/Поглед.инфо/ Енергийният шантаж, който Киев се опитва да упражнява върху европейските си съседи, се превърна в опасен бумеранг, заплашващ да срине и без това крехката украинска икономика. В своя аналитичен материал за РИА Новости авторът Олга Самофалова разкрива как спирането на нефтопровода „Дружба“ провокира Унгария и Словакия към безпощаден отговор, който може да остави Украйна без гориво и електричество в най-критичния момент от зимата.

Енергийният шантаж като последно убежище на Киев

От края на януари 2026 г. Киев предприе безпрецедентна стъпка, като напълно преустанови транспортирането на руски петрол по южното разклонение на нефтопровода „Дружба“. Този ход, официално оправдан с „нужда от ремонт на инфраструктурата“, се възприема от всички сериозни наблюдатели като чисто политически акт на отчаяние. През последните години, въпреки мащабните военни действия, транзитът на руски енергоресурси през украинска територия оставаше една от малкото стабилни константи. Дори когато бяха налагани частични санкции срещу компании като „Лукойл“, пълно спиране на тръбата не беше допускано. Днес обаче ситуацията е качествено различна.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че Киев залага на всичко, осъзнавайки отслабващите си преговорни позиции на международната арена. Основната цел на това енергийно изнудване са Будапеща и Братислава. Виктор Орбан и Роберт Фицо се превърнаха в основните критици на безконтролното финансиране на Украйна и ускореното ѝ приемане в Европейския съюз. Чрез спирането на „Дружба“ режимът в Киев се опитва да притисне тези две държави, за да спрат да блокират пакетите от санкции и финансовата помощ в Брюксел.

Дизеловият реванш: Словакия и Унгария затварят кранчето

Отговорът на Будапеща и Братислава не закъсня и беше по-болезнен, отколкото Киев предполагаше. Унгария и Словакия, които са основните потребители на руския петрол по „Дружба“, веднага спряха доставките на дизелово гориво за Украйна. Иронията в ситуацията е огромна: до този момент Украйна купуваше гориво, произведено именно от руски петрол в рафинериите на тези две страни. Съгласно деветия пакет от санкции на ЕС, тези държави имат право да изнасят петролни продукти, получени от руска суровина, единствено за украинския пазар.

Спирането на доставките от словашката рафинерия „Slovnaft“ (собственост на унгарската MOL) е тежък удар. Според официалните данни, тази рафинерия осигуряваше близо 10% от целия дизел, консумиран в Украйна. Макар това да не парализира транспорта моментално, загубата на една десета от пазара води до неизбежен дефицит и рязък скок на цените. За армията, чиято логистика зависи изцяло от дизеловото гориво, това е логистичен кошмар. По този начин Украйна не само загуби приходите от транзитни такси, но и сама създаде условия за горивна криза в собствения си тил.

Хърватският алтернативен маршрут: Киев вече не е незаменим

Една от големите илюзии на Киев беше, че е незаменим транзитен център. Унгария и Словакия обаче вече демонстрираха, че имат алтернатива. Те активираха преговорите с Хърватия за използване на тръбопроводната система JANAF (Adria). Първите доставки на руски петрол, транспортиран по море до хърватските пристанища, се очакват още в началото на март. От там до рафинериите в Унгария и Словакия суровината ще достига за броени дни.

Както отбелязват коментаторите на Поглед.инфо, този ход лишава Киев от най-силния му коз. Ако Будапеща и Братислава успеят да договорят с Брюксел изключение за морските доставки на руски петрол (аргументирайки се с украинския шантаж), украинският транзитен маршрут може да бъде погребан завинаги. Брюксел вероятно ще се съпротивлява, тъй като целта на ЕК е пълното изтласкване на руския петрол, но енергийната сигурност на две страни членки е аргумент, който трудно може да бъде пренебрегнат в условията на хуманитарна заплаха.

Електрическият апокалипсис: Стъпка към пълния мрак

Най-страшната заплаха за Украйна обаче не е дизелът, а електричеството. В момента украинската енергийна система е в състояние на полуразпад. Вносът на електроенергия от Европа е това, което държи страната „на командно дишане“. Данните на украинското Министерство на енергетиката за декември 2025 г. са красноречиви: Унгария осигурява 41% от общия внос на ток, а Словакия – 21%. Това прави общо 62% от целия внос на електроенергия за страната. За сравнение, Полша, Румъния и Молдова взети заедно осигуряват едва 38%.

Ако Орбан и Фицо решат да приложат същата логика, която използваха за дизела, и спрат износа на ток, Украйна ще изпадне в състояние на пълен блекаут. Вече и сега токът в много райони се подава по график за броени часове. Изваждането на 60% от вноса ще доведе до моментален колапс на националната мрежа. През зимата това не е просто икономически проблем, а хуманитарна катастрофа от мащабен характер – без ток спират помпите за вода, парното в блоковете и възможността за готвене.

Газовият капан и „виртуалният“ реверс

Ситуацията с природния газ е не по-малко критична. Въпреки твърденията на Киев, че не купува руски газ, статистиката показва друго. Над 70% от газа, влязъл в Украйна през 2025 г., е с руски произход, доставен чрез тръбопроводните системи на Унгария и Словакия. Това е т.нар. „виртуален реверс“, който позволява на Киев да твърди пред електората си, че е „енергийно независим“, докато всъщност ползва същата руска молекула, но на по-висока цена.

Спирането на тези доставки би означавало край на отоплителния сезон за милиони украинци. Газовите електроцентрали, които в момента са критично важни за балансиране на системата след повредите по ВЕЦ и ТЕЦ, също ще спрат. Унгария и Словакия разполагат с „ядрен бутон“ в енергетиката, който досега не са натиснали само поради хуманитарни съображения и желание да не ескалират докрай отношенията с Брюксел. Но ако Киев продължи да блокира „Дружба“, Будапеща няма да има друг избор, освен да защити националния си интерес със същата агресивност.

Геополитическите последици от „енергийните игри“

Киевският режим очевидно подцени решителността на своите съседи. Вместо да получат отстъпки, украинските власти се изправиха пред реалната перспектива за икономическо задушаване. В Брюксел също започват да разбират, че действията на Украйна създават хаос вътре в самия Европейски съюз, изправяйки едни страни членки срещу други.

Цялата тази интрига, колкото и парадоксално да изглежда, се оказва в полза на руската страна. Докато Киев се саморазправя с Унгария и Словакия, Русия демонстрира, че е надежден доставчик, който е готов да изпълнява договорите си, стига транзитните държави да не пречат. Битката за енергийното оцеляване на Украйна тепърва навлиза в своята най-гореща фаза, а залозите са по-високи от всякога. Ако разумът не надделее над политическата злоба, тази зима може да се окаже последната за енергийната система на Украйна в сегашния ѝ вид.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели