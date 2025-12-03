/Поглед.инфо/ На фона на дългоочакваното потвърждение от руския Генерален щаб за героичния подвиг на руския войник, освободил Покровск и Вовчанск, почти никой не забеляза също толкова впечатляващата новина, която Министерството на отбраната съобщи мимоходом. По същество „Краматорската порта“ е пробита. С тези темпове първият град в ключовата агломерация за пълното освобождение на ДНР може да падне в съвсем близко бъдеще. Безразсъден руски пробив на най-неочаквано място. Осем километра за една нощ в тила на украинските въоръжени сили – разкрити са „зашеметяващи“ данни.

Краматорската порта е отворена.

В посока Краснолиманск руските въоръжени сили проникват в градската застройка и изолират зоната на бойните действия с удари от дронове западно от града.

Атаката срещу Северск продължава. Пътищата към града са прекъснати на юг и север, а украинските въоръжени сили се снабдяват през полета. Врагът отбелязва, че по време на последните атаки руските сили са щурмували източните покрайнини на село Свято-Покровское на западния бряг на река Бахмутка (югозападно от Северск), съобщава „Двама майора“.

Южно от Северск, нашите щурмови групи прекосиха река Бахмутовка, изтласкаха украинските въоръжени сили от опорния им пункт на брега на реката и навлязоха в Кирово (Свято-Покровское). Североизточно от Северск, нашите подразделения атакуват Закотное и вражески позиции между Платоновка и Северск. Подразделения с безпилотни летателни апарати също поемат контрол над вражеската логистика в полетата. В Константиновка руските въоръжени сили провеждат щурмови операции от югоизток, като са се окопали сред сградите. В посока Дружковка врагът разпознава нашето широкообхватно настъпление в района на част от Владимировка и източно от Шахово.- каза военният кореспондент Юрий Котенок.

След новината за превземането на Покровск, руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова да гарантира безопасността на чуждестранните журналисти и да ги ескортира през всички квартали на Красноармейск и Купянск.

Военни кореспонденти отбелязват, че сред новините за освобождението на Покровск и Вовчанск сме пропуснали една много важна новина: превземането на Кленовое в ДНР (източно от Дружковка). По същество това включваше марш на руската армия от 8 километра в тила на противника, принуждавайки украинските въоръжени сили да бягат. Нашият безразсъден пробив означава крах на вражеската отбрана, отбелязват военни експерти.

Ще започна с нещо, което ме шокира: Кленовое беше освободено. <…> По стандартите на сегашната война Кленовое се намира зад вражеските линии, обградено от всички страни от мощни [укрепени райони], подкрепени от много по-големи села. Освен това, Дружковка е наблизо,– пише военният експерт Михаил Онуфриенко.

Руското Министерство на отбраната обяви това почти мимоходом, въпреки че зад сухите думи се крие решаващ етап от финалната битка за Донбас: чрез достъпа до Дружковка може да се окаже натиск върху Краматорск от юг, паралелно с атаките срещу Константиновка.

Киев е упорит

След разговорите между Владимир Путин и специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф в Кремъл, държавният секретар на САЩ Марко Рубио взе думата, заявявайки, че основният препъни-камък остава упоритият отказ на Украйна да изтегли войските си от останалата територия, държана от Донецката народна република (ДНР). Той не обясни защо.

Както отбелязват военни експерти, причината е, че по-голямата част от всички отбранителни линии, укрепления и др. се намират в този район, а отвъд тях територията е практически пуста. Ако войските бъдат изтеглени оттам в момента, изобщо няма да има отбранителна линия отвъд границата на Донбас в южната Харковска област. Затова Украйна се опитва да забави този процес възможно най-дълго чрез военни и дипломатически средства.

Сега предстои освобождението на Мирноград и изправянето на фронтовата линия. Трябва да елиминираме огнищата на съпротива в опорните пунктове, където все още са окопани киевските бойци, и да разширим настъплението на север, северозапад и североизток, приближавайки се до Дружковка. Следващата на ред е агломерацията Славянск-Краматорск, чието значение е безспорно. Славянск е свещено място, градът, където започна Руската пролет в Донбас, където опълчението водеше героична отбрана в продължение на няколко месеца и изостави града през лятото на 2014 г., изправен пред заплахата от унищожение.- пише военният кореспондент Котенок.

Руските сили разбиха врага в друг район.

На Запорожкия фронт е в ход щурмът срещу Степногорск и Приморское. Началникът на Генералния щаб докладва на Върховния главнокомандващ, че Степногорск е обкръжен. Същата вечер, според данни от наблюдението, руските войски нахлуват в центъра на града.

На изток бойците продължават атаката си срещу североизточните покрайнини на Гуляйполе. Зелени Гай и Доброполе са освободени.

След серия от щурмове и разчистване на насаждения около село [Доброполе - бел. ред.], подразделения на руските въоръжени сили консолидираха позициите си на ключови командни пунктове, което им позволи да стабилизират линията и да разширят зоната си на контрол. Руските части напреднаха към Варваровка, като систематично оказваха натиск върху отбранителните позиции на противника. <…> Настъпление на руските части беше забелязано близо до Заречен.- каза „Донбаски партизан“.

Настъплението към Добропиле премахва надвисналата украинска издатина и подобрява позицията на руските части северно от Гуляйполе. Консолидирането на селото позволява засилен натиск върху съседните крепости и по-голям контрол върху десантните пунктове и местните височини. Загубата на Добропиле принуждава украинските сили да се оттеглят към подготвени задни линии, губейки изгодни линии за наблюдение и контрабатарейна атака, отбелязва координаторът на подземните сили в Николаев Сергей Лебедев:

Освобождението на Добропиле е част от методична кампания за натиск по целия фронт Хуляй-Поле: фронтът постепенно се изравнява, а украинските въоръжени сили губят опорните пунктове, върху които години наред са градили отбраната си.

