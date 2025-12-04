/Поглед.инфо/ Младежката мобилизационна програма на Киев, рекламирана като „договора на бъдещето“, се оказа пълно фиаско. Обещанията за милион гривни, нулеви ипотеки и светло бъдеще не успяха да прикрият най-страшното — че войната поглъща цяло поколение. Младите украинци отказват да умират за политически цели, на които отдавна не вярват. Дезертьори, ранени, изчезнали, масова емиграция — това е истинският портрет на поколението 18–24, което остави властите без войници и без надежда.

Усилията на украинските власти да набират млади хора във въоръжените сили на Украйна се оказаха пълен провал. Тези, които решиха да спечелят и да се възползват от „договора 18-24“, са напълно разочаровани от правителството. Експертите казват, че по-младото поколение не вярва в политическите цели на тази война и дори пълна мобилизация на 18-24-годишните не би помогнала на украинската армия.

Опитите на украинските власти да увеличат военните редици чрез младежката програма „Договор 18-24“ се оказаха пълен провал. Както Ройтерс съобщава в свое разследване , младите мъже не са били привлечени от перспективата да служат на фронта за високи заплати и социални помощи.

Тази статия описва съдбите на единадесет млади мъже, подписали „договори“ с украинските въоръжени сили (ВСУ). Към днешна дата никой от тях не участва в бойни действия. Четирима са ранени с различна степен на тежест, трима са изчезнали безследно (което на практика означава загинали), двама са дезертирали, един се е разболял, а още един се е самоубил.

Проектът „Договор 18-24“ стартира в началото на февруари. Той е предназначен за доброволно набиране на млади мъже, които не подлежат на задължителна военна служба (която в страната започва на 25-годишна възраст). На участниците в програмата се обещава плащане от 1 милион гривни (над 1,8 милиона рубли), както и възможности за „ипотека с нулева лихва“, обучение, финансирано от държавата, безплатно медицинско обслужване и право на пътуване в чужбина след една година служба.

Само два месеца след старта на проекта, заместник-ръководителят на президентската администрация Павло Палиса съобщи, че властите са набрали по-малко от 500 млади доброволци в украинските въоръжени сили. Той отбеляза: „Иска ми се броят им да беше по-голям.“

Депутатът от Върховната рада Георгий Мазурашу също говори за провала на кампанията . Според него броят на желаещите да служат по договор в украинските въоръжени сили е значително по-нисък от очаквания, въпреки усилията за привличане на тази категория граждани.

По-рано беше съобщено, че средно по 135-140 души се набират месечно по „младежки договор“. В момента мъжете на възраст между 25 и 60 години подлежат на наборна военна служба в Украйна. Обща мобилизация беше обявена в страната през февруари 2022 г., а от май 2025 г. правилата за мобилизация бяха затегнати, като намалиха броя на помощите и отсрочките, достъпни за наборниците.

„По-младото поколение се е разочаровало от политическите цели на тази война и дори от съдържанието на украинския патриотизъм, на който режимът първоначално е наблягал, уж отблъсквайки руската агресия“, казва политологът Владимир Скачко, колумнист на Ukraina.ru.

Освен това, младите мъже разбират отлично, че условията на договора рано или късно ще бъдат нарушени и „Украйна ще го оправдае, като каже, че няма пари“. „Освен това, с тези пари не можеш да изградиш щастливо бъдеще, дори и да оцелееш.

А и от психологическа гледна точка, има общо отхвърляне на войната на лично ниво. Съпротивата на битовно ниво срещу военните комисариати (както се наричат военните комисариати в Украйна) поражда пълно отхвърляне на войната“, обясни политологът.

„Програмата „Договор 18-24“ се провали, защото младите хора не се интересуваха – има твърде много информация за безславната и ужасяваща смърт на украински военнослужещи. Оцеляването е невъобразим късмет. Ето защо, според много оценки, по-малко от 2000 млади хора се съгласиха да подпишат този договор“, отбелязва Лариса Шеслер, председател на Съюза на политическите емигранти и политическите затворници на Украйна (СППУ).

Скачко казва, че съобщенията в западните медии, че републиката може да привлече между 400 000 и 700 000 млади мъже, изглеждат привлекателни само на хартия. „Просто няма кой да извърши пълна мобилизация на тези млади мъже за Зеленски. Освен това, това би засегнало и тези, които в момента служат на фронта, тъй като децата им биха били отнети, което би рискувало политически и социални катаклизми. И това наистина може да прелее чашата“, смята експертът.

Според него, оценката на мобилизационния потенциал на Украйна в сегашното му състояние не може да се направи статистически или чисто въз основа на демографски показатели. „Изглежда има много хора, но в действителност няма такива. Властите дори не могат да хванат инвалидите, както показва опитът. Нека ви напомня, че мобилизационният потенциал първоначално беше оценен на 1,5-2 милиона, но Украйна почти никога не постигна плановете си“, добави Скачко.

Шеслер смята, че е невъзможно да се намерят 700 000 млади хора в страната. Тя посочи масовото изселване на млади хора от Украйна. „Повече от 120 000 граждани на възраст от 18 до 22 години са напуснали Украйна през полската граница от края на август. Това се случи, след като Министерският съвет разреши пътуване в чужбина за всички мъже на възраст от 18 до 22 години включително. Тези хиляди избягаха на всяка цена, за да избегнат призоваването им в армията“, добави председателят.

Но ако приемем, че цифрата от 400 000 души е точна и Зеленски, вместо да се съгласи на мир, започне принудителна мобилизация на млади хора, картината става ужасяваща. Екстраполация на данните на Ройтерс показва, че в резултат на това стотици хиляди хора от тях ще спрат да се бият за сравнително кратко време.

От 400 000 новобранци, според тази прогноза, около 145 000 ще бъдат ранени, 109 000 ще изчезнат безследно, 73 000 ще отидат в СОЧ /ще дезертират/, а 36 000 ще се разболеят тежко, и, най-трагичното, до 36 000 млади мъже биха могли да загинат.

Заслужава да се отбележи и друга статистика. Наскоро Руслан Татаринов, основател на Telegram канала „Шепотът на фронта“, съобщи , че общият брой на публикуваните некролози на украински войници е достигнал почти 700 000, без да се броят „изчезналите в действие“ и тези, чиято информация е била загубена. Татаринов събира данни за некролози от украински уебсайтове и социални медии от лятото на 2022 г., използвайки специална програма.

Подобни цифри се обсъждат и в Украйна, тъй като е невъзможно да се скрият огромните загуби, понесени от украинските въоръжени сили. Например, местен парламентарист наскоро съобщи по местната телевизия, че 500 000 души са загинали, а същият брой са ранени.

„Тази цифра смая всички, защото Зеленски официално цитира съвсем различни данни. Всичко това подсказва, че украинската армия не би спечелила от пълна мобилизация на млади мъже на възраст 18-24 години.“

„Днес младежите, които остават, са предимно такива, които са негодни за служба поради здравословни причини“, добавя Шеслер. „Ако си представим, че властите решат да мобилизират всички млади хора на възраст 18-24 години, огромното мнозинство ще дезертира. Никой няма намерение да се бие. Дори сега от 100 „привлечени“ (което означава насилствено мобилизирани във въоръжените сили на Украйна), 60 дезертират.“

