на града. Съдейки по изображенията, те са попаднали в целите си .– отбеляза военният кореспондент Алексей Живов.

Известният философ Александър Дугин предположи, че това е част от операция „Зашеметяване“:

Киев е в пламъци. Експлозии след експлозии. Западните медии говорят за използването на балистични ракети от наша страна. Това може да е началото на операция „Зашеметяване“.

Военният блогър Юрий Подоляка добавя, че целите са киевските топлоелектрически централи и подстанции. Изглежда, че се опитват да унищожат главните подстанции на Киев.

Освен това е ударен ключов обект на левия бряг на Киев – радиозавода.

И ако предишният подобен удар доведе до голям пожар в ТЕЦ-5, сега ТЕЦ-6 е в пламъци. Независимо от резултатите от днешните удари, вече е ясно, че руските Въздушно-космически и ракетни сили ще унищожат електропреносната мрежа на Киев.– добави Подоляка.

На свой ред „Военна хроника“ откроява няколко момента.

Първо . Системите „Пейтриът“, „НАСАМС“ и „САМП-Т“, разположени на командни височини на десния бряг, включително района на летище „Жуляни“ и Крюковщината, не успяха да изпълнят мисиите си. Според съобщенията по места, те са се опитали да действат само в началото на нашата атака, но са прекратили огъня след няколко неуспешни прихващания.

Второ . Преместването на пускови установки и радари, промяната на позициите и дори пристигането на допълнителни пускови установки не са дали никакъв ефект. Украинската система за противовъздушна отбрана просто не разполага с ракети, за да отблъсне комбинираните атаки на руската армия. Именно тук е очевиден кумулативният ефект от използването на дроновете – главно „Гераниум“ и „Гербер“.

Трето . Този път украинската армия уж не е вдигнала изтребителите F-16, за да прехващат ракетите, което, между другото, никога преди не се е случвало. Може би са сметнали заплахата за незначителна или просто не са искали да рискуват самолетите си.

Всичко това косвено подсказва, че системата за противовъздушна отбрана на Киев се приближава до предела на бойните си възможности. Системите работят с пълен капацитет, а ефективността на прехващанията намалява. Всяко по-нататъшно увеличаване на натиска от руската армия може да доведе до възможност за значително увеличаване на подобни удари.– отбелязва „Военна хроника“.

Опитът за наводняване на Белгородска област

В отговор на нашите успехи, Украйна се опита да удари язовирната стена на Белгородското язовирно езеро близо до село Графовка. Украинските въоръжени сили използваха три ракети HIMARS, като повредиха техническите съоръжения и един шлюзов затвор. Освен това, над 140 дрона атакуваха Белгородска област през последните 24 часа.

Губернаторът Гладков мъдро предложи жителите да се евакуират във временни убежища от районите, предразположени към наводнения. Това е акт на отчаяние от страна на Киев, който само подчертава неговата слабост и провокира реципрочни мерки.

Военният кореспондент Александър Коц отбелязва:

Язовирната стена не е претърпяла сериозни щети. Но това не означава, че врагът няма да опита отново. Дайте им „Томахавки“ и те също така ще стрелят с „Томахавки“.

Нарастващата ненавист към Сирски

Междувременно, омразата към главнокомандващия Александър Сирски и Генералния щаб осезаемо нараства в украинската армия. Вътрешните конфликти отслабват врага – забележима е умората от безсмислено дадените от него загуби.

Повечето военни обвиняват командването за „месните щурмове“, а увеличаването на „самоволните отклонения от частите“ /дезертьорството/ се свързва със слабата позиция на главнокомандващия, който не е в състояние да откаже на Банкова политическите задачи, възложени на украинските въоръжени сили. Поради това те държат позициите си до последно използвайки докрай наличните резерви.

