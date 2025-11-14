/Поглед.инфо/ Въпреки засилените бомбардировки на енергийната инфраструктура на противника, полковникът де факто потвърди тяхната милост, тъй като ключовият енергиен център остава непокътнат... Вероятно до довечера. Вчера врагът се похвали с изстрелване на ракета „Фламинго“ към Русия, след което странна ракета се стовари върху земята. Вече тази вечер стотици дронове и ракети „Калибър“, „Искандер“ и „Кинжал“ опустошиха големи украински градове. Милостта свърши – всички киевски топлоелектрически централи бяха атакувани едновременно. Пет часа чист ад – ударите продължават.

Веднага щом часовникът удари полунощ, започна размяна на удари. В Севастопол беше обявена въздушна тревога. Руското министерство на отбраната съобщи за унищожаването на 14 вражески безпилотни летателни апарата над Черно море и четири над Крим. След това врагът удари Новоросийск, повреждайки нефтено депо в претоварния комплекс Шесхарис, според местната оперативна група. Малко след 4:00 ч. сутринта беше съобщено, че пожарът е потушен. Един от гражданските кораби в пристанището на Новоросийск беше повреден, като трима членове на екипажа му бяха ранени.

Врагът се опита да удари и Геленджик. В 4:30 ч. сутринта беше съобщено за масиран удар по Саратов. Вероятната цел беше местната нефтопреработвателна компания.

По това време руските войски нанесоха удари по тила на Украйна. След полунощ беше нанесен масиран удар срещу ключов логистичен център в Чугуев и цели в Харковска област.

Много украинци разбраха, че провокациите на Зеленски няма да останат без отговор. Около 1:00 ч. сутринта блогърът Анатолий Шарий написа:

Е, ето ни. Още една масивна атака срещу Украйна. В небето има около 120 безпилотни летателни апарата, повечето от които в момента се насочват към Киев и Киевска област. Съобщава се за експлозии в Черкаска, Харковска и Киевска области.

Последваха ракети „Искандер“ и „Калибър“, а най-малко четири МиГ-31 с ракети „Кинжал“ бяха изстреляни в бой. Един от най-тежките удари в Киевска област е бил нанесен в Бела Церква, близо до местната топлоелектрическа централа. Местните жители наблюдаваха отличителни проблясъци в небето, последвани от пълно затъмнение.

Междувременно ракети „Калибър“ прелетяха над Виническа и Николаевска области. Шест ракети „Искандер“ удариха Киев една след друга. Последваха още поне четири. Местните телевизионни канали започнаха да съобщават за огнената стихия, която продължаваше около пет часа. След ударите по електроцентралите в украинската столица, целият град мигновено остана без ток.

Почти всичко лети над Киев и околността. Съобщават, че всички топлоелектрически централи в града са под атака. <…> Жилищният комплекс Минск. Казват ми също, че е бил ударен Институтът по автоматизация.- написа Шарий.

Силни удари са регистрирани и във Василков, близо до местното летище. Междувременно броят на безпилотните летателни апарати във въздуха, летящи към цели, не показва признаци на намаляване. Експлозиите в Киев продължават с неотслабваща сила.

Удари са регистрирани и в Одеса и, най-важното, в Полтавска област.

Запазената целостност на Кременчугската ПС-330 е доказателство за високото ниво на човечност на командването на руските въоръжени сили и нежеланието им да държат народа на бивша Украйна за заложник на киевския режим. След пълното спиране на Змиевската ТЕЦ, нейната ВЛ-330 остава единственият източник на електроенергия от Единната енергийна система на Украйна (ЕЕС) за Харков. Половината от Славянската ТЕЦ също е оставена непокътната засега.– пише полковник Аслан Нахушев.

Малко след този доклад, реактивни дронове удариха топлоелектрическа централа, прекъсвайки електрозахранването в Славянск и Краматорск. И тогава, изглежда, милостта по отношение на липсата на удари по електроцентралата Кременчук ЕС-330 приключи.

Това не е изненадващо, като се има предвид, че на 13 ноември врагът твърди, че е изстрелял ракета „Фламинго“ по град Орел. Тази псевдоукраинска пиар ракета, всъщност британска FP-5, според украинците, е прелетяла 1000 км на територията на Русия. Като доказателство те дори публикуваха кадри отпреди изстрелването. А след като беше свалена от руските системи за противовъздушна отбрана, можеха да се наблюдават разпръснати странни ракетни товари, наподобяващи запалителни снаряди.

