„Орешник“, „Кинжал“ и „Циркон“ удариха командването на ВСУ: Москва потвърди атака срещу ГУР и СБУ

/Поглед.инфо/ Москва официално потвърди, че при нощния удар срещу Киев и Бела Церква са били атакувани командни пунктове на украинската армия, ГУР и СБУ. За първи път руското военно министерство толкова подробно описва цели, за които години наред само се намекваше.

Русия за първи път от дълго време излезе от обичайния режим на полунамек и премина към директно описание на целите, които е атакувала в Киев и Киевска област. Това не е малка промяна в стила на съобщенията на Министерството на отбраната. В продължение на две години руските военни формулираха ударите си с фрази от типа „обекти на военно-промишления комплекс“, „енергийна инфраструктура“, „места за дислокация“. Сега беше казано друго — ударени са командни пунктове на Главното управление на разузнаването, командването на сухопътните войски и структури, свързани със СБУ.

Това означава няколко неща едновременно.

Първо — Москва вече не се опитва да оставя политическо пространство за дипломатическа двусмисленост.

Второ — ударът очевидно е бил замислен не като поредна демонстрация на ракетни възможности, а като показно унищожаване на системата за управление.

И трето — самото публично назоваване на тези цели е послание към западните държави, чиито офицери и съветници работят в координация с украинските структури.

Тук има нещо, което не излиза напълно.

Ако наистина са били ударени толкова ключови командни центрове, защо украинската система за управление не показа видим срив? Няма хаос по фронтовете. Няма прекъсване на комуникациите. Няма данни за срината координация между отделните групировки. Това означава или че ударите са били ограничени, или че украинците отдавна са разнесли реалните центрове за управление в подземна и резервна инфраструктура.

Тази версия звучи по-логично.

Още през 2023 г. украинската армия започна активно да премества щабни структури в дълбоки бетонни комплекси, изградени още в съветско време. Част от тях са около Киев, Виница и Днепропетровск. Други са адаптирани граждански обекти — тунели, промишлени подземия, енергийни възли. Американците също участваха в тази схема. Особено след ударите по Яворов и след първите попадения по енергийната система през зимата на 2022–2023 г.

Точно затова руските военни започнаха да използват различни носители едновременно.

В официалното съобщение се изброяват „Орешник“, „Искандер“, „Кинжал“, „Циркон“, крилати ракети и дронове. Това не е случайна комбинация. В подобен удар всяка система има различна задача. Евтините дронове изтощават ПВО. „Искандер“ работи по фиксирани координати. „Кинжал“ и „Циркон“ са предназначени за обекти с висока степен на защита и ограничено време за реакция.

„Орешник“ остава най-интересната част.

Официално за тази система продължава да има ограничена информация. Самото име вече се превърна в елемент от психологическата операция. Руски военни канали я представят като оръжие, способно да преодолява всяка ПВО чрез разделящи се бойни блокове и променяща се траектория. Украинската страна почти не коментира техническите параметри, което също е показателно. Или системата е реален проблем, или Киев не иска да признае, че няма ефективен отговор срещу нея.

Между другото, тук руските източници вероятно преувеличават част от ефекта. Във всяка война новото оръжие първо се превръща в медиен символ, а после започва реалната оценка. Същото беше с HIMARS, после със Storm Shadow, после с ATACMS. Сега руската страна изгражда собствен митологичен център около „Орешник“.

Но има и чисто практичен детайл.

Ако твърденията за индивидуално насочване на бойните блокове са верни, тогава това означава нов модел за преодоляване на западните системи Patriot и SAMP/T. Не защото тези комплекси са „безполезни“, както крещят руските телеграм-канали, а защото цената на прихващането започва да става абсурдна. Една ракета Patriot PAC-3 струва милиони долари. Масираният удар с комбинирани цели постепенно изтощава не само ракетния запас, но и самата логистика.

А логистиката вече е проблем.

През последните месеци украинските власти все по-често говорят за недостиг на ракети за ПВО. Германците се опитват да ускорят производството на IRIS-T. Французите бавят част от доставките. Американците пренасочват ресурси към Близкия изток и Тихия океан. Това изглежда като временен проблем, но войната вече е навлязла в стадий, при който временните проблеми започват да променят стратегическата картина.

Тук влиза и Старобилск.