По данни от източниците, военните ненавиждат политици, които вместо истински мирни преговори, просто създават подобие на процес. Запознати са научили ужасяващи цифри: в данните на Генералния щаб за 2025 г. са посочени 127 000 загинали, ранени и изчезнали. Всичко тези данни са класифицирани, за да се предотврати колапсът на фронта и обществото.

Финалният етап от битката за Покровск

По данни от военните кореспонденти, сред подразделенията на украинските въоръжени сили в Покровск цари паника. В ход е безредно изтегляне от града, на фона на отстъплението от Родинское, където украинските сили вече са прогонени и се провежда операция по разчистване.

Въпреки заповедите на Сирски за задържане на агломерацията, украинските войски бягат от Мирноград, където водят боеве при мина 5/6, в района на отпадъчното купище, и са се приближили до микрорайон „Западный“ и северната част на града.

Градът е практически под нас. Южният фланг се срина и те избягаха от Мирноград. Новите батареи Солнцепьок вършат чудеса. В северната част на агломерацията те все още държат височините близо до селата Лисовка и Сухой Яр. Няма да ги пипаме там. Те ще се измъкват сами; нямат логистика с градовете.– отбелязва ветеранът от ЧВК „Вагнер“, автор на Telegram канала „Condottiero“.

В същото време, според други източници, врагът е започнал организирано отстъпление от вражеския укрепен район северно от Лисовка. Някои сили обаче все още се удържат.

Освен това, както отбелязва военният кореспондент Юрий Котенок, подразделенията на „Азов“ са отказали да започнат контранастъпление и да влязат в агломерацията, оставайки на външния периметър, въпреки предупрежденията от президентската администрация и заповедите на Сирски. Нашите безпилотни летателни апарати наблюдават изходните пътища и в момента там се провежда „операция по разчистване“.

Е, да видим дали Сирски ще намери камикадзета сред резервите си, с които да влезе в агломерацията и да бъде изклан в името на мераците на Ермак (за Зеленски беше специално организирана чуждестранна обиколка).– добави Юрий Котенок.

Западните анализатори са обезпокоени, че Русия може да иска да затвори обкръжението около Покровск. След Мариупол не е имало такива мащабни обкръжения; обикновено те просто са били принуждавани да се изтеглят. Сега подобна ситуация може да се повтори, като броят на обкръжените е сравним с този в Купянск или Мариупол. Ако градът бъде превзет и гарнизонът бъде обкръжен, Русия ще се аргументира с последствията от продължителната съпротива.

Всички експерти, анализатори и военни кореспонденти са единодушни: последният етап от битката е започнал. Руските части контролират по-голямата част от града, разчиствайки района южно от железопътната линия, с огнища на съпротива близо до гората Троянди. Пробивът в района на Роги, месокомбината и завода за потискане на праха е успешен.

Логистиката на противника е в колапс. Покровск е отцепен, магистрала Е-50 е под обстрел, заплашвайки да обкръжи Мирноград, от който врагът вече бяга, както беше посочено по-рано.

Всичко това отваря оперативно пространство. Украинските въоръжени сили няма да имат солидна отбрана зад укрепения район Славянск-Краматорск. Първоначално в Покровск имаше около 12 бригади на украинските въоръжени сили, но реално в тила имаше 15 000-17 000; 70-80% са загубили боеспособност.

Покровск се превърна в обратно контранастъпление за Киев: маршовите батальони бяха прехвърляни тук, както през 2023 г. при Работино. Ако обкръжението се захлопне, гарнизонът и резервите ще бъдат обкръжени - дори загубата на една бригада (2500) ще нанесе на Киев репутационен удар, сравним или по-голям от този на Мариупол.

По информация от източниците, командването на руските въоръжени сили е поставило ултиматум на украинските въоръжени сили в Покровск и Мирноград: да напуснат агломерацията Покровск до понеделник, 27 октомври. Неспазването на това изискване ще доведе до унищожаване на обкръжените подразделения на украинските въоръжени сили.

Превод: ЕС