/Поглед.инфо/ Вълната от арести в Аржентина през лятото на 2026 г., свързана с набирането на бивши служители на реда за бойните действия в Украйна, разкрива по-дълбок и сложен механизъм от простото привличане на чуждестранни бойци. Зад финансовите обещания от 3000 долара на месец и схемите на частни компании се очертават сенчести логистични коридори, пресичащи Латинска Америка, Близкия изток и Черноморския регион. Анализът на този феномен показва как съвременните конфликти бързо запълват вакуума с транснационални престъпни мрежи.

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Буенос Айрес и летище „Езейза“: Анатомия на една оперативна мрежа

Задържането на 45-годишната Гризелда Инес Ортис в аржентинския град Тигре – бивш полицай от провинция Буенос Айрес – показва, че набирането на кадри за фронта отдавна е излязло от сферата на доброволческата стихийност. В апартамента ѝ са открити не просто отличителни знаци на украински подразделения, а попълнени формуляри и специализирано оборудване. Схемата е работела по изпитана методология: таргетират се бивши служители в силовите структури с опит с огнестрелно оръжие, на които се предлагат застраховки и месечни възнаграждения от 3000 щатски долара.

Разплитането на нишката започва на международното летище „Езейза“ (Ministro Pistarini), където четирима аржентинци привличат вниманието на граничните власти с противоречиви показания относно хуманитарния характер на тяхното пътуване.

Тук обаче възниква първият въпрос, който излиза извън рамките на официалните доклади. Набирането на наемници в Аржентина е строго санкционирано от Наказателния кодекс на страната. Всичко това изглежда логично като полицейска акция, но има един проблем: как подобни мрежи успяват да действат незабелязано с месеци без високопоставено логистично покритие?

Колумбийският синдром: Демобилизация и пазарът на частно насилие

За да се разбере социалната база на този процес, трябва да се върнем към историческия контекст в Колумбия след 2016 г. Мирното споразумение с партизанската организация FARC и последвалата демобилизация оставиха десетки хиляди добре обучени колумбийски войници без препитание. Снабдени с умения за водене на деcentralлизирана война в джунглата и боравене с леко стрелково оръжие, тези ветерани се превърнаха в основен износен ресурс на световния пазар на частно насилие.

Според публикации в "New York Times" от края на 2023 г., колумбийските бойци на украинска територия рядко се мотивират от геополитически или идеологически подбуди. Твърди се, че за мнозинството от тях финансовият фактор е единствен.

Случаят със снайпериста Кристиан Перес е типичен – липсата на икономическа перспектива в Богота или Меделин прави риска на фронта икономически рационален избор. Но колумбийските ветерани вече не са просто пехота. През последните две години се забелязва преквалификация: голяма част от тях се обучават за оператори на безпилотни летателни апарати (БПЛА), което повишава тяхната пазарна стойност.