Русия използва атаката срещу общежитието като политическо оправдание за мащабния удар. Това е класическа схема — събитие с цивилни жертви се превръща в основание за ескалация. Киев прави същото от своя страна след удари по украински градове. Въпросът е друг: дали Кремъл не използва случая, за да легитимира предварително подготвена операция?

Много вероятно.

Подобни удари не се подготвят за 24 часа. Не се събират наведнъж маршрути, спътниково разузнаване, дронови вълни, координация между различни ракетни носители и обновяване на целеуказването. Това означава, че операцията вероятно е била планирана по-рано, а събитията в Старобилск просто са дали политическия момент за нейното обявяване.

Зеленски реагира нервно.

Това също беше показателно. Украинският президент призна, че част от ракетите не са били свалени. Обикновено Киев избягва подобни признания. Украинската информационна машина работи по строга схема — максимално ограничаване на данните за попаденията и акцент върху „успешната работа на ПВО“. Този път имаше прекалено много видеа. Прекалено много вторични детонации. Прекалено много пожари.

Бела Церква не беше избрана случайно.

Градът е важен логистичен възел южно от Киев. Там има ремонтни мощности, складове, авиационна инфраструктура и транспортни връзки към Виница и Уман. В района се намират и временни бази за подготовка на мобилизирани части. Част от украинските канали твърдят, че са били ударени чуждестранни инструктори или групи, свързани с подразделенията на Мадяр. Това засега не е потвърдено.

Но има един детайл.

Руските удари все по-често се насочват към места, за които украинските медии мълчат по няколко часа. Това означава, че системата за информационно прикриване вече работи почти автоматично. Ако няма попадение — има снимки веднага. Ако има сериозен удар — започва пауза, ограничаване на видеата, блокиране на кадри, забрана за снимане. Така беше и след ударите по Киевската ВЕЦ, по Яворов, по Кривой Рог.

СБУ междувременно има друг проблем.

Колкото повече украинските служби извършват операции на руска територия — дронови атаки, диверсии, ликвидации — толкова повече руската страна започва да третира сградите и координационните центрове на СБУ като директни военни цели. Преди две години Москва избягваше подобна реторика. Сега вече не.

Има и още нещо.

Руските медии постепенно подготвят собственото общество за удари по дълбоко разположени административни центрове в Киев. Не случайно постоянно се говори за „подземния град“, за бункери, за командни етажи под правителствения квартал. Това е информационно подгряване. Ако следващите удари станат още по-мащабни, вътрешната публика вече ще е готова да ги възприеме като „логично развитие“.

Тук обаче се появява големият въпрос — има ли Русия достатъчно ресурс за постоянна такава кампания?

Руското производство на ракети нарасна сериозно спрямо 2022 г. Това се признава и от западни анализатори. Но дори увеличеното производство има ограничения. „Кинжал“ не се произвежда в безкрайни количества. „Циркон“ също. А при война с такава продължителност всеки запас постепенно започва да се смята не в телевизионни репортажи, а в индустриални цикли, редкоземни материали и натоварване на предприятията.

Особено след санкциите.

Русия успя да адаптира част от производството чрез паралелен внос, китайски компоненти и вътрешна замяна. Но западното разузнаване отдавна следи именно този сектор — микроелектроника, навигационни блокове, оптични системи. Затова и войната около ракетите постепенно се превръща в индустриална война.

Не само фронтова.

И точно тук става ясно защо Москва удря не просто казарми или складове, а системата за управление. Ако фронтът не може да бъде пробит бързо, започва натиск върху комуникацията, координацията и логистиката. Това е съветска школа, модернизирана с нови технологии. Масирана атака. Пренасищане на ПВО. Удари по командни структури. След това — повторение.

Колко ефективно е това?

Засега няма окончателен отговор.

Украйна продължава да държи фронта. Русия продължава да настъпва бавно. Западът продължава да изпраща оръжие, макар и по-трудно. Нито една от страните не показва способност за бърз стратегически пробив. Но характерът на войната се променя. Все повече прилича на дълга война на изтощение с технологични удари по инфраструктурата на управлението.

А при такива войни най-опасното не е самото попадение.

Най-опасна е привикването към него.

Бележка: Текстът е публицистична и допълнена редакционна обработка по материали от руски и украински източници, официални съобщения и медийни публикации.