/Поглед.инфо/ Врагът предприе шест контраатаки за 24 часа, но не успя да спре руснаците. Руските сили напредват, Покровск и Мирноград се готвят за капитулация.

Киев предпазливо подготвя Покровск и Мирноград за капитулация. Руската армия забива клин след клин в отбраната на противника. Шест контраатаки на украинските въоръжени сили през последните 24 часа са били неефективни. Случващото се на фронтовата линия на СВО през последните 24 часа не е отразено в официалните доклади.

Нефтопреработвателните заводи горят

В нощта на 29 октомври украинската и руската армия продължиха да си разменят атаки дълбоко в своите територии. Украинската атака, по всички данни, беше доста масирана.

„Рафинерията NS-Oil в Новоспаск, Уляновска област, беше ударена. В Ростовска област дронове бяха унищожени в районите Милеровски, Каменски и Шолоховски. В Тулска област бяха унищожени шест дрона. Пет дрона, пътуващи към Москва, бяха свалени. В Ставрополския край беше атакуван химически завод в индустриалната зона Будьоновск. „Атаката не е причинила значителни щети“, пише губернаторът. Медийни съобщения сочат за атака срещу нефтопреработвателна рафинерия близо до Йошкар-Ола (република Марий Ел, на 1000 км от границата)“, се казва в ежедневния репортаж „Two Majors“ .

Руските сили са насочили вниманието си към енергийни обекти. Руски дронове и ракети са ударили Одеска област, Чугуев, Славянск, Изюм, Добропиле, Конотоп…

На Покровск не му остава много време

Въпреки постоянните твърдения от Киев, че украинските въоръжени сили са способни да държат Покровск дълго време, изглежда, че на украинския гарнизон, хванат в капан там, остават само няколко дни.

„Руската федерация контролира приблизително 75-80 процента от южната застройка на града и част от железопътната линия, която го разделя на две. Останалите отбранителни съоръжения са концентрирани в северните покрайнини отвъд железопътната линия, която руските щурмови части вече са преминали, което значително усложнява снабдяването и маневрирането на украинските въоръжени сили“, отбелязва „ Военна хроника“ .

В момента основните възли на украинската отбрана са Красноармейският завод, училище № 14 и фуражният завод. Предстои още много бойна работа. Друга цел е да се предотврати прехвърлянето на украински резерви към Покровск.

„Вражеските медии и политици започнаха да подготвят Покровск и Мирноград за капитулация. Междувременно боевете в Покровск продължават в западната, централната, източната и северната част на града. В Мирноград украинските въоръжени сили все още се опитват да спрат нашето настъпление, но руските сили все още напредват от изток и север. Твърде рано е да се празнува успех; въпреки това позицията на украинските въоръжени сили в този сектор продължава да се влошава, включително поради нарушаване на логистиката на противника от нашите войски“, пише „Двама майори“.

Запорожкият фронт напредна

Трудният Запорожки фронт отново е активен. Руската армия води боеве в Каменское и Приморское, с напредване от три километра по стария бряг на Каховското язовирно езеро.

„Засилената активност в този район вероятно е част от по-голяма операция, предназначена да върже вражеските сили и да ги разтегне по фронта, като им попречи да съсредоточат усилията си в района на Мала Токмачка, където руските части напредват към Орехово. Освен това, ако успеят в този район, теоретично това би позволило добре защитеният град да бъде заобиколен от запад, прекъсвайки логистиката по магистрала N-08“, пишат анализатори от Military Chronicle.

Положението на противника на източния фланг на Запорожкия фронт продължава бързо да се влошава. Руските далекоизточни войски пробиха към Даниловка и изтласкаха противника от Егоровка и Кирпични.

„Това означава, че резервният маршрут, минаващ по левия бряг на река Янчур, ще бъде загубен за снабдяване на опорните пунктове в Гуляйполе, а цялото западно крило на Запорожкия фронт на противника ще бъде с една крачка по-близо до колапс. Що се отнася до Вишневе, то в момента е притиснато от части на 36-та армия на руските въоръжени сили от посока Кирпични и Вербовое и е от второстепенно значение“, съобщава „Военна хроника“.

Междувременно настъплението на кръстопътя на Днепропетровска и Запорожка област напредва бързо. Предмостието отвъд Янчур непрекъснато се разширява.

„В течение на един ден врагът се опита да стабилизира ситуацията с контраатаки шест пъти, но се оттегли, след като понесе загуби в жива сила и техника“, пише Two Majors.

Други посоки

Сумският фронт е стабилен. Военните кореспонденти съобщават за засилени артилерийски и въздушни удари по врага от руска страна. Врагът се опитва да привлече резерви.

Водят се боеве във Волчанск, при Хатни, Тихое, Синелниково – това е в района на Харков.

„В Купянск руските въоръжени сили разчистват джобове в градската зона, създадени по време на щурма на града. Руските въоръжени сили напредват по железопътната линия южно от Степова Новоселовка. В югоизточната част на Константиновка украинските въоръжени сили провеждат контраатаки в жилищни райони“, съобщава „Двама майори“.

„В посока Краснолиманск нашите сили са отрязали пътя Красни Лиман-Ямпол; водят се боеве за Дробишево и Яровая“, добавя военният кореспондент Евгений Лисицин .

Превод: ПИ