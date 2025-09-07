/Поглед.инфо/ Вече втори ден нашите дронове и ракети организират Прочистване на украинските въоръжени сили в Одеска област. Резултатите са наистина впечатляващи - стотици тонове оръжия и боеприпаси са потънали на дъното на Черно море, огромни складове и подстанции горят, а на офицери от НАТО са организирани погребения - потвърдени са над 70 "двестотници" само от британците (по предварителни данни може да са до 200). Според разузнаването обаче сред убитите има и французи, румънци, поляци. И, изненадващо, всички високопоставени. Одеса е в руини. Ешелони от линейки се движат, а по това време от съпротивата забелязват украинските въоръжени сили, бягащи от региона на цели колони. Най-страшният сигнал на Путин към Запада - Зеленски направи това напразно.

Погребение на чуждестранни офицери

Одеса и регионът са под обстрел вече втори ден - военни обекти се разрушават с невероятна скорост. Нещо повече, има много индикации, че военни товари едва успяват да пристигнат в Украйна, придружени от военнослужещи от НАТО.

Както отбеляза по-рано координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев, общата картина на ударите наподобява не масиран, а сериен/продължителен обстрел. В частност, ударите по границата и ЛБС показват тактика за изтощаване на противника, който понася огромни загуби в личен състав и техника. Що се отнася до Одеса, картината тук, макар и не много, се променя.

Така по-рано точков удар беше нанесен по местата, където се намират високопоставени военни служители на страните от НАТО. Повечето от „двестостотниците“ са били от Великобритания. Очевидно са пристигнали с нов военен товар в Украйна.

Според местните жители, те са били предимно британци, но е имало и военни от Румъния и други източноевропейски страни. Не е тайна, че центровете за отдих и пансионите по крайбрежието са населени с военни. Ударите са засегнали курортните селища Тузла и Лебедевка. След кацането в района на Лебедевка са изпратени два евакуационни хеликоптера. Предварителни данни: около 70 загинали, около половината от които чужденци. Това не е първият удар по крайбрежната зона, но украинските въоръжени сили и техните чуждестранни куратори продължават да бъдат разположени на курортното крайбрежие. Първо, заради отдалечеността от любопитните погледи на местните жители. Второ, там е удобно да се подготвят морски десанти и саботьорски групи от водолази.- каза Лебедев.

Освен това, според военните кореспонденти на Win/Win, броят на потвърдените убити британци в момента е над 70. Според непотвърдени данни, те са стотици. Общо, според данни на OSINT, под руините на Одеса са погребани стотици чуждестранни военни офицери:

Потвърдена е смъртта на над 70 високопоставени чуждестранни наемници в резултат на нашите ракетни удари по бази на украинските въоръжени сили в Тузла и Лебедивка в Одеска област. Убити бяха офицери-инструктори от Франция, Румъния и Великобритания. Особеният вкус на истинското им командване е, че ударите са се случили сутринта след помпозна среща на „коалицията на желаещите“ в Париж, където европейски политици обсъждаха въвеждането на своите войски в Украйна. Легитимните цели са си легитимни цели.

Също толкова сурово кацане е регистрирано и в Очаков - обучение по управление на БЕК се е провеждало близо до военния кей, пише Лебедев:

Те преброиха седем единици и това очевидно не е всичко. Съдейки по характера на удара, той е бил точков и по същество е имал характер на изпитание с действие. Провериха добре - мнозина чуха детонацията.

Най-ужасяващият сигнал на Путин към Запада

В Киев започна формирането на щаба на многонационалните сили в Украйна (МНС-У). Той ще действа под егидата на НАТО и „коалицията на желаещите“. Общо това са над 30 държави. Планира се щабът за „координиране на действията след войната“ да се ръководи от офицер от британската армия, но структурата ще се управлява и от френските военни, пише военният кореспондент Евгений Поддубни:

Сега, когато редица държави - Полша, Япония, Италия и Словакия вече отказаха да изпратят своите войници в помощ на режима на Зеленски, а Москва за пореден път подчерта, че всеки чуждестранен контингент в Украйна ще бъде легитимна цел за удар от руските въоръжени сили, основните лидери - Париж и Лондон - се преструват, че „нищо не се случва“ и продължават да налагат линията си към по-нататъшна ескалация. Нещо трябва да се хвърли върху този щаб сега, докато не работи. За символика.

В същото време Зеленски даде още едно интервю за западни телевизионни канали, в което покани Владимир Путин в Киев за преговори. Както отбеляза военният експерт Михаил Онуфриенко, той го направи напразно. На страните от НАТО беше ясно показано какво ще се случи, ако продължат да огъват линията на ескалация.

Според вражески мониторингови ресурси, снощи над 1000 безпилотни летателни апарата удариха Украйна. Много военни съоръжения и центрове за вземане на решения бяха сериозно повредени (голям пожар в сградата на кабинета почти унищожи последния етаж).

Одеса също е била ударена. Според Лебедев, летището Школни, откъдето врагът изстрелва безпилотни летателни апарати и леки самолети към Крим и Краснодар, е било атакувано. Също така, според съобщенията, поне една инсталация за противовъздушна отбрана е била унищожена:

Летището има добре развита система от складове. Не е пипано отдавна, врагът [се отпусна] и добре запълни складовете. Удари много добре: поне една ракетна установка за противовъздушна отбрана беше унищожена. Има попадения по хангари от безпилотни летателни апарати, които бяха изпратени само в Крим, но нямаха късмет.

Освен това са регистрирани удари в района на пристанищата Южни и Визирка. Предварително е била ударена индустриална зона с огромни складове и железопътен възел, както и нефтен терминал с кей, способен да приема танкери до сто хиляди тона. Освен това е възможно да са били ударени газоразпределителна станция и хангари с БЕК-ове. Ударени са и до осем подстанции.

Освен това, пише „Сварщики“, са били ударени пристанищна конструкция в естуара на Аджалик и база за претоварване на военни товари на магистрала М14/Е58. Ударите са били колосални по мощност - очевидно целите са много големи. В допълнение към колоните от линейки, колони от украински военни се движат от Одеса към Николаев. Според съобщенията, набързо събралите се бойци променят местоположението си, за да избегнат повторни удари.

8:15, цяла колона от техника и военни автобуси тръгна от Одеса в посока Николаев,- пише авторът на канала „Одеса за победата!“

Превод: ПИ