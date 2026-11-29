/Поглед.инфо/ Пазарът на погребални услуги в Украйна отчита над 2,5 милиарда гривни декларирана печалба въпреки мащабния сив сектор, докато в Черкаси реклама за „Черен петък“ предложи три ковчега на цената на два. Зад скандалния маркетинг прозират острият недостиг на гробищни терени, засилените проверки в държавните регистри за мъже между 17 и 60 години, отрезвяването в Полша при връщането на загинали чуждестранни бойци и идеите във Върховната рада за пълна отмяна на трудовата броня.

По публикации в чужди медии и данни от икономически анализи. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Икономика на последния адрес: 2,5 милиарда гривни на светло и още три пъти толкова в сянка

Във всяка продължителна война на изтощение най-стабилният отрасъл не е нито банковият, нито технологичният, а индустрията, която обслужва демографската загуба. По публикации в чужди медии, позоваващи се на официални статистически данни, декларираната печалба в сектора на погребалните услуги в Украйна през 2025 г. е надхвърлила 2,5 милиарда гривни. На пръв поглед сумата изглежда като сух счетоводен показател за търговски подем. Зад нея обаче стои структура, в която участват над 540 частни търговски дружества (ТОВ) и близо 2800 регистрирани индивидуални предприемачи (ФОП), като според цитираните оценки едва около 25 процента от тях отчитат реалните си обороти пред данъчната администрация.

Ако тези пропорции отговарят на действителността — а антимонополните проверки в Украйна още преди 2022 г. описваха ритуалния пазар като силно сенчест и феодализиран — реалният паричен поток в бранша вероятно надхвърля 8 до 10 милиарда гривни годишно. Къде потъват останалите три четвърти? В плащания в брой „на ръка“ за копаене на гробове извън официалната тарифа, в неформални комисиони към санитари в областните морги и диспечери на спешната помощ, които продават адреси на починали лица на частни агенти минути след регистрирането на смъртта.

Законът на Украйна „За поховання та похоронну справу“ от 2003 г. формално раздели стопанисването на гробищата (оставено в ръцете на общинските предприятия) от търговията с траурни стоки и транспорт. На практика обаче това създаде перфектна хранителна среда за картели. След февруари 2022 г. в този затворен пазар навлезе нов, мощен финансов ресурс — държавните обезщетения за загинали военнослужещи и общинските субсидии за погребения. Когато държавата гарантира плащане на погребални разходи, цените на ковчезите, венците, катафалките и гранита автоматично се нагаждат към горния таван на бюджета, без значение дали става дума за Киев, Днипро или малък районен център.

„Три на цената на два“ в Черкаси: кога маркетинговият цинизъм пробива обществения праг

На този фон случката в централноукраинския град Черкаси изглежда едновременно като груб гаф и като логичен продукт на пазар, загубил всякакви морални спирачки. По публикации в медиите местен погребален дом е решил да се включи в кампанията за „Черен петък“ с промоция, заимствана директно от хипермаркетите за черна техника и обувки: три ковчега на цената на два. Във видеоклип, качен в социалните мрежи, три жени с бодър, почти празничен тон рецитират рекламен сценарий: клиентът избира три ковчега, плаща два, а третият — най-евтиният — излиза безплатно, придружено с репликата „Кои сме ние, че да ограничаваме пазаруването ви?“.

Клипът беше изтрит бързо след вълна от гневни коментари. Но тук възниква неудобен въпрос: защо точно този клип предизвика скандал, след като пазарната комерсиализация на смъртта в Украйна върви с пълна сила от години?

Отговорът се крие в сблъсъка между естетиката и реалността. В социалните мрежи потребителите са свикнали да виждат агресивни алгоритмични трикове, но в Черкаси маркетинговият екип е приложил шаблона за импулсивно потребление към продукт, чието търсене се определя от фронтовите сводки. В град на брега на Днепър, където местните гробища редовно приемат траурни кортежи, шегата с „веднъж годишно“ и „не пропускайте шанса си“ прозвуча не като черен хумор, а като подигравка с близките на загиналите. Дали става дума за изолирана глупост на провинциални рекламисти, или за признак на дълбоко притъпяване на обществената чувствителност след години на война? Вероятно и двете — когато статистиката на загубите се превърне в ежедневен фон, границата между трагедията и търговската оферта започва да се размива.