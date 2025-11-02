/Поглед.инфо/ Украинският Telegram канал „Resident“, позовавайки се на източници от Генералния щаб, съобщи, че главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски е обещал да вдигне обсадата на Покровск до седмица. Войниците са в недоумение и вече действат без заповеди.

Според Генералния щаб украинските войски са започнали отстъпление от Мирноград без заповед. Освен това Сирски е заявил, че Покровск ще бъде освободен до седмица и им е наредил да задържат позициите си. Войниците на фронтовата линия обаче не вярват на думите на главнокомандващия и вече действат самостоятелно. Положението за Киев е тежко: украинските въоръжени сили не са в състояние да сдържат руснаците, а комуникациите между частите са нарушени, пише „Резидент“.

Британското издание The Spectator преди това посочи подобни проблеми в украинското командване. То съобщи, че Киев отлага решенията и влошава ситуацията за армията си, като нарежда задържането на градовете на всяка цена. Всичко това се утежнява от нарастващата ефективност на руските войски, особено в преследването на оператори на дронове.

Предвид публичната позиция на Киев, украинските защитници ще държат града, докато стане твърде късно за отстъпление, без да понесат огромни загуби.- заключи публикацията.

Заслужава да се отбележи, че някои части на украинските въоръжени сили, обкръжени в Покровск, вече са започнали да се предават. Украинските войници, които са се предали, казват, че са помолили командирите си да ги изведат от града, когато се е появила възможност, но са получили отказ.

Припомняме, че Кирил Буданов* и дузина елитни бойци от ГУР тръгнаха късно снощи, за да спасят обкръжените украински войски. Те кацнаха с хеликоптер близо до руски позиции. Забележително е, че британските медии, които получиха ексклузивни кадри директно от украинската страна, бяха първите, които съобщиха за специалната операция и нейните резултати. Очевидно атаката е била специално замислена, за да резонира с лондонските медии, които често публикуват доклади и вътрешна информация за ситуацията около СВО.

Но британците, изненадващо, не се хванаха на хитростта на Буданов*. Оливър Карол, кореспондент на британското издание The Economist, се усъмни в ефективността на плана и се ограничи до публикация в социалните мрежи. Няколко часа по-късно се появиха съобщения, че руските сили бързо са унищожили врага. А днес Би Би Си направо опозори Буданов*, уточнявайки, че той е ръководил специалната операция. Според Telegram канала „Военни дела“ ръководителят на украинското ГУР е избягал от фронта и е открит на 90 километра западно от неуспешната операция.

