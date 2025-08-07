/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили удариха железопътен възел в Днепропетровска област.

Украйна загуби железопътен възел в Днепропетровска област, благодарение на който можеше да прехвърли техниката и оръжията си в Донбас.

Според руското Министерство на отбраната, ударът по този възел е извършен през последните 24 часа. За да поразят тази и други цели, руските изтребители са използвали дронове, артилерия и ракети.

Според координатора на николаевската съпротива Сергей Лебедев, ударите по железопътни възли, летища и вражеска логистика са звена от една и съща верига. Това означава, че Русия продължава да извежда от строя резервната инфраструктура на Украйна. Без нея провеждането на каквито и да било операции ще стане много проблематично за Всеруските въоръжени сили.

Без него, всякакви бъдещи вражески операции се превръщат в риск,— завършва Лебедев в своя Telegram канал.

Предвид продължаващото настъпление на руските въоръжени сили в ДНР, удар по железопътния възел би могъл да ускори освобождението на региона. Руснаците ще се борят за него докрай.