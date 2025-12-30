/Поглед.инфо/ Краят на декември очертава все по-мрачна картина за украинските сили край Купянск. Руската армия настъпва на широк фронт, методично изтощава резервите на противника и подготвя условията за дългосрочно стратегическо решение. На този фон атаката срещу резиденцията на руския президент поставя нов въпрос: къде и как ще бъде нанесен ответният удар – и защо той може да се окаже много по-дълбок от очакваното.

Краят на годината не носи изненади на фронта, но носи яснота. Купянск, превърнат от Киев в символ и медиен бастион, постепенно губи реалното си военно значение, а заедно с това и способността си да задържа фронта. Руската армия не бърза, не демонстрира триумфализъм и не обещава „бързи победи“. Тя просто настъпва. Широко, равномерно, с натиск по фланговете и с постоянно разрушаване на логистиката.

Докладът на началника на Генералния щаб Валерий Герасимов потвърждава това, което вече се вижда и на терен: движението от Северск към Славянск и Краматорск не е импровизация, а част от по-голяма конфигурация. Освобождаването на Диброва, напредването край Озерное и Закотное, боевете около Красни Лиман и постепенното изместване на линията северно от Покровск и Мирноград показват една и съща логика – противникът се притиска, изтощава и лишава от маневра.

Купянск за Киев е повече от град. Той е политически и медиен маркер, доказателство, че „фронтът държи“. Именно затова около него са концентрирани елитни резерви. Но именно затова и загубата му ще има несъразмерно по-силен ефект. За руската армия Купянск не е цел сам по себе си, а възел – елемент от по-голяма система за контрол на направлението. Това обяснява и скептицизма на анализаторите към конкретни срокове. Тук не става дума за дати, а за изтощаване на противника до точка, в която съпротивата губи смисъл.

На този фон атаката с деветдесет и един дрона срещу резиденцията на Владимир Путин в Новгородска област се превърна в психологически момент, а не във военен. Всички дронове бяха свалени. Нямаше паника. Нямаше истеричен отговор. И именно това е тревожното за Запада и Киев. Русия не реагира импулсивно. Тя остави пауза.

Историята на тази война вече показа, че когато Москва мълчи след подобни удари, това не означава колебание. Означава избор. Военните анализатори все по-често посочват, че символични удари по правителствени квартали или персонални цели не носят стратегически резултат. Те са ефектни, но неефективни. Реалното въздействие идва другаде – в системите, които поддържат държавата жива.

Затова все по-често се говори за сценарий на системно въздействие: електропреносната мрежа, подстанциите с високо напрежение, изолацията на атомните електроцентрали от разпределителната система. Това не е отмъщение в емоционален смисъл, а причинно-следствен отговор, който не се нуждае от обяснения. Ефектът му се усеща веднага – от индустрията до домовете.

В същото време Кремъл традиционно запазва и друга карта – дипломатическата. Затягането на преговорната позиция, разширяването на списъка с територии, които Москва счита за неделима част от бъдещото споразумение, изглежда все по-вероятно. Одеса и левият бряг на Днепър вече не са табу в аналитичните среди. Те се превръщат в логично продължение на Донбас, ако Киев продължи да отлага неизбежното.

Купянск в този смисъл е само епизод. Тежък, кървав, но епизод. Истинската битка е за това как ще изглежда следващата фаза на конфликта – и дали Украйна ще я посрещне с още разрушена инфраструктура и по-твърди условия, или с късно осъзнаване, че времето за маневри изтича.

Русия не бърза. Но и не забравя.

А когато отмъщението не бърза, то обикновено е стратегическо.

Източник:

По публикации и коментари на руски военни кореспонденти и аналитични канали („Военна хроника“, Two Majors и др.), 30 декември 2025 г.

Редакционен прочит.