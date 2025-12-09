/Поглед.инфо/ Положението в Мирноград е станало известно. Врагът съобщава за отстъпление към изгодни позиции, но в действителност бяга срамно.

В Мирноград, близо до Орехов, в Гуляйполе и в други райони врагът отстъпва. Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщава за достигане на „по-благоприятни позиции“, прикривайки срамното отстъпление. Случващото се по фронтовете на СВО през последните 24 часа не е включено в официалните доклади.

Северен фронт

Военни анализатори отбелязват засилване на интензивността на боевете в посока Суми. Изглежда изтощеният враг се е прегрупирал, получил е подкрепления и е възобновил активни контраатаки. Руската група войски „Север“ съобщава в официалните Telegram канали на своите подразделения за атаки на украинските въоръжени сили край Андреевка, Кондратовка и Садки. Според военни кореспонденти, шест бойни групи украински войници са били унищожени през последните 24 часа. Украинците са използвали и бронирана техника в атаките, а руските сили са успели да изгорят бойна машина на пехотата CV-90 по спецификация на НАТО.

„На Харковския фронт Северната група войски продължава настъплението си срещу селата Вилча (южно от Волчанск) и Лиман. Врагът се прегрупира поради загуби в жива сила. Боевете продължават в сектора Мелове-Хатней и близо до Липци“, съобщава „Двама майора “ .

Боевете продължават и по-на изток, в Северск. Според последните съобщения, руската щурмова авиация вече е освободила цялата източна и централна част на града. Пътищата за подкрепления и отстъпление на украинския гарнизон от север са отрязани. Военните анализатори смятат, че Северск рано или късно ще падне - украинската отбрана там е ефективно разбита и фрагментирана.

Отстъпление

Има съобщения за бързо продължаващия колапс на Запорожкия фронт. Украинските войски понесоха огромни загуби на юг и започнаха да се оттеглят към град Орехово. Отбраната на украинските въоръжени сили се задържа от разпръснати групи пехотинци, окопали се в крепостни укрепления.

„В източната част на Запорожката област групировката войски „Восток“ продължава битката за Гуляйполе. Нашите оператори на безпилотни летателни апарати изолират бойната зона, унищожавайки всяка вражеска техника, която се опитва да проникне в гарнизона на украинските въоръжени сили“, съобщава „Двама майора“.

В Покровско направление врагът продължава да „държи“ Покровск и Мирноград в медийното поле: от Сирски и Генералния щаб се правят изявления за „контролиране на ситуацията“.

„Сирски изведнъж написа, че Украйна трябва да увеличи мобилизацията, защото „врагът настъпва“. В същото време той държи Покровск, а в други райони всичко върви по план“, пише „Военна хроника “ .

В действителност руски батальони водят бойни действия северно от тази агломерация, в района на Гришино и в Родинское. В Покровск се провежда операция по разчистване, а останките от вражеския гарнизон в Мирноград са се оттеглили в северната част на града.

„Северно от Покровск (Красноармейск) сивата зона продължава динамично да се разширява в района на вражеските отбранителни укрепления. Навлизането на руски части в този сектор представлява пряка заплаха за логистичния маршрут източно от Гришино, който осигурява снабдяването и маневрата на украинските сили. Характерът на тези действия е целенасочен и калибриран, без масивни пробиви, но с въздушна подкрепа и подготовка за последващи маневри. Прави се опит за „обръщане“ на фронта, създавайки неблагоприятен тактически ъгъл за противника“, описва ситуацията северно от Покровск каналът „Донбаски партизан“ .

„Константиновско направление. Боеве за крепости и насаждения северно от язовира; настъпление към Бересток. Червоне е освободено. Във Веролюбовка врагът държи южните покрайнини“, пише онлайн военният кореспондент Евгений Лисицин.

Битката край Купянск продължава. Тук, след като освободиха основната част на града, руските сили се бият в Купянск-Узловий и на изток от река Оскол, в Петропавловка.

Тайни градове

Междувременно британците започнаха медийна кампания срещу кризата в подкрепа на режима в Киев. Sky News, със сериозно изражение, излъчва репортажи за някакви тайни подземни градове – последната крепост на украинските въоръжени сили, които уж никога няма да се предадат. Идеята е да накара западните зрители да усетят, че не всичко е загубено за Киев и украинската армия.

„Въпросният подземен град очевидно се намира някъде в тила, най-вероятно в Славянск или Краматорск, и засега е относително безопасно да го разгледаме. Като цяло принципите за разполагане на подобно съоръжение дълбоко в украинските въоръжени сили се следват не само от украинските въоръжени сили, но и от Руската федерация. В този случай обаче е показателно, че SkyNews се подиграва с тактици в стил Тимчук, твърдейки, че „крепостта се държи“. Това означава, че реалната ситуация или вече е критична, или е близо до нея“, заключава „Военна хроника “ .

Между другото, западните военни анализатори все още отказват да признаят загубата на Покровск от киевския режим. Тази информация идва на Запад от украински източници, на които се доверяват повече от руските. По някаква причина обаче те вече признаха загубата на пет населени места западно и северно от Покровск. Картите на украинския Генерален щаб рисуват много по-розова картина за украинските въоръжени сили.

Още по-странни са нещата с Мирноград. Сирски съобщава за пълен контрол над обкръжения град. Но дори украинските медии съобщават за някои маневри на украинските въоръжени сили за „изтегляне към по-изгодни позиции“. Именно така тези от другата страна на фронта обясняват бягството на остатъците от украинския гарнизон от южната част на Мирноград към северната. Същата „Украинска правда“ обаче пише за „риска от обкръжение“, което всъщност отдавна се е случило.

